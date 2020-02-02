Пермь: газетный номер
11:53 | 3.02.2020
Андрей Худолеев посетил школьные военно-исторические музеи Чернушки
В первый день А.Н. Худолеев встретился за круглым столом с директорами и учителями школ г. Чернушка. Тема была поднята острая - это отношение нынешних детей к Великой Отечественной войне и то, как в школах рассказывают об этом событии:
- Нет ни одного учебного заведения в России, где не была бы поднята тема войны, - первое, что обозначил Андрей Худолеев. - У современных школьников 9 Мая воспринимается как праздник про войну. Практически ни один из учеников не смотрел фильм «Обыкновенный фашизм», где показан весь трагизм войны именно глазами людей, а не сражениями военной техники на поле боя. Почему никто не говорит о детях, которые работали на заводах? Например, в одной только Удмуртии 6,5 тысячи несовершеннолетних трудились на предприятиях, выстаивая у станка по 12 часов. Поэтому и не ощущается, что эта Победа одна на всех, и война была одна на всех. Есть два замечательных сайта в интернете. Один про Великую Отечественную войну и второй - про Третий рейх. Так вот, пропаганда Третьего рейха раскручена почти на 256 страниц, а на сайте нашей войны - всего 5 или 6. А потом мы удивляемся, почему наши подростки рисуют свастики на стенах домов и заборов. Потому что пропаганда Третьего рейха приподнесена подробно. На сайте полностью рассказано не только про военные действия, но и идеологию, культуру, быт и жизнь германцев. И самое страшное, что этот сайт постоянно обновляется.
Далее Андрей Худолеев посетил кадетскую школу Чернушки. С детьми он обсудил исторические моменты Великой Отечественной войны и также посоветовал обращать большее внимание на раскрытие темы войны через судьбы людей. Так как в кабинете сидели кадеты, им были заданы и «каверзные» вопросы. Например, на вопрос, обращенный к девушкам, зачем они учатся ходить строем и носят форму, последовала тишина. А в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что только 3% выпускников кадетских классов идут на профессиональную военную службу. И это статистика не только по девушкам, но и юношам.
В течение трехдневного визита гость посетил военно-исторические музейные комнаты при школах Чернушки, а также храм святителю Спиридону в центре города, закладка которого состоялась в 2011 году.
В рамках визита были озвучены историко-патриотические мероприятия за все время существования Чернушинской ячейки РОРВИО. Ее руководитель Сандро Жорович Согоян рассказал:
- Открытие ячейки состоялось в апреле 2018 года, после чего прошло много патриотических мероприятий. В этом же месяце 2018 года в школе №5 была открыта выставка «Горячий снег Сталинграда», посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Тогда же мы провели работу по благоустройству на мемориальном комплексе. В мае в ГЦКиД «Нефтяник» была представлена литературно-музыкальная композиция «Мы - наследники Победы», посвященная 75-летию Сталинградской битвы, открылась выставка «Курская дуга».
Летом 2018 года состоялась встреча с краеведами г. Чернушки. Проведены работы по восстановлению братской могилы в селе Троицк Чернушинского района, а в поселке Куеда члены общества приняли участие в торжественном открытии финала военно-патриотической игры «Зарница».
Каждый год 9 Мая РВИО г.Чернушки устраивает салют на площади Победы. В 2019 году на площади ГЦКиД «Нефтяник» выступил знаменитый Пермский губернский оркестр под руководством главного дирижера Евгения Тверетинова.
В 2019 году в школе №5 прошли уроки мужества. В кадетской школе открылась выставка «900 дней мужества», посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. А затем в ГЦКиД «Нефтяник» состоялась литературно-музыкальная композиция «Мы живы», посвященная этой дате. Также весной 2019 года была организована поездка детей из Чернушки на передвижную выставку военной техники и оружия «Сирийский перелом» и посещение исторического парка «Россия - моя история».
Летом 2019 года 20 детей из Чернушинского района посетили военно-патриотический лагерь «Бородино». Также был разработан проект «Наши герои – земляки».
© «Вечерние ведомости»
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