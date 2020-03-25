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Пермь: газетный номер


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11:07 | 26.03.2020

Михаил Плеханов: Объединение строительной отрасли Пермского края более чем целесообразно

Консолидация сил локомотива экономики пойдет на пользу региону

Представители строительной отрасли Прикамья объединяются для решения общих задач. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Пермского края» официально зарегистрировано и приступило к работе.
Общественная организация ставит перед собой задачу объединить строительные компании, малые и средние предприятия края для совместного решения проблем отрасли, конструктивного диалога профессионалов с властью, участия в решении государственных задач жилищного строительства и развития городской среды.
Какие вопросы сегодня стоят перед отраслью и насколько актуально объединение усилий, углубление диалога с властью? Своим мнением поделился Михаил Сергеевич Плеханов, Почетный гражданин Перми, Строитель с большой буквы, который отдал отрасли 63 года и уже не раз отмечал, что пришло время активизировать работу совета ветеранов отрасли, шире опираться на их опыт.
Не являясь уроженцем Перми, Михаил Плеханов считает город своей второй родиной с осени 1942 года, когда вместе с родителями был эвакуирован в Молотов из Ленинграда. Отсюда он уехал в Киев учиться в вузе, сюда в 1954 году вернулся с дипломом.
- Михаил Сергеевич, что довелось строить?
- Я начинал работать на Камской ГЭС, на строительстве шлюза. Потом как комсомолец-доброволец уехал строить Воткинскую ГЭС, был одним из первых мастеров. Строили для себя бараки, базу рядом с поселением Сайгатка. Кругом были колхозные поля – здесь в 1965-1967 годы и закладывали будущий город Чайковский. В 1958 году я вернулся в Пермь, строил «Камкабель», пускал в эксплуатацию Головановский бумкомбинат, строил Добрянку, железную дорогу Ярино – Добрянка. Потом за пять лет в чистом поле мы построили Новые Ляды…
В 1970 году меня назначили главным инженером Управления строительства Пермского горисполкома. И практически до 1992 года я застраивал город. Около 20 школ на 1176 мест каждая, около 60 детских садов, каждый на 320 мест, поликлиники, больницы, тоже около 60 корпусов - все, что построено в Перми в 70-90-е годы, прошло через мою подпись. Много жилья строили, в том числе целые микрорайоны - Парковый, Садовый, объекты культуры. От пенька до сдачи в эксплуатацию строил Театр-Театр, памятник «Тыл – фронту», капитально отремонтировали памятник Уральскому танковому корпусу. Я пускал в эксплуатацию цирк, Чусовской водозаборный узел – в 1970 году запустили первую очередь. Много всего – я же строил город 63 года.
Позже, с мая 1992-го и до 2004 года, до 75 лет занимался выдачей лицензий строительным организациям города и края. Позже стал советником главы города. С 2012 года преподаю в политехе на кафедре «Безопасность жизнедеятельности», являюсь советником главы города Перми Дмитрия Самойлова по ряду строительных вопросов.
- В последние десятилетия отрасль работает совсем в других условиях?
- Безусловно. До 1992 года руководил подрядчиками и субподрядчиками, возводил все объекты в городе и сам город «Главзападуралстрой». Теперь его нет, единое руководство отраслью отсутствует, работают частные организации. С одной стороны, развитие бизнеса – это вроде бы хорошо, с другой – возникает определенная разобщенность. Не случайно у нас появляются незавершенные объекты - коробка стоит, и все на этом. Люди заплатили деньги за жилье, а стройка заброшена.
Уж насколько Трест №14 был мощный - созданный еще 60 лет назад, он построил в городе столько больниц, поликлиник, жилья и прочего, а сейчас что? Находится в стадии банкротства. Хотя его еще можно спасти. Необходимо проанализировать с профессионалами строительной отрасли, банковской системы, налоговыми органами, кредиторами, администрацией города и края состояние предприятия и совместно разработать мероприятия по сохранению Треста. Власть должна помочь разобраться в сложившейся ситуации и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Финансовых средств на решение вопроса обманутых дольщиков по Тресту №14 надо будет в разы больше. Нужно садиться за стол переговоров, может быть, создать рабочую группу.
Это, конечно, мое мнение, но в целом в этой ситуации страдают жители и сам город. Кто придет на смену? Мелкий предприниматель, который построит 17 этажей, а на 18-й у него не хватит пороху?
- Сегодня в строительной отрасли непростая ситуация. Проблем хватает не только у небольших организаций, но и у крупных застройщиков?
- Согласен, ситуация действительно сложная – и экономически, и теоретически, и практически. Вот вам «Камская долина», строившая в год более 100 тысяч квадратных метров жилья и административных площадей, - сегодня в банкротстве. Можно, я считаю, ее было спасти, например, поручив ей строить зоопарк, тем более что уровень строительства 2-3 этажные здания, или другие социальные объекты. В результате строительство зоопарка приостановлено, «Камская долина» может быть обременена проблемами обманутых дольщиков. Необходимо, чтобы власть не оставалась в стороне, держала руку на пульсе таких проблемных ситуаций, вмешивалась, помогала, решала. Ведь в конечном итоге все мы - строители, чиновники, врачи, учителя - живем в Пермском крае, и хочется, чтобы край процветал. А для этого надо строить, много, качественно и разумно.
- Насколько сегодня важно действовать сообща? Может ли Союз строителей Пермского края стать объединяющей и переговорной площадкой?
- Конечно, такое объединение более чем целесообразно. Тогда будет возможность совместно решать глобальные вопросы, причем на самом высоком уровне.
Безусловно, взаимодействие власти и строительного сообщества необходимо. Раньше всю эту работу, всю деятельность строителей реально координировал Главк. Были целевые планы и целевые программы, которые выполнялись с хорошим качеством и в срок. Сегодня это все разошлось по мелочам, предприятия работают разобщенно, без единого руководства, и огромные ресурсы отрасли сложно направлять на решение государственных, общественно значимых задач.
- Сегодня власть не может напрямую руководить бизнесом. Координировать строительную отрасль в новых реалиях - это ведь не то же самое, что руководить комсомольской стройкой?
- Совершенно верно. Сейчас прямого руководства отраслью нет, но ответственность за результат-то ведь все равно на власти. И она должна подходить к этому вопросу разумно, чтобы были планы, реальные программы и реальные мероприятия по исполнению этих планов, разработанные совместно с профессиональными сообществами. Для этого необходимо провести анализ состояния выполнения программ, а также нужна программа поддержки малого и среднего бизнеса именно в строительстве.
И очень важно, чтобы во власти принимали решения не только менеджеры, экономисты, юристы, но и технические специалисты и профессионалы строительной отрасли.
Михаил Плеханов не один раз подчеркнул: это его личное мнение. Но с его позицией согласны очень многие специалисты. Именно поэтому они сейчас работают над тем, чтобы максимально объединить производственный и кадровый потенциал системообразующей отрасли, направить общие усилия на развитие предприятий строительной сферы, с одной стороны, и решение государственных задач, включая нацпроекты, - с другой.

КОНТАКТЫ РООР «Союз строителей Пермского края»
Председатель правления РООР «ССПК» Копытов Владимир Васильевич, тел. 8 902 833 05 49;
исполнительный директор РООР «ССПК» Сергеев Алексей Иванович, тел. 8 951 953 73 44.
Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 19. Тел.: 8 (342) 212 13 45.

ФОТО: Александр Фролов

© «Вечерние ведомости»

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