Вейп-зависимость: новая угроза общественному здоровью

12:55 | 16.03.2020

В течение последнего года человечество столкнулось с новой проблемой - поражением легких при использовании электронных сигарет. Врачи говорят о вейпинговой эпидемии, производители электронных сигарет уверяют, что их опасность для здоровья все равно меньше, чем последствия традиционного курения. Исследования на эту тему пока проводятся только за границей. Между тем она актуальна и для России. К примеру, анонимный опрос пермских студентов дал статистику, которая совпадает с данными опроса их сверстников из США.

По данным Euromonitor International, рынок вейп-продуктов в России растет на десятки процентов в год (на фоне того, что продажи традиционных сигарет сокращаются – как поясняют эксперты, в том числе на фоне антитабачного закона, действующего в стране). Российские власти решили сделать электронные сигареты менее доступными, повысив на них цены: с 1 января 2020 года в России введены акцизы на все виды этой продукции – и на одноразовые, и на многоразовые, и на сменные картриджи.

Маркетинговая стратегия производителей электронных сигарет - это продвижение «культуры» вейпинга как процесса. Молодые люди, в том числе школьники, курят вейп не периодически, а часами, ритуал оказывается важнее привычки.

Попробуем разобраться, насколько безобиден этот процесс.

Обзор медицинской литературы по проблемам вейпинга больше напоминает сводку с театра военных действий (к сожалению, мы пользуемся данными только зарубежных исследований – российских пока нет). Так, исследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) почти 2000 старшеклассников в Южной Калифорнии, из которых почти 10% были текущими пользователями электронных сигарет, сообщило, что как прошлое, так и текущее использование были связаны с почти двукратным увеличением риска хронических бронхиальных симптомов (хронический кашель, одышка или удушье). С марта этого года заболели более 2000 американцев, многие из которых подростки и молодые люди, и по меньшей мере 40 человек умерли.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о прорыве в поисках причины вспышки болезни вейпинга, определив химическое соединение ацетат витамина Е как одно из основных веществ, приводящих к заболеваниям легких. Ацетат витамина Е ранее был найден в жидкости из электронных сигарет, используемых многими из тех, кто заболел, и только недавно был использован в качестве загустителя жидкости для вейпинга. Однако проблема состоит в том, что не существует какого-либо единого стандарта в рецептурах жидкостей для вейпинга, и ее пользователи могут добавить туда что угодно (хоть каннабиоды или спайсы).

30 сентября 2019 года в Британском научном журнале (BMJ) был опубликован клинический обзор на тему: «Каковы респираторные эффекты электронных сигарет?» Коварство воздействия вейпа на легкие состоит в том, что симптомы заболевания очень похожи на респираторную инфекцию (ОРВИ или пневмонию). На начальном этапе легочной патологии, связанной с использованием электронных сигарет, возникает непродуктивный кашель, боль в груди или одышка. Также могут возникать тахикардия, лихорадка, озноб или усталость; есть сообщения о желудочно-кишечные расстройствах, включающие тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Большинство выявленных пациентов были госпитализированы с гипоксемией, которая в некоторых случаях прогрессировала до острой или подострой дыхательной недостаточности. Пациентам потребовалась респираторная поддержка, начиная от дополнительного кислорода до эндотрахеальной интубации и механической вентиляции легких.

Многие пациенты изначально получали эмпирическое лечение антибиотиками без улучшения состояния, что неудивительно – антибиотики при данном поражении неэффективны. У всех пациентов имелись инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки и на компьютерной томографии грудной клетки. Наконец, 12 ноября 2019 года в Детройтской больнице провели первую двойную трансплантацию легких человеку, чьи легкие были повреждены от вейпинга. «Было бы неплохо, если бы это была последняя трансплантация легких, - если бы эпидемию острой травмы легких можно было взять под контроль», - сказал доктор Дэвид Кристиани из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Однако тут же добавил, что не уверен в том, что количество трансплантаций легких из-за болезней вейпинга уменьшится в связи с многими факторами, включающими пагубную моду и доступность электронных сигарет.

Впрочем, в России (в частности, в Перми) дела обстоят не лучше. Так, анонимный опрос среди студентов пермских вузов показал, что из 54 опрошенных 11 (20,3%) человек регулярно (не реже одного раза в день) используют вейп. Из них у 7 (13%) отмечались симптомы, которые мы можем отнести к «подтвержденным» и «вероятным». Преобладали жалобы на кашель (сухой и с выделением скудной мокроты), одышку экспираторного характера, астению, диспепсию и, в одном случае, эпизоды удушья. Количество и выраженность симптомов имела явную связь с длительностью вейпинга (1 год) и частотой употребления (3-5 раз в день). Эти цифры совпадают с данными опроса их сверстников из США, где процент вейперов точно такой же.

Таким образом, вейп-зависимость можно считать серьезной медико-социальной проблемой (к сожалению, не единственной в наступившем году). Эта проблема касается, прежде всего, молодежи и требует принятия незамедлительных мер (административных, медицинских и образовательных).

Денис ДУМЛЕР

Фото: diletant-ik.ru

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