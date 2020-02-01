Самбо идет в школы Прикамья

14:52 | 17.02.2020

В Пермском крае успешно реализуется уникальный всероссийский проект

Уже полтора года в Прикамье развивается проект «Самбо в школу», инициированный Всероссийской федерацией самбо совместно с Министерством спорта РФ и Министерством образования РФ. Федерация самбо Пермского края активно включилась в проект, куратором которого в регионе стал заслуженный мастер спорта России, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы Евгений Исаев.

- В течение полутора лет мы вели работу по выявлению школ, кто хочет и может принять участие в проекте, - рассказывает Евгений Иванович. – Прежде всего, заходили в школы, с которыми у нас уже налажены контакты, где есть специалисты, площади, ковры – это, собственно, все, что нужно на первое время. Объехали территории, скорректировали процесс там, где самбо уже есть, где не хватало специалистов - обучили их. На первой рабочей встрече с Министерством образования края была определена рабочая группа в составе представителей Министерства образования и Министерства спорта – где было принято решение о включении в проект 37 школ края. Некоторые школы были сразу готовы включиться в проект, у других есть желание, но нет возможностей - площадей, ковров. Пришлось многим объяснять - кто мы? Зачем и почему именно мы должны присутствовать в школах? Сейчас после годовой упорной работы, глядя на наши старания, краевые власти все же начали обращать на нас внимание. Вновь провели ряд встреч, с помощью Минобразования провели мониторинг школ на наличие залов, количества учеников и т.д. И теперь приводим всю работу в систему с учетом его результатов. Сейчас на сайте Министерства образования края появилась ссылка, представлена нормативно-правовая база. Теперь директоров школ, учителей физкультуры можно направлять к этой информации, а не объяснять все на пальцах. Теперь мы знаем, сколько ребят в школах занимаются самбо и сколько еще хотели бы. С учетом этой статистики будем готовить специалистов, перераспределять ресурсы, формировать материальную базу в школах.

Как говорят в краевой федерации самбо, количество школ, готовых сотрудничать, растет. Хорошо откликнулись Березники, Соликамск, Краснокамск, Пермский район, Кунгурский район, две школы в Чусовом, налаживается работа в Кунгуре, Лысьве. Активно подключилась Пермь.

Всего в рамках урочной деятельности по проекту «Самбо в школу» сегодня занимаются

1529 ребят, еще 435 хотели бы заниматься. В системе дополнительного образования занимающихся 1028, желающих - 436. Впечатляющие результаты за полтора года.

- Трудностей на самом деле много, - признает Евгений Исаев. - И хотелось бы больше внимания от властей, возможностей для дополнительной мотивации тренеров и преподавателей. Мы сейчас мотивируем их тем, что проект включен в Госреестр, что это общеобразовательная программа, специалисты работают в сетке уроков, ведут третий час физкультуры, который школы отдают под базовые виды спорта. Также пытаемся мотивировать за счет дополнительного образования. Работа по проекту может вестись в трех направлениях – как урочная, как внеурочная и в системе дополнительного образования. Как третий урок физкультуры она может включаться как модуль на вторую четверть, где предусмотрена гимнастика. К ней вполне логично добавляются элементы самостраховки и элементы самбо. Но, конечно, нам интересен именно третий час физкультуры – это позволяет выстраивать работу в течение всего года. Внеурочная работа тоже имеет свои плюсы – на нее сейчас обращают внимание, выделяют средства. И по пути дополнительного образования мы идем лишь потому, что нам надо мотивировать тренеров и учителей.

Тут важно понимать, что самбо идет в школу не как вид спорта, задача вырастить в школе спортсменов высокого класса не ставится. Главная задача проекта - безопасность детей, от умения правильно падать до способности адекватно реагировать в экстремальной ситуации, освободиться от захвата, например. Плюс патриотическое воспитание – это национальный вид спорта, и на счету российского самбо немало громких побед. Немаловажно и то, что программа рассчитана на учащихся с 1 по 11 класс, начать можно с любой параллели: ребята сначала проходят обучение базовым элементам, а потом уже начинается более углубленная работа.

- Если в школе есть учитель, который может взять на себя третий час физкультуры, мы организуем для него переподготовку, - рассказывает спортивный директор федерации самбо Пермского края Антон Яговцев. - Колледж олимпийского резерва готовит для нас специалистов. Наших спортсменов, завершивших карьеру, внедряем в школы, чтобы они работали с детьми, приносили пользу и при этом сохраняли связь с федерацией. И, конечно, помогаем школам в плане материальной базы. Где-то приобретены ковры за счет средств Пермской федерации, часть по программе ГТО, некоторые школы поучаствовали сами. Всероссийская Федерация самбо выделила нам 2 гранта в поддержку проекта. На эти средства передали в школу №9 в Соликамске и в пермскую школу №136 ковры, форму, атрибутику, методические материалы. Ковры - этовопрос безопасности, мы не имеем права обучать детей без мягких покрытий. В общем, в этой части тоже есть потребность в финансировании. Хотелось бы, чтобы нас завели в какой-то из региональных проектов, чтобы иметь возможность обеспечить школам материальную базу.

Сейчас проект в основном реализуется за счет сил и средств краевой федерации самбо. Между тем здоровье детей – задача не только общественной организации. Тренеры отмечают серьезное падение уровня физической подготовки ребят. Раньше желающий попасть в секцию борьбы должен был подтягиваться 10 раз, теперь и одного раза подтянуться не могут. А то еще и спрашивают: а что такое турник?

С мотивацией тренеров и директоров школ все ясно, а как обстоят дела с мотивацией школьников?

– Это направление тоже отрабатываем, - рассказывает Евгений Исаев. – Программа «Самбо в школу» предусматривает ряд всероссийских мероприятий. Команду 5-6-классников 136-й школы мы уже дважды отправляли в Анапу на всероссийскую базу. Смена там продолжается 2 недели, родители оплатили только дорогу.

- Это сейчас важнейшая мотивация – есть соревнования, семинары, сборы, есть даже командное первенство мира среди школьников, - дополняет Антон Яговцев. - В 2018 году оно состоялось впервые. В нем участвуют именно команды школ. Чем не стимул – на чемпионат мира школьников везут бесплатно, оплачивают им питание, проживание. Есть успехи на уровне страны: краснокамская школа №6 в декабре 2019 года на всероссийском турнире заняла 3 место среди школьных команд России. Очень хорошо работают, побольше бы нам таких школ. Сейчас будем готовить краевой отборочный этап для поездки на смену в Анапе. Два года у нас школа №136 ездила просто по нашему выбору – мы не были готовы к отборочным соревнованиям. Сейчас уже и другие школы края могут побороться за эту поездку. А в перспективе вообще хотим выстроить особую ступень подготовки спортсменов и педагогов. Думаем об интернате в Перми для ребят с периферии, которые хотят заниматься нашим видом спорта, но не имеют возможности, ведем переговоры о том, чтобы у нас в колледже олимпийского резерва появилось направление «самбо».

Сегодня и школы уже сами предлагают новые форматы взаимодействия с федерацией самбо. Так, пермская школа №153 выступила инициатором проведения настоящего спортивного праздника. Школа предоставила ведущих, ребята подготовили концертные номера, на ура прошли показательные выступления и мастер-классы известных самбистов. Сколько у ребят было эмоций!

Словом, начинание прекрасное, реализуется активно и грамотно. Остается пожелать Пермской федерации самбо дальнейших успехов, а проекту «Самбо в школу» – побольше внимания властей.



Александр КРАСНОВ

ФОТО: sambo.perm.ru

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