Пермь: газетный номер
15:03 | 30.03.2020
Антон Любич: Падение выручки у некоторых предприятий доходит до 80 процентов
Своим видением возможных сценариев развития ситуации поделился член генерального совета Партии Роста
- Антон Андреевич, как, на ваш взгляд, связанны уличные ларьки и коронавирусная инфекция?
- Сейчас в России применяются особые ограничительные меры, направленные на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовано оставаться дома, без лишней надобности не выходить на улицу, пользоваться магазинами у дома, в очередях стоять на расстояния 1,5-2 метра друг от друга. Именно ларёк у дома идеально подходит для соблюдения этих требований: он уличный - покупатели стоят на открытом воздухе, в продуваемом месте, а не в спёртом помещении, он у дома - гражданам нет нужды идти далеко. Опять же узкое окошко отделяет покупателя от продавца - исключается их прямой контакт. При всём этом в Перми закрыли ларьки и вынуждают людей толпиться в супермаркетах. Ошибочность действий городских властей в вопросе НТО стала видна на фоне коронавируса ещё нагляднее! Я не говорю уже о том, что на фоне коронавируса в России разрастается масштабный экономический кризис - тысячи человек потеряют работу, а закрытие НТО на ровном месте уже лишило работы в Перми порядка 5 тысяч жителей.
Чем скорее эта ошибка будет исправлена, тем лучше. На кону низкие цены на продукты и рабочие места для горожан во время экономического кризиса, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Демагогию об «уродовании эстетического облика города» явно пора выбросить в мусорную корзину.
- Как, на ваш взгляд, эпидемия коронавируса обнажила болезни российской экономики?
- В российской экономике начался так называемый «идеальный шторм» - ситуация, когда несколько отрицательных факторов начинают влиять на экономику одновременно. Для нас это обрушение цен на нефть и коронавирус. Нам было наглядно показано - период с 2014 года не был использован для импортозамещения. Оно осталось на бумаге. То, чем мы по праву гордимся с точки зрения восстановления собственного экономического потенциала - от возрождения свиноводства и птицеводства до возобновления промышленного самолётостроения - относится к периоду до 2014 года.
Почему масштабного импортозамещения, прежде всего в машиностроении, станкостроении, не произошло? Потому что денежно-кредитная политика этому не способствовала. Проектное финансирование в стране было фактически свёрнуто, процентные ставки оставались высокими. Банки были сориентированы государством на кредитование многоэтажного домостроительства, «купи-продай» и на закабаление граждан потребительскими кредитами. При этом проекты, которые помогли бы гражданам с новыми рабочими местами, с более высокими зарплатами, отвергались как «рискованные».
Последствия такой «риск-политики» мы сегодня видим. Новых заводов нет, обложенное долгами, как шелками, население есть: упала цена на нефть, и экономика сразу же вошла в штопор. К этому можно добавить фактический отказ от судебной реформы и массовые случаи использования уголовного давления в гражданских спорах. Всё это не способствовало частным инвестициям. Сегодня мы пожинаем плоды.
- Поможет ли экономике налог на роскошь для сверхбогатых? Или прогрессивный налог: чем больше получаешь дохода – тем больше платишь налогов?
- Граждане массово поддерживают их введение. Им кажется, это позволит сократить пропасть между богатыми и бедными. Но налоги на роскошь на самом деле уже применяются. Богатые платят по повышенным ставкам налог на имущество на свои дома и элитные квартиры, транспортный налог на свои роскошные автомобили, акцизы на свои ювелирные коллекции.
Прогрессивного налогообложения доходов (НДФЛ) у нас действительно нет - ставка для всех одна, 13%. Если ввести прогрессивную шкалу, я уверяю, это даст обратный от ожидаемого эффект. Вырастут цены, а расслоение между богатыми и бедными не исчезнет, потому что издержки налогообложения будут переложены в цены. Введём прогрессивный налог - получим рост цен на бензин и электроэнергию. Существенный.
Граждане вправе поддержать тех популистов, которые призывают «наказать богатых повышенными ставками», но наказан будет наш слабосильный средний класс с доходами от 17 тысяч рублей в месяц. И все столкнутся с ростом цен. Важно, чтобы в этот момент граждане не забыли о том, что их об этом предупреждали, а не продолжали слушать демагогов и популистов.
Что действительно сократит пропасть между богатыми и бедными в России - это изъятие сверхприбылей от добычи полезных ископаемых через соответствующий налог (НДПИ) и направление собранных в бюджет средств не на покупку американских облигаций, как происходит сейчас, а на социальные программы внутри страны.
- Чего ждать малому и среднему бизнесу от последствий пандемии?
- Объявленных мер поддержки катастрофически не хватит для спасения малых и средних предпринимателей. Нужны не отсрочки по налогам и кредитам, а также новые кредиты на выплаты зарплат. Нужна отмена налогов на период остановки торговли из-за коронавируса, нужно списание хотя бы процентов по кредитам за период простоя, а также нужны субсидии на поддержание рабочих мест.
Падение выручки у некоторых предприятий доходит до 80%. Это исключительная ситуация. Для экстренных мер у правительства чрезвычайно мало времени - в пределах месяца. Иначе уже в мае мы можем получить по России до 8 миллионов новых безработных и 3 миллиона банкротств предпринимателей. Лично я убеждён, что правительство обязано сделать всё возможное, чтобы исключить такой сценарий.
- Как вы относитесь к мерам, которые предпринимают правительства России и такой густонаселенной страны, как Индия, по сдерживанию распространения инфекции?
- Я не эпидемиолог, чтобы давать оценку врачебным мероприятиям. Но я убеждён, что тотальные запреты, как в Индии, причинят российской экономике урон никак не меньший, чем ожидается от эпидемии коронавируса. И это не выбор между смертями и деньгами. Это выбор между смертями от инфекции и смертями от голода.
Большинство сторонников тотального карантина - городские интеллигенты. Они слабо представляют, что в стране идёт посевная. Будет сорвана посевная - останемся без хлеба. А в посевной уже 20% населения прямо либо косвенно задействовано.
Добавьте к этому работников металлургии, гидро- и атомных станций. Добавьте к этому врачей, полицейских, продавцов в продуктовых магазинах, сотрудников транспортных компаний. О каком тотальном карантине можно всерьёз говорить, когда столько людей продолжают ходить на работу, общаться между собой и после этого приходить домой к посаженным на карантин родственникам? Необходимо соблюдать правила гигиены и разумные самоограничения и самоизоляцию для тех, кто может себе это позволить, а также для «групп риска».
Беседовал Денис ДУМЛЕР
ФОТО: Perm.hse.ru
© «Вечерние ведомости»
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