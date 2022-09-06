На форуме «Опоры России» обсудили актуальные для бизнеса темы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

7 сентября в рамках Форума «Решения. Инструменты. Возможности» в честь 20-летия «ОПОРЫ РОССИИ» прошли дискуссии.Были рассмотрены важные для предпринимателей темы с участием руководства органов власти, научного сообщества и бизнеса: продвижение бизнеса и поддержка государства; безопасность в организации - обучение и аттестация персонала; встраивание в цепочку поставщиков и развитие малых производств; поддержка самозанятых; продвижение социальных предприятий; масштабирование и франчайзинг.Одной из важных тем была жаркая дискуссия от Бюро по защите прав предпринимателей «Безопасность бизнеса в связи с новыми правилами использования ЭЦП». Модератором выступила Юлия Старцева, управляющая бюро по защите прав предпринимателей, к.э.н., генеральный директор консалтинговой компании PROXI. Эксперты дискуссии: Даниил Попов, руководитель юридической фирмы «Попов и Партнеры», член ПРО «ОПОРА РОССИИ», и Екатерина Тимофеева, адвокат, председатель коллегии адвокатов Пермского края «Центр юридической помощи». Краевое налоговое управление представлял Михаил Метелкин, начальник отдела информационной безопасности Управления ФНС России по Пермскому краю. Он рассказал о получении КЭП в налоговых инспекциях.Основными тезисами дискуссии стали следующие моменты:- Полученные ранее ЭП в не аккредитованных центрах с 1 января 2023 года будут заблокированы.- При передаче флешки с ЭП правобладатель несёт ответственность за всё, что будет подписано третьим лицом ( в том числе продажа доли бизнеса, кредит, договор поставки).- Акт передачи третьиму лицу не снимает административной ответственности с правообладателя подписи. Третье лицо можно привлечь по суду только за приченение вреда или убытков. Но это процесс долгий и труднодоказуемый в данном случае.- Оптимально оформить третьему лицу машинописную доверенность на сдачу отчетности, как прописано в Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации №443-ФЗ».