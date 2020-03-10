Девяносто лет без права передачи

12:39 | 11.03.2020

В Перми предпринимаются попытки вернуть к истокам дискуссию про зоопарк и галерею

В последнее время наблюдается какая-то странная возня вокруг нового пермского зоопарка. Нет, не на стройплощадке в Индустриальном районе. Там по-прежнему затишье. Непонятная суматоха заметна в СМИ и соцсетях. Общий смысл – зоопарк не нужен. Причем ни власти, ни животным, ни пермякам.

Относительно власти спорить трудно – кто знает, каким небывалым инсайдом обладают авторы публикаций. По поводу животных – это надо иметь смелость, чтобы простодушно внушать народу, что животным гораздо лучше в живой природе. Откуда этот бред? Объяснять, что зверушки из зоопарка на Монастырской в родные джунгли и лесостепи никогда не вернутся, – себя не уважать. Да и не видели они сроду этих джунглей.

И уж совсем беспримерная храбрость требуется для того, чтобы высказываться от имени пермяков, – даже в том случае, если автор опирается на несколько тысяч своих подписчиков ВКонтакте. Потому что основная масса горожан, естественно, эту страницу не посещает. И даже вряд ли когда слышала фамилию ее владельца, пусть и широко известного в узких кругах.



Мухи – отдельно

Найти аргументы против нового зоопарка в том виде, в каком он существует сегодня, вовсе нетрудно. Первый аргумент лежит на поверхности: «Воруют!» Контраргумент тоже очевиден: ловите, доказывайте и отнимайте украденное. При чем тут объект, за который бились многие поколения горожан?

Второй аргумент – «дорого». Это уже от Николая Бухвалова, недавно давшего интервью «Новому компаньону». Спору нет, Николай Ювенальевич, в свое время подвизавшийся в краевом правительстве, затем на одном из флагманов региональной экономики, а потом и в судебных инстанциях, деньги считать умеет. Но давайте вспомним, с какими боями шел выбор площадки для зоопарка, сколько разработано проектов, сколько губернаторов на них поскользнулось. И каким трудом далось публичное, консолидированное решение – строить на Свиязева. Как пылко высказывалось местное сообщество за облагораживание здешнего лесочка, который использовался разными элементами для своих маргинальных целей и куда могли безопасно зайти разве что матерые собачники! А теперь вдруг выясняется, что из-за строительства зоопарка мамам с колясками негде гулять… Да выросли уже те дети.

Логика у г-на Бухвалова, конечно, присутствует. Зоопарк стоит 5 миллиардов, его нынешняя площадь 1,9 га, а будет – 25 гектаров. В Париже вот меньше. В Японии вообще собираются обходиться без животных – вместо них будут проекции. Да и соседи наши как-то подешевле устроились. Вон в Ижевске 11 га, и разных тварей – всего 700 особей. Г-н Бухвалов даже тематические зоны сравнил: у них - Удмуртская деревня, Пруд, Дом птиц, у нас - Тропический рай, Африканская саванна, Акватеррариум. Кто ж спорит – деревня с голубятней, конечно, дешевле…

Но позвольте, ведь территория будущего пермского зоопарка - это уже вопрос решенный? И то, что дополнительная площадь лишней не будет, тоже понятно. У нас социальный норматив жилплощади на человека 18 кв. м - но г-н Бухвалов же на них не живет?

Не говоря уже о том, из чего изначально исходило городское сообщество: не просто освободить некрополь, но и животным создать условия, и посетителям – чтобы они могли на этих самых животных смотреть, не обливаясь слезами.

При этом сама необходимость освобождения территории некрополя как бы и не оспаривается – как и помещений Спасо-Преображенского кафедрального собора, кстати. Просто надо как-то скромнее: якобы площадей у галереи и так достаточно, содержать ее дорого, народу ходит мало… Так что 5 миллиардов на галерею – это много. И вообще это не визитная карточка города. Гораздо лучше экспонировать окаменелости. Дешево и сердито.

Тут спорить трудно. В атмосфере перманентного переезда пермская галерея - это скорее антибренд. И если раскачивать лодку, пытаясь вернуть вопрос в стадию первоначального обсуждения, - этому конца не будет.



Здесь будет город-сад

А вот заход с другой стороны: что бы такого в городе можно было улучшить на эти деньги? На эту тему уже и опрос в СМИ и соцсетях проведен – понятно, что провокационный и с вполне ожидаемым результатом.

Что важнее зоопарка? Больницы, школы, садики, город-парк. Да строится это все. И планы размечены на много лет вперед. И финансирование предусмотрено. Про город-парк вообще помолчим. Есть уже у нас город-парк. И городских лесов хватает, и компенсационных посадок. В редком микрорайоне еще нет собственного сквера. Кому было очень надо – давно добились.

Всего, говорят, в опросе приняли участие чуть не 9 тысяч человек. Из них больше 4 тысяч - на страничке пермского общественника Дмитрия Жебелева. И большинству из них, вслед за инициатором, зоопарк не нужен.

Понятно, что приоритеты у людей - это смотря по ситуации. Одному – полцарства за коня, другому - полжизни за чашку кофе. А если речь идет о лекарстве для больного ребенка, кто сравнит его с каким-то там зоопарком?

Словом, опасное это дело – подменять общественный интерес личным. Ну, не складывается он как сумма векторов. Мне вот до набережной далеко - зачем ее реконструировать? Верните миллиарды в бюджет! Это же и мои деньги.

Утрируем? Ничуть не бывало. Помимо традиционного «раздать деньги нуждающимся», читаем в комментах предложения: «Нормальную зарплату врачам!», «Новая областная инфекционная больница должна быть построена на старой территории», «Психоневрологический центр построить возле автовокзала»... Словом, у кого что болит.

А власти тем временем (здесь цитата) продолжают «принимать дурацкие решения о зоопарках и прочих аквапарках (!) за бюджетный (!!!) счёт». И далее по тексту: «строить новый зоопарк сегодня – это глупо, а завтра может стать позорным».

Это уже про ужасы содержания животных в неволе. Теоретически да, это ужасно, но мы же говорим не о животных вообще. Только о тех несчастных четвероногих, за которых мы по умолчанию уже приняли на себя моральную ответственность. При чем тут эта мировая скорбь?

Короче, на выходе вот что. Пермских животных - раздать другим зоопаркам. Деньги - направить на парк для жителей Нагорного и прочих. А дети чтоб бесплатно, на воле любовались в парках местными животными. Голубями и собаками, очевидно.

Ну, и фонды галереи тогда давайте раздадим. В музейном сообществе, кстати, тоже не все так просто. Бывало, ценнейшие пермские экспонаты, отправившись на реставрацию в столицы, там и оседали. Так что желающие-то найдутся. А мы будем гулять по городу, смотреть, что на заборах нарисовано. Зато бесплатно.



Город ждет

Непонятно, зачем и кому все это надо. Дежавю какое-то. Помнится, 10 лет назад говорили: давайте назовем Спасо-Преображенский собор домом со шпилем и забудем, что это храм. И опять тем же самым по тому же месту.

Спасо-Преображенский собор - объект культурного наследия федерального значения и единственный в России кафедральный собор, не переданный церкви. Нет, формально-то его вернули. Но в результате Русская православная церковь уже 8 лет безвозмездно предоставляет помещения галерее, которая носит гордое имя государственной. Сколько за это время дано обещаний, причем на самом высоком уровне… Люди устали ждать - и галерея, и церковь тоже.

Если вспомнить хронику событий - в 1933 году собор был закрыт и переоборудован под галерею. Соборный некрополь был снесен в 1931 году под зоосад. «Сейчас на этой территории временно располагается Пермский зоопарк, для которого в микрорайоне Нагорный обустраивается новое место», - кажется, даже Википедии за нас стыдно.

Впрочем, Википедия нам не указ. Захотим – и вернем дискуссию о судьбе самых знаковых городских объектов в исходное положение. И ничего, что на Архиерейском кладбище по-прежнему топчутся верблюды. Может, они тут столетие зоопарка отмечать готовятся.

На площадке нового зоопарка все никак не завершится техническое обследование объектов, экспертизы грозят затянуться до конца года. Неустойки, нарушения - с объемами ущерба бюджету тоже никак не разберутся. На очереди новый вариант проектно-сметной документации... Вот о чем надо говорить. И опрос провести другой. Например, нужно ли контролировать строительство объектов с миллиардными бюджетами, которых город дожидается как минимум полвека? Или ждать, когда процесс зайдет в тупик, а лучшие умы начнут на этом спекулировать?

Ольга БОРЗУН

ФОТО: pravperm.ru

© «Вечерние ведомости»