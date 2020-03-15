Пермь: газетный номер
12:55 | 16.03.2020
Вейп-зависимость: новая угроза общественному здоровью
По данным Euromonitor International, рынок вейп-продуктов в России растет на десятки процентов в год (на фоне того, что продажи традиционных сигарет сокращаются – как поясняют эксперты, в том числе на фоне антитабачного закона, действующего в стране). Российские власти решили сделать электронные сигареты менее доступными, повысив на них цены: с 1 января 2020 года в России введены акцизы на все виды этой продукции – и на одноразовые, и на многоразовые, и на сменные картриджи.
Маркетинговая стратегия производителей электронных сигарет - это продвижение «культуры» вейпинга как процесса. Молодые люди, в том числе школьники, курят вейп не периодически, а часами, ритуал оказывается важнее привычки.
Попробуем разобраться, насколько безобиден этот процесс.
Обзор медицинской литературы по проблемам вейпинга больше напоминает сводку с театра военных действий (к сожалению, мы пользуемся данными только зарубежных исследований – российских пока нет). Так, исследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) почти 2000 старшеклассников в Южной Калифорнии, из которых почти 10% были текущими пользователями электронных сигарет, сообщило, что как прошлое, так и текущее использование были связаны с почти двукратным увеличением риска хронических бронхиальных симптомов (хронический кашель, одышка или удушье). С марта этого года заболели более 2000 американцев, многие из которых подростки и молодые люди, и по меньшей мере 40 человек умерли.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о прорыве в поисках причины вспышки болезни вейпинга, определив химическое соединение ацетат витамина Е как одно из основных веществ, приводящих к заболеваниям легких. Ацетат витамина Е ранее был найден в жидкости из электронных сигарет, используемых многими из тех, кто заболел, и только недавно был использован в качестве загустителя жидкости для вейпинга. Однако проблема состоит в том, что не существует какого-либо единого стандарта в рецептурах жидкостей для вейпинга, и ее пользователи могут добавить туда что угодно (хоть каннабиоды или спайсы).
30 сентября 2019 года в Британском научном журнале (BMJ) был опубликован клинический обзор на тему: «Каковы респираторные эффекты электронных сигарет?» Коварство воздействия вейпа на легкие состоит в том, что симптомы заболевания очень похожи на респираторную инфекцию (ОРВИ или пневмонию). На начальном этапе легочной патологии, связанной с использованием электронных сигарет, возникает непродуктивный кашель, боль в груди или одышка. Также могут возникать тахикардия, лихорадка, озноб или усталость; есть сообщения о желудочно-кишечные расстройствах, включающие тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Большинство выявленных пациентов были госпитализированы с гипоксемией, которая в некоторых случаях прогрессировала до острой или подострой дыхательной недостаточности. Пациентам потребовалась респираторная поддержка, начиная от дополнительного кислорода до эндотрахеальной интубации и механической вентиляции легких.
Многие пациенты изначально получали эмпирическое лечение антибиотиками без улучшения состояния, что неудивительно – антибиотики при данном поражении неэффективны. У всех пациентов имелись инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки и на компьютерной томографии грудной клетки. Наконец, 12 ноября 2019 года в Детройтской больнице провели первую двойную трансплантацию легких человеку, чьи легкие были повреждены от вейпинга. «Было бы неплохо, если бы это была последняя трансплантация легких, - если бы эпидемию острой травмы легких можно было взять под контроль», - сказал доктор Дэвид Кристиани из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Однако тут же добавил, что не уверен в том, что количество трансплантаций легких из-за болезней вейпинга уменьшится в связи с многими факторами, включающими пагубную моду и доступность электронных сигарет.
Впрочем, в России (в частности, в Перми) дела обстоят не лучше. Так, анонимный опрос среди студентов пермских вузов показал, что из 54 опрошенных 11 (20,3%) человек регулярно (не реже одного раза в день) используют вейп. Из них у 7 (13%) отмечались симптомы, которые мы можем отнести к «подтвержденным» и «вероятным». Преобладали жалобы на кашель (сухой и с выделением скудной мокроты), одышку экспираторного характера, астению, диспепсию и, в одном случае, эпизоды удушья. Количество и выраженность симптомов имела явную связь с длительностью вейпинга (1 год) и частотой употребления (3-5 раз в день). Эти цифры совпадают с данными опроса их сверстников из США, где процент вейперов точно такой же.
Таким образом, вейп-зависимость можно считать серьезной медико-социальной проблемой (к сожалению, не единственной в наступившем году). Эта проблема касается, прежде всего, молодежи и требует принятия незамедлительных мер (административных, медицинских и образовательных).
Денис ДУМЛЕР
Фото: diletant-ik.ru
© «Вечерние ведомости»
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