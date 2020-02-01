Пермь: газетный номер
14:52 | 17.02.2020
Самбо идет в школы Прикамья
В Пермском крае успешно реализуется уникальный всероссийский проект
- В течение полутора лет мы вели работу по выявлению школ, кто хочет и может принять участие в проекте, - рассказывает Евгений Иванович. – Прежде всего, заходили в школы, с которыми у нас уже налажены контакты, где есть специалисты, площади, ковры – это, собственно, все, что нужно на первое время. Объехали территории, скорректировали процесс там, где самбо уже есть, где не хватало специалистов - обучили их. На первой рабочей встрече с Министерством образования края была определена рабочая группа в составе представителей Министерства образования и Министерства спорта – где было принято решение о включении в проект 37 школ края. Некоторые школы были сразу готовы включиться в проект, у других есть желание, но нет возможностей - площадей, ковров. Пришлось многим объяснять - кто мы? Зачем и почему именно мы должны присутствовать в школах? Сейчас после годовой упорной работы, глядя на наши старания, краевые власти все же начали обращать на нас внимание. Вновь провели ряд встреч, с помощью Минобразования провели мониторинг школ на наличие залов, количества учеников и т.д. И теперь приводим всю работу в систему с учетом его результатов. Сейчас на сайте Министерства образования края появилась ссылка, представлена нормативно-правовая база. Теперь директоров школ, учителей физкультуры можно направлять к этой информации, а не объяснять все на пальцах. Теперь мы знаем, сколько ребят в школах занимаются самбо и сколько еще хотели бы. С учетом этой статистики будем готовить специалистов, перераспределять ресурсы, формировать материальную базу в школах.
Как говорят в краевой федерации самбо, количество школ, готовых сотрудничать, растет. Хорошо откликнулись Березники, Соликамск, Краснокамск, Пермский район, Кунгурский район, две школы в Чусовом, налаживается работа в Кунгуре, Лысьве. Активно подключилась Пермь.
Всего в рамках урочной деятельности по проекту «Самбо в школу» сегодня занимаются
1529 ребят, еще 435 хотели бы заниматься. В системе дополнительного образования занимающихся 1028, желающих - 436. Впечатляющие результаты за полтора года.
- Трудностей на самом деле много, - признает Евгений Исаев. - И хотелось бы больше внимания от властей, возможностей для дополнительной мотивации тренеров и преподавателей. Мы сейчас мотивируем их тем, что проект включен в Госреестр, что это общеобразовательная программа, специалисты работают в сетке уроков, ведут третий час физкультуры, который школы отдают под базовые виды спорта. Также пытаемся мотивировать за счет дополнительного образования. Работа по проекту может вестись в трех направлениях – как урочная, как внеурочная и в системе дополнительного образования. Как третий урок физкультуры она может включаться как модуль на вторую четверть, где предусмотрена гимнастика. К ней вполне логично добавляются элементы самостраховки и элементы самбо. Но, конечно, нам интересен именно третий час физкультуры – это позволяет выстраивать работу в течение всего года. Внеурочная работа тоже имеет свои плюсы – на нее сейчас обращают внимание, выделяют средства. И по пути дополнительного образования мы идем лишь потому, что нам надо мотивировать тренеров и учителей.
Тут важно понимать, что самбо идет в школу не как вид спорта, задача вырастить в школе спортсменов высокого класса не ставится. Главная задача проекта - безопасность детей, от умения правильно падать до способности адекватно реагировать в экстремальной ситуации, освободиться от захвата, например. Плюс патриотическое воспитание – это национальный вид спорта, и на счету российского самбо немало громких побед. Немаловажно и то, что программа рассчитана на учащихся с 1 по 11 класс, начать можно с любой параллели: ребята сначала проходят обучение базовым элементам, а потом уже начинается более углубленная работа.
- Если в школе есть учитель, который может взять на себя третий час физкультуры, мы организуем для него переподготовку, - рассказывает спортивный директор федерации самбо Пермского края Антон Яговцев. - Колледж олимпийского резерва готовит для нас специалистов. Наших спортсменов, завершивших карьеру, внедряем в школы, чтобы они работали с детьми, приносили пользу и при этом сохраняли связь с федерацией. И, конечно, помогаем школам в плане материальной базы. Где-то приобретены ковры за счет средств Пермской федерации, часть по программе ГТО, некоторые школы поучаствовали сами. Всероссийская Федерация самбо выделила нам 2 гранта в поддержку проекта. На эти средства передали в школу №9 в Соликамске и в пермскую школу №136 ковры, форму, атрибутику, методические материалы. Ковры - этовопрос безопасности, мы не имеем права обучать детей без мягких покрытий. В общем, в этой части тоже есть потребность в финансировании. Хотелось бы, чтобы нас завели в какой-то из региональных проектов, чтобы иметь возможность обеспечить школам материальную базу.
Сейчас проект в основном реализуется за счет сил и средств краевой федерации самбо. Между тем здоровье детей – задача не только общественной организации. Тренеры отмечают серьезное падение уровня физической подготовки ребят. Раньше желающий попасть в секцию борьбы должен был подтягиваться 10 раз, теперь и одного раза подтянуться не могут. А то еще и спрашивают: а что такое турник?
С мотивацией тренеров и директоров школ все ясно, а как обстоят дела с мотивацией школьников?
– Это направление тоже отрабатываем, - рассказывает Евгений Исаев. – Программа «Самбо в школу» предусматривает ряд всероссийских мероприятий. Команду 5-6-классников 136-й школы мы уже дважды отправляли в Анапу на всероссийскую базу. Смена там продолжается 2 недели, родители оплатили только дорогу.
- Это сейчас важнейшая мотивация – есть соревнования, семинары, сборы, есть даже командное первенство мира среди школьников, - дополняет Антон Яговцев. - В 2018 году оно состоялось впервые. В нем участвуют именно команды школ. Чем не стимул – на чемпионат мира школьников везут бесплатно, оплачивают им питание, проживание. Есть успехи на уровне страны: краснокамская школа №6 в декабре 2019 года на всероссийском турнире заняла 3 место среди школьных команд России. Очень хорошо работают, побольше бы нам таких школ. Сейчас будем готовить краевой отборочный этап для поездки на смену в Анапе. Два года у нас школа №136 ездила просто по нашему выбору – мы не были готовы к отборочным соревнованиям. Сейчас уже и другие школы края могут побороться за эту поездку. А в перспективе вообще хотим выстроить особую ступень подготовки спортсменов и педагогов. Думаем об интернате в Перми для ребят с периферии, которые хотят заниматься нашим видом спорта, но не имеют возможности, ведем переговоры о том, чтобы у нас в колледже олимпийского резерва появилось направление «самбо».
Сегодня и школы уже сами предлагают новые форматы взаимодействия с федерацией самбо. Так, пермская школа №153 выступила инициатором проведения настоящего спортивного праздника. Школа предоставила ведущих, ребята подготовили концертные номера, на ура прошли показательные выступления и мастер-классы известных самбистов. Сколько у ребят было эмоций!
Словом, начинание прекрасное, реализуется активно и грамотно. Остается пожелать Пермской федерации самбо дальнейших успехов, а проекту «Самбо в школу» – побольше внимания властей.
Александр КРАСНОВ
ФОТО: sambo.perm.ru
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:29 | 17.02.2020
В Екатеринбурге теплотрассы разворовывают на металл
15:52 | 17.02.2020
В мае состоятся довыборы в Законодательное собрание Свердловской области
15:48 | 17.02.2020
В Перми увеличили объем вывоза снега до 20 тысяч кубометров в сутки
15:37 | 17.02.2020
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 1 сентября откроется новая детская школа искусств
15:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину
15:07 | 17.02.2020
В Прикамье появится новое направление оказания лечебно-диагностической помощи ветеранам
15:01 | 17.02.2020
Экологи рассказали о загрязнении воздуха на Среднем Урале
14:42 | 17.02.2020
Екатеринбургские синхронистки взяли «золото» в Милане
14:18 | 17.02.2020
В реку под Красноуральском сливали канализационные стоки
14:12 | 17.02.2020
Стала известна дата последних звонков для екатеринбургских выпускников
14:10 | 17.02.2020
Анатолий Литовченко почтил память погибших в необъявленных войнах
13:56 | 17.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга проверит транспортную компанию, водители которой не вышли в рейс
13:48 | 17.02.2020
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. Пассажиров просят не волноваться
13:31 | 17.02.2020
С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ
13:30 | 17.02.2020
В отношении одного из «замов» губернатора Свердловской области могут возбудить уголовное дело
13:15 | 17.02.2020
Пермяки предлагают названия для транспортной карты
13:12 | 17.02.2020
В Свердловской области снова пересматривают «мусорную» схему
13:03 | 17.02.2020
Уральские металлурги подсластят жизнь солдатам-срочникам
13:03 | 17.02.2020
В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
12:48 | 17.02.2020
Спортсменка из Прикамья завоевала второе «золото» на чемпионате мира по санному спорту
12:43 | 17.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование поликлиники и строительство врачебной амбулатории
12:40 | 17.02.2020
Количество точек продаж транспортных карт в Перми возрастет до 148
12:31 | 17.02.2020
Неделя в Перми будет теплой
12:26 | 17.02.2020
ФСБ и Роскомнадзор заинтересовались «Мемориалом» в Екатеринбурге
12:02 | 17.02.2020
В Екатеринбурге бастуют водители общественного транспорта
11:52 | 17.02.2020
В здании «Салюта» в Екатеринбурге откроется школа юнкоров
11:37 | 17.02.2020
Владельцы гаражей на ВИЗе готовятся к новому этапу борьбы с застройщиком
11:36 | 17.02.2020
В Екатеринбурге осудят мошенника, дважды обманувшего ветерана
11:15 | 17.02.2020
В Свердловской области возросло количество должников, которым запрещено покидать страну
10:54 | 17.02.2020
В Екатеринбурге до конца 2020 года обустроят 35 дворов
10:33 | 17.02.2020
В столице Урала пропал владелец «убитой» в ДТП машины
10:21 | 17.02.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 10 жителей высотки
10:01 | 17.02.2020
В гордуме Екатеринбурга обсудят насущные вопросы об Универсиаде-2023
09:48 | 17.02.2020
Рейсы между Екатеринбургом и Стамбулом задерживаются на несколько часов