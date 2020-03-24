Трехлетний бюджет Перми увеличился на 5,2 миллиарда

13:30 | 25.03.2020

Пермская городская Дума приняла ряд принципиальных решений

Депутаты обсудили и утвердили изменения в бюджет города на 2020-2022 годы. Проектом решения было предложено скорректировать основные параметры бюджета, в том числе за счет включения средств, полученных из края на подготовку города к 300-летию в размере 4,4 млрд рублей, а также на строительство шести образовательных учреждений в сумме 560 млн рублей.

В 2020 году предложено увеличить расходы на приобретение муниципального транспорта на 353 млн рублей, на инвестиции – на 147 млн. Часть дотаций предлагается направить на сокращение дефицита бюджета. Также планируется направить средства на корректировку проекта по крематорию, на оборудование школы в Красных Казармах.

Депутаты поинтересовались, предусмотрены ли в бюджете средства на помощь жителям в случае эпидемиологической тревоги. Депутат Владимир Молоковских предложил отнестись к распределению бюджета с точки зрения не коммерции, а необходимости для граждан. «Макдональдсов достаточно, торговых центров тоже, но мы продолжаем принимать участие в коммерческих проектах. На мой взгляд, это лишнее, и нужно думать о том, что важно для наших избирателей, жителей города. В частности, сегодня у нас дефицит медицинских масок, на это нужно тратить средства», – считает он.

«Нужно более взвешено отнестись к тратам, которые заложены в бюджете, и предусмотреть резервы в случае непредвиденных ситуаций. Мы обязаны действовать оперативно, а не ссылаться на вчерашний день», – подчеркнула депутат Вероника Куликова.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поддержал коллег и рекомендовал администрации подходить внимательнее к формулировке бюджета.

Депутат Арсен Болквадзе акцентировал внимание на реализации инвестиционных проектов и их соответствии современным требованиям. Депутат Александр Филиппов предложил провести анализ всех инвестпроектов и в случае необходимости принять решение об отмене либо сдвиге сроков реализации.

Глава города Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что в целом итоги по реализации инвестпроектов можно подвести только в июне месяце. Администрация представит соответствующий отчет.

«Поскольку мы получили межбюджетные трансферты в общей сумме на трехлетку 5,2 млрд рублей, вопрос по изменению бюджета серьезный. Проект двигался достаточно сложно, но мы пришли к общему решению, и бюджет был принят. У нас произошел серьезный рост финансирования. С учетом того, с какими вызовами нам пришлось столкнуться, мы должны их учесть и проработать свой механизм действий», – подчеркнула депутат Наталья Мельник.

«На каждом заседании Думы мы обращаемся к бюджетной теме, контролируем эффективность расходов городской казны, работаем с поступающими из федерального центра и края средствами. Сегодня распределили в трехлетнем бюджете почти 5 миллиардов рублей, которые направим на подготовку к трехсотлетию Перми. Благодарю за поддержку краевых коллег! И хочу еще раз подчеркнуть – средства идут не на празднование, а на подготовку. То есть на целый ряд приоритетных проектов в сфере благоустройства города, строительства дорожной и социальной инфраструктуры, приобретение общественного транспорта. Конечно, ситуация с коронавирусом сейчас вносит свои коррективы, возможны определенные изменения в планах, но я думаю, что все национальные проекты и подготовку города к 300-летию мы выполним в срок», – прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

На «Часе депутата» с докладом о деятельности КСП за 2019 год выступила председатель палаты Мария Батуева. Она рассказала, что всего в 2019 году было подготовлено 299 заключений по проектам нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, проведено 23 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия на 145 объектах. Объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 41,9 млрд рублей. При этом различных нарушений выявлено на 6,7 млрд. В основном это нарушения в ходе формирования бюджета, при использовании бюджетных средств и муниципального имущества, которые стали возможны из-за отсутствия нормативных правовых актов по утверждению либо актуализации расходных обязательств, порядков формирования и расходования бюджетных средств. К дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц.

По словам Марии Батуевой, до 1 мая должны быть устранены нарушения по муниципальным программам. Под пристальным вниманием КСП находятся пять нацпроектов.

Еще одна проблема – капитальный ремонт в отсутствие ранжирования и проектно-сметной документации. В качестве примеров были названы бульвар Советской Армии и сквер имени Землячки. Ряд предложений палатой подготовлен по усилению эффективности работы с бюджетными инвестициями.

Депутат Владимир Манин спросил о сути проверочной работы. Мария Батуева выделила по значимости три проведенные проверки: по зимнему содержанию дорог, анализ использования муниципальных земельных участков, а также по обеспечению жильем детей-сирот. По ее словам, администрация Перми на предложения КСП по итогам проверок реагирует, в целом поддерживаются конструктивные рабочие отношения.

«Встречался со всеми аудиторами в конце прошлого года, каждый - профессионал по своему направлению. И пусть КСП занимает не всегда удобную позицию для администрации – это всем нам только на пользу, таким образом обеспечивается должный уровень контроля», - подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Значительное внимание депутаты уделили теме предоставления денежных выплат многодетным семьям взамен земельных участков. Соответствущее решение Дума приняла в августе 2019 года. Механизм реализации решения прорабатывался депутатским корпусом совместно с представителями администрации, многодетных семей, экспертами регионального отделения ОНФ в Пермском крае. Сумма выплат составляет 250 тысяч рублей. Возможностью получить денежную выплату в рамках пилотного проекта в 2019 году воспользовались 23 семьи. С 2020 по 2022 годы на эти цели в бюджете заложено по 50 млн рублей ежегодно. Планируется, что поддержку в течение трех лет получат 200 семей. На этот год списки уже сформированы и размещены на официальном сайте администрации Перми.

«Решение предоставлять альтернативную форму поддержки назрело давно и, исходя из возможностей бюджета, администрация просчитала сумму выделяемых субсидий и в каком порядке они будут выдаваться. В этом году многие семьи получат финансовую поддержку и смогут изменить жилищные условия», – подчеркнул заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

«Отлично, что пилотный проект 2019 года развернулся в полную силу. Это позволит значительно сократить очередь на земельные участки для многодетных: семья, выбравшая альтернативную выплату, сможет сама определиться с участком среди всех вариантов, находящихся в свободной продаже», – прокомментировал депутат Илья Лисняк.

Депутаты единогласно поддержали ряд изменений в ПЗЗ Перми. Изменения касаются минимального отступа границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, зонирования для реализации инвестпроектов и строительства спортивных объектов.

Еще одно изменение касается отображения и корректировки в Правилах землепользования и застройки границ новых и уже существующих особо охраняемых природных территорий местного значения. На карте Перми появятся два новых охраняемых природных ландшафта – «Русская тайга» и «Долина реки Гайвы». Предложено также изменить границы охраняемого ландшафта «Закамский бор», благодаря чему его площадь увеличится на 596,9 га.

Помимо этого, в ПЗЗ изменится зонирование для ряда территорий города. В частности, в границы зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) предложено отнести участок по улице КИМ, 55а. Здесь ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Участок по улице Промышленной, 22 предложено включить в границы зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6), участок по шоссе Космонавтов, 188 – в границы зоны деловой, обслуживающей, производственной активности при транспортных узлах (Ц-3).

Также депутаты одобрили изменение функционального зонирования участка по улице Докучаева, 23 в микрорайоне Пролетарка. Для дальнейшего жилищного строительства участок включен в границы зоны жилой застройки (СТН-Д).

ФОТО: duma.perm.ru

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