Пермскому государственному цирку - 50 лет!

19:14 | 6.08.2020

8 августа филиалу ФКП «Росгосцирк» Пермскому государственному цирку исполняется 50 лет. В честь этого события Пермский цирк запланировал праздничные мероприятия, часть из которых приходится переносить и адаптировать под сложившуюся ситуацию. Праздничный Гала-концерт в честь 50-летия планируется провести после снятия всех ограничений.



Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов, посвященный пятидесятилетию Пермского цирка, начал свою работу в марте 2020 года. Прошли отборочные онлайн-туры, определились участники фестиваля, финальные мероприятия, гала-концерт победителей планируется провести в октябре в онлайн-режиме.



8 августа в официальной группе Пермского цирка ВКонтакте будет запущена акция «Пермскому цирку – 50!» для зрителей и всех желающих, направленная на популяризацию циркового искусства, на приобщение детей и взрослых к волшебному миру цирка. Победители получат приглашения на первое представление после открытия цирка!



Цирк - одно из величайших чудес мира! Это древнее, народное, мужественное и красивое искусство. Пермский государственный цирк играет важную роль в жизни нашего города и края. Это уникальное учреждение, с которым мы знакомимся с самого раннего детства и идем с ним по жизни, приводя уже своих детей и внуков. Цирковое искусство востребовано и интересно всем поколениям. Разнообразные программы, высочайшее мастерство артистов, азарт и задор, адреналин и драйв, любовь к животным - вот что привлекает любителей циркового искусства.



История Пермского цирка берёт начало в 1884 году, когда город впервые посетила с цирковым представлением труппа династии Труцци – русские цирковые артисты итальянского происхождения. После в Перми выступали такие известные дрессировщики и артисты, как Владимир и Анатолий Дуровы с животными, был цирк Боровского, зверинец Эйгуса – все представления проходили в шапито.



В начале XIX столетия строились деревянные здания цирков, которые просуществовали недолго, но, тем не менее, радовали пермяков выступлениями, у нас были клоун-дрессировщик В.Г. Дуров, иллюзионист Э.Т. Кио, сёстры Кох и другие великие артисты.



В 1970 году было построено и открыто настоящее стационарное каменное здание на 2237 мест на ул. Уральской по проекту Георгия Напреенко – знаменитая «фуражка». Конструкцию самого здания разработал заслуженный архитектор России Саломея Гельфер. Подобные цирки были возведены также в Уфе, Самаре, Донецке, Кривом Роге, Новосибирске, Луганске, Воронеже, Харькове и Брянске. Здание имеет вид амфитеатра, высота которого 18 метров. В нем располагаются костюмерные, помещения для животных и реквизита, гримерные комнаты для артистов. На строительство цирка в то время потратили 1 миллион 300 тысяч рублей. Пермский цирк строили, как говорится, всем миром! Активное участие, помимо профессиональных строителей, принимали многие жители города Перми.



С 1970 по 1990 годы Пермский цирк входил в состав творческо-производственного объединения «Союзгосцирк», а с 1991года - в компанию «Росгосцирк».



Первым директором цирка (1970-1984 гг.) был Юрий Борисович Александровский. В то время цирк был постановочным, первым режиссёром стал Разим Искандерович Алиев, его преемником был Альфред Доминикович Ди-Машио, а с 1977 по 1985 год режиссёром цирка являлся Игорь Нисонович Тернавский. Здесь работали и участвовали в различных постановках именитые ныне народные артисты Евгений Майхровский и Тамерлан Нугзаров, лауреаты всесоюзных конкурсов Заслуженные артисты РФ Александр Херц и Геннадий Минасов и др. Было выпущено много цирковых спектаклей, получивших всеобщее признание. «Бумбараш» (1977 г.) стал лауреатом I премии на всесоюзном конкурсе - исполнитель главной роли Евгений Майхровский (клоун Май). Спектакль «Горская легенда» (1978 г.) объездил весь мир, был удостоен Государственной премии СССР, вот уже более 40 лет популярен и востребован зрителями и не сходит с цирковых афиш нашей страны. Бессменным руководителем и вдохновителем аттракциона был народный артист России Тамерлан Нугзаров.



Также на Пермском манеже были подготовлены и имели огромный успех аттракционы «Медвежий бенефис» - редкий синтез дрессуры и иллюзии - и «Факел». Запоминающимся подарком к юбилею Победы в 1985 году был спектакль «В семь часов вечера после войны» (режиссеры И. Тернавский и Б. Мильграм), который был удостоен II премии на всесоюзном



конкурсе. Были выпущены аттракционы О. Ратиани «Человек-невидимка» и Валентины и Виктора Эдер «Каменный цветок».



Все цирковые представления с 1970 года проходили торжественно, под звуки оркестра, первым дирижером был Виталий Буйлин, а с 1980 года более 30 лет руководил оркестром заслуженный артист России Евгений Дмитриевич Манцирин.



С 1985 по 2010 г. 25 лет цирк возглавлял Сергей Иванович Стефанов, заслуженный работник культуры России. При нем в октябре 1995 года был открыт музей циркового искусства, насчитывающий более 15 тысяч экспонатов: книги, афиши, программки, реквизит артистов, фотографии, цирковые костюмы и многое другое. Музей служит сохранению традиций, связывающих разные поколения артистов и зрителей. Гордостью музея являются афиши первых представлений, редкие фотографии и книги с автографами артистов, огромная коллекция фигурок клоунов со всего мира. Музей доступен для посещения всех зрителей цирка, его коллекция постоянно пополняется.



С 2002 по 2012 год в Пермском цирке проводился Всероссийский открытый фестиваль - конкурс детских, любительских цирков «Волшебный ключ», носящий имя легендарного артиста цирка Мстислава Запашного. С 2019 года традиция проведения детских цирковых фестивалей возобновилась. При поддержке министерства культуры Пермского края успешно проведен Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов, приуроченный к 100-летию Российского цирка. В нем приняло участие 28 цирковых коллективов со всех уголков России, гала-концерт посмотрели более 2000 зрителей. И в этом году готовится фестиваль в честь 50- летия Пермского цирка. С 2015 года и по настоящее время директором филиала ФКП «Росгосцирк» «Пермский государственный цирк» является Мария Ивановна Сумишевская. За пять лет руководства она внесла огромный вклад в развитие и обновление Пермского цирка. Ведутся ремонтные работы по обустройству гостиницы для артистов «Спутник» и здания цирка. Полностью выполнены мероприятия по противопожарной безопасности, как в гостинице, так и в цирке. Подготовлена документация и ведутся переговоры по реконструкции и обновлению Пермского цирка.



Пермскому цирку - 50!!!



Поздравляем всех любителей и почитателей циркового искусства!



Пермский цирк всегда со всей теплотой и трепетом ждёт своих гостей!



Давайте отметим этот праздник вместе! Мы дарим радость!

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