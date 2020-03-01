Какая на «Иве» «Погода»?

17:08 | 3.03.2020

Проект на Иве был и остается востребованным среди пермяков

Краснодарский строительно-инвестиционный холдинг «Девелопмент-Юг» намерен остаться в Перми и после завершения проектов на «Иве». Об этом заявили представители компании.

Корпорация готовится передать администрации города новую поликлинику и близка к приобретению нескольких участков под точечную застройку. Городские власти ждут от девелопера выполнения социальных обязательств и прорабатывают варианты для поиска компромисса по вопросу продления договора аренды участка. Эксперты уверены в положительном исходе очередного витка напряжения между сторонами.

Один из крупнейших застройщиков юга России зашел в Пермь в 2008 году, когда на конкурсе получил право освоения микрорайона «Ива». Сегодня проект, состоящий из объектов «Спортивный микрорайон «Ива» и «Погода. Теплые кварталы» остается крупнейшим объектом комплексного освоения в крае с общей площадью застройки 80 га. За неполных 12 лет в чистом поле компания построила 15 жилых домов, объекты социальной, дорожной инфраструктуры и коммуникации.

Все это время между застройщиком и владельцем участка в лице администрации г. Перми не прекращались споры по вопросу увеличения сроков реализации проекта. В январе 2020 года они получили новый виток - девелоперу не удалось продлить срок аренды участка на «Иве» в первой инстанции арбитража.

При этом судиться с администрацией компании приходилось и по другим вопросам. Например, в 2018 году власти отказывались принять на баланс муниципалитета внутриквартальные проезды, наружное освещение улиц и ливневую канализацию, посчитав их общим имуществом собственников многоквартирных домов. Вопрос в итоге удалось урегулировать. Ситуацию взял под контроль экс-глава края Максим Решетников, а мэр Перми Дмитрий Самойлов неоднократно выезжал на площадку и остался доволен качеством реализации проекта.

Сейчас у «Девелопмент-Юг» в строительстве находится 3 жилых дома. Это часть будущего микрорайона «Погода», где запроектировано в общей сложности 18 жилых кварталов, школа и детский сад. Реализовать проект за оставшийся по договору срок аренды полтора года невозможно. Законодательные изменения в части проектного финансирования на оставшийся срок не позволят привлечь кредит для строительства социалки. Застройщику остается рассчитывать только на собственные ресурсы, сформированные из прибыли. Но только строительство школы оценивается, например, в 1 млрд рублей.

Аналитики рынка назвали проблемы застройщика в целом «типичными» для Прикамья. При постоянном пересмотре правил игры, начавшихся еще при губернаторе Викторе Басаргине, проект застройки участка приходилось неоднократно пересматривать. «Первые масштабные изменения касались высотности, затем часть участка была выведена из застройки под планы по строительству на «Иве» гипермаркета IKEA. В итоге минимум трижды пришлось кардинально менять проект и, соответственно, трижды проходить процедуру согласования. В общей сложности на это ушло три года», - рассказывал ранее в СМИ вице-президент СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков.

«Проект на Иве был и остается востребованным среди покупателей. Пермяки, как говорится, «рублем» проголосовали и продолжают голосовать за концепцию, которую реализуют краснодарцы. Поэтому и власти должны его поддержать», - считает руководитель агентства недвижимости «Территория» и член Российской гильдии риелторов (РГР) Екатерина Пахомова.

По мнению экспертов, город не заинтересован в прекращении сотрудничества с «Девелопмент-Юг». Но формально просто не может проиграть в суде. Поэтому сегодня идет активный поиск альтернатив. Замглавы администрации г. Перми Ольга Немирова, отвечая на вопрос депутатов гордумы о судьбе «Ивы», рассказала, что сейчас прорабатывается несколько вариантов развития событий. Земельный кодекс предполагает продление отношений сторон в подобных ситуациях несколькими путями. Например, мэрия может заключить новый договор аренды на срок, необходимый для завершения строительства. Хотя эта процедура потребует нового витка согласований, а значит - времени.

«Девелопмент-Юг», безусловно, несет издержки. Ежегодно платит за аренду порядка 20 млн рублей. Естественно, периодически появляющаяся информация о каких-то проблемах, часто надуманных, может заставить нервничать и жителей микрорайона, и потенциальных покупателей, и риелторов. Но проект знаковый для города, и будем надеяться, его дадут довести до конца уже через четыре года. С учетом масштабов – это очень небольшой срок», - отметила г-жа Пахомова.

В компании «Девелопмент-Юг» сдержанно прокомментировали переговоры по продлению договора аренды, заявив, что, безусловно, будут обжаловать решение первой инстанции. По словам вице-президента компании Алексея Вострикова, проектные и строительные работы в микрорайоне «Погода» идут в штатном режиме. В микрорайоне «Ива» компания готовится к передаче на баланс города поликлиники, здание которой было построено и сдано на год раньше срока.

«Для участка, на котором предполагалось разместить IKEA, идет проработка проекта по строительству не только Ледового дворца, но и нового ритейл-парка. Площади позволяют», - отметил г-н Востриков. Вице-президент краснодарской компании также подтвердил намерение застройщика продолжить работу в Перми и сообщил, что сейчас в регионе идет поиск новых участков под застройку. «Мы бы не стали заниматься этой работой, будь у нас хоть малейшие сомнения в том, что сможем качественно завершить проект на «Иве», - подчеркнул топ-менеджер.

Фото ivaperm.ru

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