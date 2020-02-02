Кирпичом по бизнесу

11:54 | 3.02.2020

В Чайковском продолжаются рейдерские атаки на кирпичный завод

Лихие 90-е мало кто вспоминает с ностальгией. Не случайно последовавшие десятилетия страна посвятила укреплению государственности и переводу экономики в правовое русло. Тем более странно слышать эхо 90-х, да еще где – в культурном городе Чайковском! Именно здесь, а точнее, на кирпичном заводе в Фоках, до сих пор продолжаются попытки рейдерского захвата со всеми вытекающими, от дестабилизации работы предприятия и вероятности потери сотен рабочих мест и до прямых угроз жизни собственников и их семей.

Когда слышишь, что местные правоохранители годами ничего не могут с этим поделать, хочется сказать – да ладно! Но, видимо, не случайно ситуация попала под рубрику «Особый случай» на «Радио КП». А гостями студии стали учредитель и директор компании ООО «Ростинвестлизинг», один из совладельцев Чайковского кирпичного завода Николай Огарков и адвокат предприятия Татьяна Андреева.

Адвокат сразу же поделилась свежими новостями:

- Когда мы ехали в студию, директору завода поступил звонок от контрагента, который рассказал: работники ОБЭП г. Ижевска – так они представились - сообщили, что необходимо прекратить работу с Чайковским кирпичным заводом, иначе у них будут проблемы. Действительно похоже на лихие 90-е.

Но начнем с начала.



«Сровнять с землей»

Совладельцы ООО «Ростинвестлизинг» – Николай Огарков и Роман Верхоланцев. Компания более чем солидная, работает с 2002 года, в числе реализованных проектов – строительство крупнейшего в Пермском крае Кунгурского молочного комбината, Пермского ЦБК, ООО «Уралбумага», Осинского и Карельского лесозаводов. И, конечно, Чайковский кирпичный завод, самый крупный в Пермском крае. Совладельцы Чайковского кирпичного завода те же плюс некто Олег Жаринов с долей 7%. Он в свое время изъявил желание выступить инвестором, но, по его собственному признанию, денег не нашлось. Теперь получает то, что положено в соответствии с его микродолей. Но хочет - все и сразу. А если нет, то готов уничтожить и бизнес, и партнеров. Вот фрагмент аудиозаписи из материалов суда - пояснение адвоката Жаринова: «Он хочет сровнять с землей завод, то есть возможен новый рейд. У него это в крови, Жаринов это делает из вредности».

Интересно, что в трудные времена никакие рейдеры чайковскими кирпичами не интересовались. В августе 2009 года завод практически умер, вытаскивали всеми силами, 9 лет выплачивали кредиты…

К концу 2016 года 200-миллионные займы были погашены. А уже 5 января 2017 года на территории завода появились рейдеры – представители ЧОПа во главе с Жариновым. Два дня удерживали завод, не имея на то никаких законных оснований…

История завода насчитывает 6 попыток физического захвата – еще раз напомним, все это с 2017 года, а не в изжитый период дикого капитализма. Силовые мероприятия прекратились только после обращения собственников в прокуратуру Пермского края.

Но сам рейдерский процесс шел своим чередом. Жаринов попытался захватить завод другим способом – через суды. Будучи жителем г. Ижевска, суды он инициировал именно там – и добился решения о передаче ему через аффилированных лиц продукции завода на 42 млн рублей. По оценке юристов предприятия, это решение не было основано на законе: никаких кирпичей, принадлежащих Жаринову, на территории завода не было.

- Доля в 7% в невыделенной форме означает, что у нас есть некий общий шарик, - оперирует метафорами Николай Огарков. – И один из совладельцев этого шарика говорит: «Платите, или проткну». На практике это три года шантажа и вымогательств, попыток физического захвата. При первом захвате была угроза жизни директору завода Костюковичу, его жене, детям. Ему демонстрировали, что схемы передвижения его близких известны. При этом на захвате присутствовал работник ОБЭП полиции Чайковского. Мы обратились в службу собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю, в прокуратуру. После этого попытки захвата прекратились, и мы посчитали, что победили. А Жаринов, хоть и говорил, что в Чайковском у него все схвачено, перестал обращаться в полицию Чайковского и сосредоточился на деятельности в Ижевске. Потом начались мелкие судебные иски на 20 тысяч рублей, 7, 50 тысяч. Судимся три года - невозможно работать. А когда мы посчитали, что уже все иски выиграли, 21 января 2020 года некто Исаев, которого арбитражный суд уже признал лицом, аффилированным Жаринову, подает в полицию Ижевска заявление с перспективой возбуждения уголовного дела.



Откуда дровишки?

- Жаринов говорит нам, что у него в полиции «все ровно», как в Ижевске, так и в Чайковском, и он спокойно решает там все свои вопросы, - дополняет Татьяна Андреева. - Это с его слов, конечно, но отчасти подтверждается рядом обстоятельств. Например, когда Жаринов в 2017 году хотел вывезти с завода кирпич на 42 млн рублей, директор завода подал заявление о мошенничестве. И до сих пор, уже полтора года (!) это заявление находится в материалах проверки. При этом собственников завода Николая Огаркова и Романа Верхоланцева даже не опрашивают, как и работников предприятия. Опрошены только Жаринов и аффилированные ему лица. И на сегодняшний день окончательного решения в полиции Чайковского не вынесено.

…Зато в ижевской полиции материал проверки по заявлению Исаева от 21 января сего года проходит просто по щелчку! Там буквально за неделю накопали целый том. При том, что это фантастическое заявление не подтверждается ничем, кроме показаний Жаринова. Если коротко - Исаев утверждает, что в 2013 году договорился с Верхоланцевым и Огарковым, что они возьмут его в долю, и требует наказать партнеров за мошенничество. Только забыл указать в заявлении, в какое предприятие он инвестировал и где желает получить свою долю, - в «Ростинвестлизинге», кирпичном заводе или какой-то межгалактической корпорации без всяких договоров, соглашений, намерений более 60 млн рублей.

Заметим в скобках, такие солидные вложения на предприятиях бесследно не проходят, они обсуждаются как минимум на совете директоров, оформляются документы как основание для дальнейших действий.

Хотя какой там совет директоров! Сам Исаев забыл о своих миллионах на долгие семь лет. А теперь вот вспомнил.

- Оперуполномоченный из Ижевска опрашивает Верхоланцева и Огаркова, и они поясняют, что ни устных, ни письменных договоренностей с Исаевым не имели, - отмечает Татьяна Андреева. – Более того - никогда в жизни его не видели.

Как раз в это опер вполне мог бы и поверить: ведь в полиции Ижевска заявителя Исаева тоже в глаза не видели. Его заявление и пояснения принес неизвестный мужчина. Тем не менее, документы приняли, проверку начали, и на сегодняшний день материал проверки по заявлению Исаева фактически закончен.

- 28 января позвонил оперуполномоченный из Ижевска, сказал, что есть заявление о том, что Огарков и Верхоланцев похитили у Исаева денежные средства, - продолжает адвокат. – Спросил: не хотите дать объяснения? Мы выехали по первому же звонку, а когда уже в дороге связались с оперуполномоченным, тот неожиданно заявил: «Я вас ждать не буду». В полиции Ижевска нас и пускать не хотели: опера нет, и телефон его выключен. Только после указания начальника ОБЭП удалось с ним пообщаться. Кстати, мы поинтересовались, не выясняла ли местная полиция, откуда у Исаева взялись эти самые 60 миллионов? При том, что его единственным местом работы было ИП, открытое в июне 2010 года и закрытое в январе 2012-го. И больше он нигде не работал.



«Убьют - будем работать!»

Итак, позади два этапа рейдерства – физический и судебный. Сейчас разворачивается третий этап – в уголовной плоскости. Чем ответил кирпичный завод?

- Мы обращались в правоохранительные органы по поводу угроз жизни и здоровью директора завода, его семье, но никаких разбирательств не было, - рассказывает Николай Огарков. - Жаринов обращался к главному инженеру, чтобы тот закрыл задвижку, в котельную, чтобы перекрыли газ, - поведение явно неадекватное. На все это правоохранительные органы тоже не реагируют. В декабре прошлого года поступали угрозы устранения мне, Роману Верхоланцеву, но мы уже не видели смысла обращаться за защитой. В полиции говорят: «Ну, вас же не убили. Значит, угроза жизни нереальная. Убьют – будем работать». Мы теперь не ждем помощи, а скорее опасаемся провокаций, в том числе со стороны ижевской полиции. Подкинут что-нибудь – доказывай потом!

Доказательства угроз есть и, по словам адвоката Андреевой, они все же будут переданы в полицию – и в Ижевске, и в Чайковском. Хотя в этой части перспективы разбирательств неясные.

- Мы обращаемся в органы, но нас даже не опрашивают, - отмечает адвокат. – Для сравнения – по заявлению Исаева 31 января заканчивался срок проверки, должны были возбудить уголовное дело. Но нами было подано ходатайство об установлении обстоятельств, из которых видна необоснованность заявления. Оперуполномоченный нам пояснил по телефону, что ходатайство получено, но он не смог дозвониться ни до Жаринова, ни до Исаева, и ни тот, ни другой до него не доехали. Поэтому срок проверки продлен до 14 февраля. Это дает нам время представить документы, подтверждающие факты угрозы физической расправой.

Зачем рейдерам понадобилось так спонтанно добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Огаркова и Верхоланцева? Оказывается, все просто. В пермском арбитражном суде рассматривается дело о взыскании с Жаринова 42 млн рублей за те самые вывезенные им кирпичи. Продолжение судебного заседания назначено на 13 февраля. И уголовное дело тут было бы очень кстати. Потому-то Жаринов и включает так спешно свои рычаги, поэтому и формируются так быстро материалы проверки в Ижевске. Но завести уголовное дело уже не успевают…

Что касается арбитража, поживем – увидим. А вот что до Чайковского кирпичного завода – напомним, крупного социально значимого предприятия, тут прогнозировать сложно. Сотрудники вовсю пишут губернатору – опасаются за будущее предприятия и свои рабочие места. Ну, а собственники намерены побороться. И производство непрерывно модернизируют, и менеджмент улучшают. Говорят, завод выживет - если дадут работать.

У рейдеров, понятно, приоритеты другие: чем хуже, тем лучше. Довести предприятие до ручки бесконечными тяжбами и прибрать к рукам по дешевке – что может быть проще? А то еще, как в нашем случае, - оппонентов устранить, завод сровнять с землей. Оригинальный вклад в развитие системообразующей строительной отрасли региона.

Ольга БОРЗУН

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