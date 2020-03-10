Пермские фигуристы покорили главную высоту

12:34 | 11.03.2020

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали чемпионами мира среди юниоров

3-8 марта в Таллинне проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию на коньках. Из трех российских пар две представляли Пермскую школу фигурного катания. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев взяли «бронзу» в парном катании, а Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали чемпионами мира среди юниоров.

Для Аполлинарии и Дмитрия сезон 2019-2020 года стал сезоном «Золотого шлема». Два этапа Гран-При (Лейк-Плейсид, США и Гданьск, Польша), Volvo Open Cup в ноябре (Рига, Латвия), в декабре - финал Гран-При в Турине (Италия), Юношеские Олимпийские игры в январе в Лозанне (Швейцария), в начале февраля - первенство России. И главный итог – «золото» юниорского чемпионата мира в Эстонии. Ребята выиграли все юниорские старты, в которых принимали участие в этом сезоне!

После перехода лидеров прошлого сезона - петербургской пары Минина – Галямов во взрослую сборную Полина и Дима ехали на все турниры в статусе первой юниорской пары России. Когда на тебя возлагают такие надежды, это очень сложно психологически. Но Полина с Димой с этим хорошо справлялись. По словам ребят, выходя на старт, они никогда не ставили перед собой задачу занять первое место. Главная задача - откатать программу на максимум, показать судьям и зрителям все, что они могут делать. И это помогает.

Уже на первом старте сезона в Америке после короткой программы они оторвались от ближайших соперников на 10 баллов! Но не все было сделано идеально, и ребята были недовольны своим прокатом. После произвольной программы отрыв от соперников достиг 15 баллов - безоговорочные победители! Это при том, что Аполлинария выходила на этот старт с температурой 38.

Уже на следующем этапе Гран-При, в Польше, Аполлинария и Дмитрий, безупречно откатав свои программы, обновляют три мировых рекорда в юниорской парном катании: оценка за технику в короткой программе, общая оценка за короткую программу и общая оценка за короткую и произвольную программы. И становятся мировыми рекордсменами.

По результатам двух этапов ребята отобрались на финал Гран-При. Но в Италии Полина заставила всех поволноваться! Исполняя произвольную программу, она упала с выброса. Что это было? После проката Поля скажет в интервью, что это была не техническая ошибка, может, просто переволновалась. А Максим Траньков, который комментировал эти соревнования, отметит, что он никогда не видел, чтобы эта девочка падала с выброса. Произвольную программу они проиграли и заняли лишь второе место. Но хороший задел в оценках после короткой программы позволил им стать первыми по сумме двух программ.

Наверное, самым ожидаемым стартом для Полины и Димы были Юношеские Олимпийские игры. На этих соревнованиях строгий возрастной ценз, и попасть на них можно только один раз в жизни! И они всем доказали, что достойны. Ребята вновь обновили мировой рекорд юниорского парного катания! А за их феноменальный подкрут в три оборота получили от судей наивысшую оценку 9.0, которую не получала ни одна пара в мире, в том числе среди взрослых.

Сразу после возвращения из Швейцарии пермская пара приступила к тренировкам. Не до отдыха - впереди был самый сложный старт сезона, первенство России, по результатом которого пары отбираются на юниорский чемпионат мира. И снова победа!

Аполлинария и Дмитрий едут на чемпионат мира фаворитами турнира - и подтверждают свой статус! Как сказал комментатор Первого канала Александр Гришин, «они катком прошлись по соперникам». Отрыв от ближайшей пары - 21 балл!

По окончании юношеского чемпионата мира издание «The Answer» (Япония) написала об Аполлинарии и Дмитрии: «Запись этого невероятного выброса тройной риттбергер была представлена Международным союзом конькобежцев (ISU) в качестве образца... Если у пары пойдёт все благополучно, то она заслуживает самого пристального внимания к себе в качестве одного из претендентов на победу на зимней Пекинской Олимпиаде - 2022».

После соревнований Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов сообщили о переходе в статус взрослых спортсменов. Пожелаем уникальной пермской паре новых достижений.

ФОТО: sport.permkrai.ru

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