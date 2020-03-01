Локомотив набирает скорость

15:59 | 18.03.2020

Представители строительной отрасли Прикамья объединяются для решения общих задач

В Перми создана уникальная общественная организация. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Пермского края» официально зарегистрировано как общественная организация и приступило к работе. Возглавил его человек с серьезной репутацией в профессиональном сообществе - Владимир Васильевич Копытов.

«Союз строителей Пермского края» призван объединить усилия всех участников строительной отрасли края для участия в решении государственных задач жилищного строительства и развития городской среды. Он видит свою цель в том, чтобы консолидировать участников строительной отрасли, а это весь строительный комплекс и стройиндустрия, проектно-архитектурные, изыскательские, дорожные организации, риэлторский сектор и другие профессиональные строительные объединения, в том числе СРО - саморегулируемые организации, которые сами по себе суммарно объединяют порядка 2,5 тысячи организаций. Плюс научные и учебные заведения всех уровней, потому что Союз готов содействовать подготовке кадров для отрасли и повышению престижа строительных специальностей.

Строительный комплекс региона располагает огромным трудовым и производственным потенциалом. По данным за 2019 год, общая численность занятых в отрасли, включая крупные и средние предприятия, малый и микробизнес, ИП - 68,6 тысячи человек. Две трети предприятий - это малый и микробизнес с числом занятых до 15 человек, главный двигатель экономического роста.

Строительство не случайно называют локомотивом экономики. Каждый работающий в отрасли проецирует 10 рабочих мест в других секторах экономики. А это значит, что треть населения Пермского края зависит от того, как бьется пульс отрасли. И это еще не считая членов семьи. Огромный электорат, если посмотреть с точки зрения эффективности диалога власти и населения.

Не секрет, что проблем, которые сдерживают развитие отрасли, сегодня предостаточно. Многие из них носят системный характер, значительная часть требует законодательного регулирования. С другой стороны, привлечение профессионалов к законотворческой деятельности, разработке нормативно-правовых документов по всем направлениям строительного процесса, в том числе Концепции развития строительства в Пермском крае на 2020-2030 годы, обеспечит актуальность документов и вектор развития, соответствующий не только интересам бизнеса, но и задачам реализации национальных проектов. Поэтому предусматривается обязательное участие Союза в работе градостроительных советов края и города Перми, трехсторонней комиссии по тарифному соглашению, в общественном совете краевого Минстроя, комиссии по правилам землепользования и застройки города Перми и других структурах. Это и есть основная задача Союза - налаживание сотрудничества с органами краевой и муниципальной власти, которое обеспечивало бы динамичное развитие отрасли.

При Союзе создаются Юридический центр, ориентированный на узкоспециализированные юридические услуги для предприятий строительной отрасли, Третейский суд для разрешения возникающих споров с применением процедур медиации, а также Бюро комплексных юридических услуг для организации получения сертификатов, патентов и свидетельств на рационализаторскую деятельность и других документов.

Но, помимо прямой защиты интересов представителей отрасли, Союз станет масштабной переговорной площадкой, ориентированной на взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, финансовым сектором для всех участников рынка – от заказчиков-застройщиков, генподрядчиков и субподрядных организаций до производителя дверных ручек.

Избранное правление Союза намерено сосредоточиться на ключевых проблемах отрасли, таких как вопросы сметного нормирования для повышения качества строительного производства при государственных заказах, критерии отбора, ценообразование. Главным критерием при конкурсных процедурах должны стать профессиональные возможности подрядчика – именно они обеспечивают качество строительства, ввод объектов в срок, надежность и долговечность их эксплуатации. А для этого, считают в Союзе, необходимо восстановить институт предварительной квалификации подрядчиков.

Что касается важнейшего для отрасли вопроса ценообразования, в свое время он решался на уровне региональной власти: с учетом инфляции каждый квартал для бюджетного строительства устанавливались коэффициенты увеличения стоимости строительно-монтажных работ, уровня заработной платы, цены строительства одного квадратного метра жилья. Сегодня ситуация иная - нормирование производства строительных материалов ориентируется только на федеральные расценки. А цены на строительные работы в крае - одни из самых низких по стране.

Это далеко не все направления, на которых будет работать Союз строителей Пермского края. Предостаточно и других критических точек, которые тормозят строительную отрасль и с которыми ни одно предприятие не справится самостоятельно.

Со своей стороны, Союз может предложить власти региона реальное содействие в поиске инвесторов. Гарантии, которые отраслевое объединение может дать строителям перед ДОМ.РФ и другими финансовыми институтами, которые готовы влить в отрасль миллиарды рублей, существенно расширит возможности участия строителей Прикамья в проектах расселения ветхого и аварийного жилья. А координация участия предприятий отрасли в национальных проектах Российской Федерации, безусловно, даст синергетический эффект.

Актуальной остается задача обмена опытом передовых достижений в строительстве, повышения авторитета и роли отрасли в экономическом развитии региона. Ее поможет решить восстановление ежегодного краевого конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительной индустрии высокой эффективности и лучший объект года, который в 2002-2016 годы проводился ко Дню строителя, был популярен и доказал свою эффективность. Да и в целом День строителя в Прикамье должен стать более ярким и насыщенным, ориентированным на популяризацию профессии. Предстоит существенно расширить и выставочные проекты.

Задача объединить усилия власти и профессионалов, чтобы поднять отрасль на новый уровень, безусловно, масштабная. Но ее сформулировало само время.



КОНТАКТЫ РООР «Союз строителей Пермского края»

Председатель правления РООР «ССПК» Копытов Владимир Васильевич, тел. 8 902 833 05 49;

исполнительный директор РООР «ССПК» Сергеев Алексей Иванович, тел. 8 951 953 73 44.

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