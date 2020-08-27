Бюджет Перми похудеет на 2 миллиарда

Городская Дума приняла решения, направленные на балансировку доходов и расходов

14.41 Понедельник, 31 августа 2020
Пермь: общество
В повестку первой после парламентских каникул пленарки Пермской городской Думы было включено почти пять десятков вопросов. Но ключевой стала именно августовская тематика – образование и бюджет. И уже традиционно не обошлось без обсуждения транспортной модели.
На «часе депутата» мэрия представила доклад о готовности образовательных учреждений города Перми к новому учебному году. В этом году 258 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования принимают более 66 тысяч дошколят и 127 тысяч школьников, из них 15 тысяч первоклассников.

Жить по средствам
Серьезное внимание на пленарке было уделено вопросам корректировки бюджета города. По прогнозам, в 2020 году муниципалитет недополучит более 2 млрд 270 млн рублей. В целях возмещения выпадающих доходов администрация планирует обратиться к краевым властям за бюджетным кредитом в размере 1,8 млрд рублей по ставке 0,1%.
Депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет, в частности, сокращения его доходной и расходной частей в 2020 году. В общей сложности доходная часть уменьшится на 2,2 млрд рублей. По 8 реализуемым объектам на 630 млн рублей предложено перенести сроки исполнения на 2021 год.
Депутаты задали представителям администрации ряд уточняющих вопросов. Так, Геннадий Сторожев поинтересовался, что муниципалитет будет делать в следующем году, чтобы уйти от дефицита бюджета. Надежда Агишева заметила, что в проекте уменьшился объем финансирования для создания отвалов для снега: «Почему мы опять забываем о сохранении природной среды?». Евгений Глезман предложил обратить внимание на реализацию инвестпроектов и держать их на контроле. В частности, активнее взаимодействовать с депутатским корпусом и подготовить в сентябре справку о результатах работы за полгода и прогнозы на следующий период.
В поддержку коллеги выступил депутат Сергей Богуславский: «Инвестиции – это важная тема. Много задержек, и часть планов в конце года может быть не исполнена. Согласен с коллегой, что администрация должна подготовить промежуточный отчет».
По итогам заседания депутаты приняли решение поддержать проект изменения бюджета.
«Впервые при внесении корректировок в бюджетный документ мы не перераспределяем доходы. Как и все муниципалитеты, мы корректируем бюджет, исходя из нынешней ситуации. Основной источник доходов муниципалитета – это подоходный налог, и месяцы изоляции сильно на нем отразились. Сегодня мы посмотрели в связке с краевым правительством возможные варианты маневра, и одним из основных источников покрытия дефицита - это бюджетный кредит. 1,8 млрд рублей под 0,1% – это достаточно серьезный доходный источник, который мы получили. Не обошлось и без корректировки инвестиционных проектов, но мы очень внимательно подошли к этому вопросу. Часть проектов уже на финишной прямой, и отказываться от них мы не увидели смысла. Все социальные обязательства перед жителями сохранятся, это остается гарантированным!», – прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
«Мы впервые столкнулись с тем, что бюджет города не растет, а уменьшается. В этой ситуации ключевая задача – обеспечить выполнение социальных обязательств, продолжить исполнение инфраструктурных проектов, особенно тех, в которые мы уже зашли. Придется по-другому относиться к формированию бюджета и не допустить в дальнейшем разбалансировки», – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила: «2,2 млрд рублей недополученных доходов – это существенная сумма. Есть ряд механизмов по корректировке бюджета: перенос сроков, перераспределение средств. Главное, чтобы это было качественно. Конечно, нас не устраивает, что увеличивается дефицит бюджета, но правительство оказывает нам помощь, и мы выйдем из ситуации достойно. Сейчас самая большая задача – внимательно смотреть, как мы получаем доходы, чтобы у нас не росла, а уменьшалась недоимка, чтобы расходование средств было более эффективным».

На контроле - транспортная реформа
Председатель временной комиссии по контролю за организацией администрацией города транспортного обслуживания депутат Александр Филиппов рассказал о состоянии транспортной отрасли. Как подчеркнул депутат, с расходной частью реформы проблем нет: расторговали 70% маршрутов, закуплены новые автобусы, введена бесплатная пересадка и безналичная оплата проезда. Однако доходы оставляют желать лучшего. Увеличение стоимости проезда не приносит прибыли, и дефицит бюджета по проекту к концу года, по версии городской администрации, составит 1,9 млрд рублей. По мнению комиссии, данные сильно занижены - по подсчетам депутатов, дефицит увеличится до 2,5 млрд. При этом пандемия коронавируса дала убыток только в 280 млн рублей, все остальное – управленческие просчеты. «Неправильное прогнозирование пассажиропотока, доли оплаты безналичными средствами, а также низкие сборы кондукторов принесли отрасли больший убыток, чем пандемия. Система учета пассажиров по-прежнему не работает, крайне халатное отношение к перевозчикам», – высказался Александр Филиппов.
Члены комиссии считают, что в сложившейся ситуации единственно верное решение - скорректировать объем транспортной работы. Они рекомендовали перенести на месяц сроки проведения конкурсов. «Это позволит перевозчикам лучше подготовиться, иначе в следующие 5 лет ничего не поменяется. На мой взгляд, нужно решить еще и кадровый вопрос. Очевидно, что нынешнее руководство отрасли не справляется!», – прокомментировал Александр Филиппов.
Между депутатами состоялась оживленная дискуссия. Геннадий Сторожев считает, что смена кадров не поможет, если нет глубокой оценки отрасли. Депутат Владимир Молоковских высказал мнение, что отрасль нуждается в эффективном менеджменте: «Мы до сих пор пересматриваем маршрутную сеть, которая была представлена как идеальная, условия контрактов с перевозчиками, принимаем решения, абсолютно не учитывая экономическую сторону вопроса. Таким образом, убытки пойдут и на следующие годы. Никто нам денег не даст, и придется увеличивать стоимость проезда. Все проблемы в отсутствии менеджмента, и начинать надо с регулирования кадрового состава».
Высказался и депутат Павел Фадеев: «Администрация нашу помощь отвергает, все предложения игнорируются!» Коллегу поддержала депутат Вероника Куликова: «Нет ни прогнозов, ни корректировок. Где нормальная транспортная работа?».
Депутат Наталья Рослякова предложила подождать с выводами: «Предлагаю посмотреть экономику сентября. Открываются школы, учреждения дополнительного образования, детские сады, – жизнь войдет в прежнее русло, горожане станут более активными, и тогда ситуация может измениться». Её поддержала Наталья Мельник.
«В реформе есть как положительные, так и отрицательные моменты. Начинать всё заново и полностью перекраивать, на мой взгляд, нецелесообразно. Я считаю, что исправлять ситуацию должны те люди, которые принимали решения», – подытожил депутат Олег Афлатонов.
Глава города Перми Дмитрий Самойлов поблагодарил членов временной комиссии за проделанную работу и подчеркнул, что будут приняты соответствующие меры. По итогам обсуждений депутаты приняли решение перенести конкурсные процедуры по новым маршрутам на ноябрь.

Плюс расходные обязательства
На пленарном заседании рассмотрен вопрос о принятии муниципалитетом нового расходного обязательства – на организацию и проведение спортивных мероприятий с участием иногородних спортсменов. Проект необходим для приведения нормативной базы в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, принятие расходного обязательства расширит календарный план спортивных мероприятий города, позволит участвовать в межрегиональных и межмуниципальных соревнованиях и, соответственно, проводить мероприятия с количеством участников более 1000 человек.
Депутаты утвердили проект, срок исполнения обязательства – до 2023 года.
Депутаты также поддержали продление ряда расходных обязательств до 2023 года: выплаты за проезд в медицинские организации жителям города с хронической почечной недостаточностью, студентам и учащимся города Перми очной формы обучения, финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении и проживающих в малоимущих семьях, многодетным семьям взамен земельного участка, организации перевозок учащихся из удаленных районов.
Ряд вопросов вызвало принятие расходного обязательства по выплатам многодетным семьям взамен земельного участка. Часть депутатов считает, что выделенных средств недостаточно: «Выплата не позволяет выкупить земельный участок в полном объеме. Мне кажется, выплата не улучшает ситуацию, они просто берут деньги», – поделилась мнением Надежда Агишева. Депутат Илья Лисняк придерживается иной точки зрения: «Денежные средства лишними никогда не будут. Мы исходим из возможностей бюджета, а каждая семья сама решит, на что ей потратить деньги».
Также благодаря поддержке депутатов учащиеся начальных классов кадетской школы получат бесплатное двухразовое питание.
duma.perm.ru © Вечерние ведомости
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