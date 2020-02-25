Февральская пленарка Пермской Думы порадовала остротой

12:10 | 26.02.2020

Главными событиями стали обсуждение транспортной реформы и поправок в бюджет

Одно из центральных мест в повестке заседания Пермской городской Думы 25 февраля занял вопрос о ходе транспортной реформы. И вполне ожидаемо – в последний месяц эта тема главная в городе. Не менее серьезная дискуссия развернулась по поводу поправок в текущий бюджет муниципалитета.



Прошлись по транспортному цеху

Обсуждение темы началось с доклада, который представила депутатам замглавы администрации Людмила Гаджиева. Она остановилась на нескольких моментах. Прежде всего, ответила на вопрос депутатов о том, каким образом возникли очереди за транспортными картами в начале февраля и каким образом была решена проблема.

По данным мэрии, за первые два месяца продаж, в декабре-январе было реализовано 13 тысяч карт, а в первые дни февраля спрос вырос до 3-5 тысяч в день, что и вызвало очереди. Для решения проблемы была организована реализация карт через сеть «Семья», причем карту там можно было получить бесплатно при условии ее пополнения на 120 рублей. С середины февраля акция была закрыта с возвратом к прежней схеме продаж. Но количество точек реализации при этом было существенно увеличено.

В итоге на данный момент пользователями карт в Перми являются более 71 тысячи жителей, из которых 53 тысячи получили карту бесплатно. Выпавшие доходы города при этом составили 2,6 млн рублей.

Вторая тема, которую обозначили депутаты, - судебный процесс, связанный с проведением конкурса на разработку Единой системы оплаты проезда (ЕСОП). По иску одного из несостоявшихся участников Арбитражный суд Пермского края уже признал результаты конкурса недействительными. Если это решение в дальнейшем устоит – оно предполагает реституцию, то есть возвращение сторон в исходное состояние. В данном случае это будет сложно, поскольку речь идет не о материальных ценностях или объектах, а о программном продукте, который город приобрел и уже использует, в том числе с помощью транспортных карт. Процесс обжалования этого решения продолжается, и судьба иска пока неизвестна.

Третий вопрос, который депутаты попросили чиновников осветить особо, - так называемые «длинные контракты» с перевозчиками. Предполагалось, что контракты с ними будут заключаться на 5 лет, и это позволит городу требовать существенного улучшения качества услуг, в том числе радикального обновления автобусного парка. Однако на практике выяснилось, что для такого контракта требуется и пятилетняя банковская гарантия. С учетом ее стоимости получить такую гарантию могут очень немногие из пермских перевозчиков.

Как пояснила Людмила Гаджиева, принято решение предложить части перевозчиков трехлетний контракт. При этом силами местных ИП и ООО удастся закрыть до 60% рынка пассажирских перевозок в городе, еще 10% закроет МУП. Остальные 30% рынка достанутся сторонним предпринимателям, что повысит конкуренцию и улучшит транспортное обслуживание горожан. При этом в контрактах сохранятся требования к подвижному составу по возрасту, низкопольности, экологическому классу и оснащенности современным оборудованием.

Депутатов заинтересовало, кто и на каких основаниях принимал решение о бесплатной раздаче карт. Владимир Молоковских отметил, что транспортная реформа сопровождается непрерывными изменениями:

- Мы больше переделываем, чем делаем, и каждую новую корректировку администрация города предлагает с полной уверенностью, что она будет работать. Решение о повышении тарифа мы принимали под обещание светлого будущего. Где оно?

Депутат Вероника Куликова подчеркнула, что карты работают плохо, некоторые операторы обновляют баланс раз в сутки, из-за чего на картах формируется минусовой баланс, и эти деньги потеряны для бюджета. А депутат Михаил Бесфамильный вернул дискуссию к истокам, задав вопрос о целях транспортной реформы.

Повысить качество пассажирских перевозок, ответила Людмила Гаджиева, - и дала повод для целой серии критических выступлений.

- И год назад, и полтора мы обсуждали эти контракты с перевозчиками, спорили, - отметил депутат Александр Филиппов. - Год топтались на месте – и там же остались. Применительно к старым машинам есть такое понятие – «позднее зажигание». Так и у нас: что-то происходит, варится само собой, а потом мы начинаем реагировать. Нам говорят, что год назад отрасль была в ужасающем состоянии, а теперь все стало лучше. Ничего подобного. Нормально все ездило, и жалоб было немного и от пассажиров, и от перевозчиков. Это как надо проводить реформу, чтобы от этого никто не выиграл? У всех сплошные вопросы!

Подводя итоги обсуждения, первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин отметил:

- Мы дискутировали полтора часа, потому что эта тема волнует депутатов. Транспортная реформа сопровождается множеством неоднозначных процессов. Мы должны были достигнуть соглашения всех сторон еще до начала транспортной реформы, выработать позицию, которая устраивала бы и власть, и население, и перевозчиков. Менять условия по ходу реформы, проявлять непоследовательность – нельзя.



Лишних денег не бывает

Вопрос о внесении изменений в решение Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2020 год и на плановый период» доложила депутатам замглавы администрации Вера Титяпкина. Она сообщила, что по итогам 2019 года бюджетные остатки составили 803 млн рублей. Часть этих средств сохранит свое целевое назначение, часть предстоит перераспределить.

Дополнительные средства предложено направить на строительство спортивных площадок и исполнение решений судов. Программа благоустройства дворов будет расширена на 38 млн рублей, финансирование юбилейных мероприятий ко Дню Победы увеличивается на 10 млн. Еще 33 млн мэрия запросила на увеличение штата муниципальных служащих на 25 человек.

Председатель городской Контрольно-счетной палаты Мария Батуева отметила, что к проекту администрации было много замечаний. Все они были учтены профильным комитетом при подготовке вопроса к пленарному заседанию.

Комментируя решение комитета по бюджету и налоговой политике, депутат Наталья Мельник отметил, что проект решения был рассмотрен детально:

- Из проекта были исключены необоснованные расходы на сумму 36 млн рублей, эти средства будут направлены на исполнение решений судов. С учетом изменений проект комитетом одобрен.

Каждая позиция проекта обсуждалась депутатами отдельно, было немало вопросов к чиновникам. А Дмитрий Малютин напомнил недавнее высказывание главы правительства РФ Михаила Мишустина: «Когда деньги остаются на конец года - это непозволительно».

После подробного обсуждения депутаты поддержали проект решения. Подводя итоги, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин поблагодарил коллег за серьезную работу над бюджетом. Он подчеркнул:

- В нашей работе есть направления, за которые спрос особый. Прежде всего, это средства, которые направляются из федерального бюджета и которые мы распределяем в соответствии с приоритетами города. Второе – есть объекты, которые запланированы к юбилею Перми. Все они должны быть сданы не позднее 11 июня 2023 года. И что касается празднования 75-летия Победы – все, что заявлено, должно быть безусловно выполнено. Это наша ответственность и обязанность перед ветеранами.



Об организации ритуальных услуг

С докладом по этой теме выступил замглавы администрации Анатолий Дашкевич. Он пояснил, что в Перми существует 17 городских кладбищ общей площадью 435 га, среднее количество захоронений в год – около 10 тысяч, более половины из них новые, остальное – подзахоронения к родственникам. В 2019 году продолжалась работа по реконструкции Северного кладбища и подготовке мест под захоронение – выполнение дренажных работ, обустройство 25 тысяч кв. метров дорог.

С учетом принятого в декабре решения Пермской Думы о продолжении строительства крематория на Восточном кладбище за счет города запланировано обследование сооружений на этом объекте, корректировка проектной документации. Первую очередь этого объекта планируется сдать до декабря 2022 года.

Что касается кладбища Лесное, которое проектировалось по заказу города Перми, оно строиться не будет: здесь при исследовании были обнаружены подземные воды.

Еще одна тема – работа МП «Ритуальные услуги». По оценке Анатолия Дашкевича, предприятие работает эффективно, стабильно приносит доход городскому бюджету. Заседания наблюдательного совета проводятся ежемесячно.

Вопросов у депутатов было много. Так, Илья Лисняк поинтересовался, как обстоит дело с подтоплением отдельных кварталов Северного кладбища. Как пояснил докладчик, эта проблема решена. Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов задал вопрос о наличии мест для захоронения. По оценке чиновника, сейчас в городе имеется резерв на 3 года.

Депутат Сергей Захаров попросил обратить внимание на Верхнемуллинское кладбище, где есть захоронения солдат Великой Отечественной, скончавшихся в пермских госпиталях. Анатолий Дашкевич заверил, что необходимые работы по ремонту подъездных путей и благоустройству будут выполнены своевременно, к юбилею Победы.

Елена ДЕМЕНЕВА

Фото: duma.perm.ru

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