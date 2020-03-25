Михаил Плеханов: Объединение строительной отрасли Пермского края более чем целесообразно

11:07 | 26.03.2020

Консолидация сил локомотива экономики пойдет на пользу региону

Представители строительной отрасли Прикамья объединяются для решения общих задач. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Пермского края» официально зарегистрировано и приступило к работе.

Общественная организация ставит перед собой задачу объединить строительные компании, малые и средние предприятия края для совместного решения проблем отрасли, конструктивного диалога профессионалов с властью, участия в решении государственных задач жилищного строительства и развития городской среды.

Какие вопросы сегодня стоят перед отраслью и насколько актуально объединение усилий, углубление диалога с властью? Своим мнением поделился Михаил Сергеевич Плеханов, Почетный гражданин Перми, Строитель с большой буквы, который отдал отрасли 63 года и уже не раз отмечал, что пришло время активизировать работу совета ветеранов отрасли, шире опираться на их опыт.

Не являясь уроженцем Перми, Михаил Плеханов считает город своей второй родиной с осени 1942 года, когда вместе с родителями был эвакуирован в Молотов из Ленинграда. Отсюда он уехал в Киев учиться в вузе, сюда в 1954 году вернулся с дипломом.

- Михаил Сергеевич, что довелось строить?

- Я начинал работать на Камской ГЭС, на строительстве шлюза. Потом как комсомолец-доброволец уехал строить Воткинскую ГЭС, был одним из первых мастеров. Строили для себя бараки, базу рядом с поселением Сайгатка. Кругом были колхозные поля – здесь в 1965-1967 годы и закладывали будущий город Чайковский. В 1958 году я вернулся в Пермь, строил «Камкабель», пускал в эксплуатацию Головановский бумкомбинат, строил Добрянку, железную дорогу Ярино – Добрянка. Потом за пять лет в чистом поле мы построили Новые Ляды…

В 1970 году меня назначили главным инженером Управления строительства Пермского горисполкома. И практически до 1992 года я застраивал город. Около 20 школ на 1176 мест каждая, около 60 детских садов, каждый на 320 мест, поликлиники, больницы, тоже около 60 корпусов - все, что построено в Перми в 70-90-е годы, прошло через мою подпись. Много жилья строили, в том числе целые микрорайоны - Парковый, Садовый, объекты культуры. От пенька до сдачи в эксплуатацию строил Театр-Театр, памятник «Тыл – фронту», капитально отремонтировали памятник Уральскому танковому корпусу. Я пускал в эксплуатацию цирк, Чусовской водозаборный узел – в 1970 году запустили первую очередь. Много всего – я же строил город 63 года.

Позже, с мая 1992-го и до 2004 года, до 75 лет занимался выдачей лицензий строительным организациям города и края. Позже стал советником главы города. С 2012 года преподаю в политехе на кафедре «Безопасность жизнедеятельности», являюсь советником главы города Перми Дмитрия Самойлова по ряду строительных вопросов.

- В последние десятилетия отрасль работает совсем в других условиях?

- Безусловно. До 1992 года руководил подрядчиками и субподрядчиками, возводил все объекты в городе и сам город «Главзападуралстрой». Теперь его нет, единое руководство отраслью отсутствует, работают частные организации. С одной стороны, развитие бизнеса – это вроде бы хорошо, с другой – возникает определенная разобщенность. Не случайно у нас появляются незавершенные объекты - коробка стоит, и все на этом. Люди заплатили деньги за жилье, а стройка заброшена.

Уж насколько Трест №14 был мощный - созданный еще 60 лет назад, он построил в городе столько больниц, поликлиник, жилья и прочего, а сейчас что? Находится в стадии банкротства. Хотя его еще можно спасти. Необходимо проанализировать с профессионалами строительной отрасли, банковской системы, налоговыми органами, кредиторами, администрацией города и края состояние предприятия и совместно разработать мероприятия по сохранению Треста. Власть должна помочь разобраться в сложившейся ситуации и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Финансовых средств на решение вопроса обманутых дольщиков по Тресту №14 надо будет в разы больше. Нужно садиться за стол переговоров, может быть, создать рабочую группу.

Это, конечно, мое мнение, но в целом в этой ситуации страдают жители и сам город. Кто придет на смену? Мелкий предприниматель, который построит 17 этажей, а на 18-й у него не хватит пороху?

- Сегодня в строительной отрасли непростая ситуация. Проблем хватает не только у небольших организаций, но и у крупных застройщиков?

- Согласен, ситуация действительно сложная – и экономически, и теоретически, и практически. Вот вам «Камская долина», строившая в год более 100 тысяч квадратных метров жилья и административных площадей, - сегодня в банкротстве. Можно, я считаю, ее было спасти, например, поручив ей строить зоопарк, тем более что уровень строительства 2-3 этажные здания, или другие социальные объекты. В результате строительство зоопарка приостановлено, «Камская долина» может быть обременена проблемами обманутых дольщиков. Необходимо, чтобы власть не оставалась в стороне, держала руку на пульсе таких проблемных ситуаций, вмешивалась, помогала, решала. Ведь в конечном итоге все мы - строители, чиновники, врачи, учителя - живем в Пермском крае, и хочется, чтобы край процветал. А для этого надо строить, много, качественно и разумно.

- Насколько сегодня важно действовать сообща? Может ли Союз строителей Пермского края стать объединяющей и переговорной площадкой?

- Конечно, такое объединение более чем целесообразно. Тогда будет возможность совместно решать глобальные вопросы, причем на самом высоком уровне.

Безусловно, взаимодействие власти и строительного сообщества необходимо. Раньше всю эту работу, всю деятельность строителей реально координировал Главк. Были целевые планы и целевые программы, которые выполнялись с хорошим качеством и в срок. Сегодня это все разошлось по мелочам, предприятия работают разобщенно, без единого руководства, и огромные ресурсы отрасли сложно направлять на решение государственных, общественно значимых задач.

- Сегодня власть не может напрямую руководить бизнесом. Координировать строительную отрасль в новых реалиях - это ведь не то же самое, что руководить комсомольской стройкой?

- Совершенно верно. Сейчас прямого руководства отраслью нет, но ответственность за результат-то ведь все равно на власти. И она должна подходить к этому вопросу разумно, чтобы были планы, реальные программы и реальные мероприятия по исполнению этих планов, разработанные совместно с профессиональными сообществами. Для этого необходимо провести анализ состояния выполнения программ, а также нужна программа поддержки малого и среднего бизнеса именно в строительстве.

И очень важно, чтобы во власти принимали решения не только менеджеры, экономисты, юристы, но и технические специалисты и профессионалы строительной отрасли.

Михаил Плеханов не один раз подчеркнул: это его личное мнение. Но с его позицией согласны очень многие специалисты. Именно поэтому они сейчас работают над тем, чтобы максимально объединить производственный и кадровый потенциал системообразующей отрасли, направить общие усилия на развитие предприятий строительной сферы, с одной стороны, и решение государственных задач, включая нацпроекты, - с другой.



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ФОТО: Александр Фролов

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