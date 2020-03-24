COVID-19 добрался до Перми

13:32 | 25.03.2020

Отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта

В краевой столице организована системная работа по профилактике распространения коронавируса

По данным на 19 марта, в регионе подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом, под наблюдением медиков находились 697 человек. Как в Прикамье в целом, так и в краевой столице принимаются все меры по предотвращению распространения инфекции.



В режиме повышенной готовности

На прошлой неделе в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности для предотвращения распространения заболевания. Школы и учреждения дополнительного образования, в том числе учреждения спорта, с 19 марта отправились на досрочные каникулы. Решение о посещении ребенком детского сада принимают родители. Ведется учет перемещений обучающихся и педагогов, нахождение в учреждениях образования лиц, совершивших зарубежные поездки, в течение 14 дней со дня возвращения исключено.

Массовые мероприятия отменены, в том числе международные и с участием иностранных делегаций.

С 18 марта приостановили деятельность выставочные центры, библиотеки, театры, культурно-досуговые и концертные центры. Учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, поручено организовать взаимодействие в электронной форме.

Отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. Перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Также важно, чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными средствами защиты, – масками и перчатками. Примером для частных перевозчиков в этом случае должен стать МУП «Пермгорэлектротранс». Здесь обработку ежедневно контролирует контрольно-ревизорская служба МУП «Гортранс». К недобросовестным перевозчикам будут приниматься меры.

Глава города поручил усилить мероприятия по дезинфекции помещений в муниципальных учреждениях. Например, в районных отделах ЗАГС увеличена частота обработки дверных ручек и поверхностей, с сотрудниками проведен инструктаж.

Департаменту экономики и промышленной политики поручено отработать с частными организациями, в том числе общепитом, досуговыми и спортивными учреждениями меры по усилению дезинфекции. Хозяйствующим субъектам рекомендовано организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования. Предпринимателям напоминают о необходимости помещения в карантин сотрудников, вернувшихся из стран с очагами распространения заболевания. Всем торговым центрам, кафе, клубам крупным предприятиям общественного питания направлены рекомендации по проведению обработки, также приостановлено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно. В случае невыполнения рекомендаций информация будет направляться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Ведется мониторинг ситуации.

Управляющим организациям поручено активнее применять профилактические меры. Администрации районов города направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования, стволов мусоропровода и мусороприемных камер. Всем управляющим организациям необходимо предоставлять в информацию о проведенных мероприятиях.

В городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, а собственников жилых помещений – контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.

Ресурсоснабжающие организации города просят потребителей коммунальных услуг по возможности воздержаться от посещения офисов компаний. Оплатить услуги можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» или в личных кабинетах на сайтах ресурсоснабжающих компаний. Жителей города просят оказывать помощь в оплате коммунальных услуг своим родственникам старшего возраста.

Департамент социальной политики администрации Перми начал распространение памяток среди пожилых людей. В одной из них говорится, что Пермское региональное отделение «Волонтеры-медики» оказывает помощь одиноким пожилым людям, которые не имеют возможности выйти на улицу. Если нужна помощь в покупке продуктов, бытовой химии, лекарств, выноса мусора из квартиры, необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 и оставить заявку. Время обращения: ежедневно с 10:00 до 18:00. На текущий момент выдано уже порядка 10 тысяч таких памяток.



Жизнь продолжается

С 18 марта учреждения культуры закрыты для посещения с целью профилактики распространения коронавируса. Однако они продолжают вести просветительскую работу с читателями благодаря широкому использованию онлайн-технологий: проводят концерты, выставки, экскурсии. Минкульт края подготовил специальную афишу онлайн-событий, которая доступна по ссылке http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/.

Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек» временно прекратили обслуживать посетителей в стенах учреждений, однако могут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей. Среди них, например, информационный ресурс IPRbooks, который содержит более 40 000 учебных и научных лицензионных изданий, в том числе произведения художественной литературы, научная и научно-популярная периодика, 60 000 изданий из фондов научных и публичных библиотек, издательские коллекции. Ресурс «ЛитРес» предлагает более 200 000 электронных и аудиокниг. Для доступа нужно получить логин и пароль, обратившись в муниципальную библиотеку Перми по телефону 207-50-34.

Студенты могут воспользоваться «Университетской библиотекой онлайн», школьники – «Библиошколой». Доступ ко всем перечисленным ресурсам возможен с персонального компьютера, планшета или смартфона. Также у «Объединения муниципальных библиотек» есть услуга виртуальной справочной службы.



Справка

Меры личной безопасности

Полную информацию по вопросам лучной безопасности можно получить на сайте Роспотребнадзора, официальных сайтах краевой и городской администрации и многих других ресурсах. Работает горячая линия Минздрава Пермского края: 258-07-87 (круглосуточно).



Правила просты и доступны для каждого.



ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистите и дезинфицируйте поверхности столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др., используя бытовые моющие средства.

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирус передается воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. Избегайте трогать руками глаза, нос и рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Избегайте излишних поездок и многолюдных мест.

ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ жизни – это повышает иммунитет.

ПРАВИЛО 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Используйте маски при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными, общении с лицами с признаками ОРВИ.

ПРАВИЛО 5. В случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

ПРАВИЛО 6. Симптомы гриппа/коронавирусной инфекции: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.

ПРАВИЛО 7. Если в доме больной, вызовите врача. По возможности выделите больному отдельную комнату, ограничьте контакты. Проветривайте помещение, соблюдайте чистоту, дезинфицируйте поверхности, мойте руки с мылом.

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