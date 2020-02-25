В центре внимания февральской пленарки ЗС были образование и природный потенциал региона

12:03 | 26.02.2020

Весенняя пленарная сессия Законодательного собрания продолжилась заседанием 20 февраля. Депутаты рассмотрели вопросы повышения эффективности лесопромышленного комплекса края, совершенствования системы профессионального образования, новации в организации летнего отдыха детей и ряд других.

Дополнительно по инициативе депутата Ильи Шулькина был внесен в повестку вопрос о мерах профилактики коронавирусной инфекции в регионе. По этой теме парламентарии заслушали информацию министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

По ее словам, специалисты ведомства ежедневно проводят мониторинг ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, зарегистрированной преимущественно в Китае. В настоящее время ни одного носителя коронавируса в Прикамье не зарегистрировано.

Со стороны Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Большое Савино». Всех прибывших пассажиров осматривают и проверяют тепловизором, также информируют о ситуации и о мерах профилактики. Пассажиры, которые пересекают границу, подлежат наблюдению врачей в течение 14 дней.

На территории Перми создано обсервационное отделение и закуплены необходимые препараты. Специалисты разрабатывают рекомендации и проводят дополнительные бесплатные обследования.



Спрос на кадры растет

«Правительственный час» был посвящен развитию системы профессионального образования. С докладом на эту тему выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Сейчас система среднего профессионального образования в Прикамье позволяет готовить рабочих и специалистов по 148 специальностям и 70 профессиям. Среднее профессиональное образование в крае получают 46 тысяч обучающихся, в том числе студенты из других регионов России. На 2020 год контрольные цифры приема составляют 14 710 человек. Наиболее востребованными специальностями являются информационные системы и программирование, компьютерные системы и комплексы, а также технология машиностроения. С 2014 года реализуется дуальная система подготовки кадров: теоретическая часть проходит на базе образовательной организации, а практическая – на предприятии. Техникумы и колледжи ведут подготовку кадров в сотрудничестве с ведущими промышленными предприятиями Пермского края. Среди них «Сибур-Химпром», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «Эр-Телеком Холдинг», «ОДК-СТАР» и другие. Ежегодно увеличивается количество студентов, зачисленных в соответствии с заказом работодателей. По итогам 2018 года их доля составила 68%, к 2022 году планируется ее увеличить до 90%.

Одна из форм, используемых при подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров, – участие студентов и преподавателей в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В 2019 году по итогам национального чемпионата «Молодые профессионалы» сборная края завоевала 6 медалей различного достоинства и 3 медали за мастерство. А Пермский край в рейтинге занял 14 место, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом.

В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году планируется создание Центра опережающей профессиональной подготовки. Его деятельность направлена на ускоренное обучение, проведение демонстрационного экзамена и подготовку конкурсантов к чемпионатам, а также организацию курсов повышения квалификации и профессиональных проб для учащихся.

«Спрос на квалифицированные кадры постоянно растет. При этом регионы могут самостоятельно влиять на количество мест по целевому обучению. Важно выстраивать взаимоотношения с различными предприятиями, чтобы предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам», – подчеркнул председатель краевого парламента Валерий Сухих.



Сохранить лесной потенциал

Одним из важнейших вопросов стало обсуждение проекта закона, который нацелен на повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота древесины и пиломатериалов. Депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

«Наш регион сегодня по лесосырьевому потенциалу относится к ведущим субъектам РФ, – напомнил спикер ЗС Валерий Сухих. – В крае расположено 30% всех лесов Приволжского федерального округа. Общая площадь – 12 млн гектаров. Естественно, крайне велика необходимость защиты природных объектов. Именно поэтому охране и сохранению лесов в Пермском крае уделяется большое внимание».

По мнению инициаторов законопроекта, документ нужен для усиления контроля за транспортировкой и оборотом древесины на основе реализации пилотного проекта «Умный лес» в целях сокращения незаконной вырубки.

Инициатива предусматривает формирование электронного сопроводительного документа на каждой стадии перемещения необработанной древесины и пиломатериалов. Также вводится регистрация всех пунктов хранения и переработки древесины в единой информационной системе, балансовая система учета необработанной древесины и пиломатериалов на пунктах хранения и переработки. Заложено распределение ответственности за незаконную транспортировку древесины на перевозчика.

В ходе обсуждения по законопроекту высказался депутат Виктор Баранов. По его мнению, сегодня трудно осуществлять передачу данных об объемах вырубки леса с делянки в режиме онлайн. К тому же, как отметил парламентарий, сама система «Умный лес» нуждается в доработке.

Депутат Юрий Борисовец отметил, что сегодня существуют вопросы по покрытию сотовой связью и интернетом малых населенных пунктов. «Как раз в таких поселениях и работают лесники, – заметил депутат. – Однако нужно быть последовательными и разобраться во всем, что касается этого вопроса. Предлагаю принять законопроект в первом чтении и доработать».



Финансирование увеличено

Парламентарии внесли поправки в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края. Так, скорректированы параметры по строительству автомобильной дороги «Обход г. Чусового». Авторы инициативы внесли предложение об увеличении оценочной стоимости этого объекта на 44,3 млн рублей. Это связано с выполнением комплекса работ по устройству стационарного электрического освещения, а также с завершением строительно-монтажных работ по устранению оползневого склона. Сроки окончания строительства предложено перенести на 1 год – с 2019 на 2020-й.

По автомобильной дороге «Обход п. Куеда» с путепроводом через железнодорожные пути в Куединском районе Пермского края» предложено увеличить оценочную стоимость объекта на 32,2 млн рублей в связи с выполнением комплекса работ по устройству стационарного электрического освещения. Сроки окончания строительства также переносятся на 2020 год.

Также запланирован комплекс работ по изъятию земельных участков постоянной полосы отвода «Автомобильная дорога Пермь – Березники (обход п. Полазна)».



На социальных направлениях

Среди социальных вопросов – закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменения в который депутаты приняли в двух чтениях. Принятые поправки – технического характера, приводят действующий закон в соответствие с федеральным законодательством.

Во втором чтении поддержан законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». Изменения уточняют понятийный аппарат и типологию организаций отдыха и оздоровления детей. На краевом уровне и в муниципальных образованиях должны быть созданы межведомственные комиссии, которые будут контролировать деятельность организаций.

До 1 мая 2020 года все организации должны предоставить сведения о своей деятельности для включения их в единый реестр организаций детского отдыха. Только после этого организации получают право на работу с детьми. С 1 июня 2020 года будет создана единая информационная система.

Кроме того, становится обязательным размещение информации о предоставленной родителям государственной поддержке отдыха и оздоровления детей в Единой государственной информационной системе социального обеспечении.

Марина ТУШИНА

Фото: zsperm.ru

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