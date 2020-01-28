В Перми принят новый тариф на общественный транспорт

10:07 | 29.01.2020

Стоимость поездки в городском транспорте стала главной темой думской пленарки

Первое в новом году пленарное заседание Пермской городской Думы стало более чем значимым. В повестку вошли такие актуальные темы, как реализация пермских инвестиционных проектов и ход транспортной реформы. Последний блок был тем более принципиальным, что депутаты обсуждали вопрос о новом тарифе на общественный транспорт.



Далеко за рамки регламента вышел первый пункт повестки – с информацией о законотворческой деятельности выступил депутат Государственной Думы Игорь Сапко. У пермских парламентариев оказалось множество вопросов – в основном они касались механизмов реализации положений Послания президента Федеральному собранию, в частности, расширения полномочий Госдумы, изменений в сфере местного самоуправления, работы над поправками в Конституцию РФ.



Инвестиции в будущее



Доклад «О реализации инвестиционных проектов в городе Перми в 2019 году» представил первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. Он подробно остановился на новых социальных и дорожных объектах, которые появились в городе, а также проектах, реализованных промышленными предприятиями, в результате которых увеличились налоговые платежи, созданы новые рабочие места. В последнем случае вклад города, конечно, был не финансовым – он выражался в содействии и поддержке. Кроме того, речь шла о выделении городских земельных участков.



Вопросы депутатов касались как отдельных проектов 2019 и 2020 года, так и общих подходов к инвестиционной политике города. Так, Олег Бурдин поинтересовался, какая площадка выбрана для строительства аквапарка, Александр Буторин – проектом строительства многофункционального медицинского центра на улице Героев Хасана. Евгений Глезман задал вопрос о судьбе не освоенных в 2019 году инвестиций, размер которых достигает 1,8 млрд рублей.



Как заверил Виктор Агеев, эти деньги не потеряны для города и будут использованы в текущем году. Правда, как отметили депутаты, это может вызвать сложности: в прошлом году инвестиционный бюджет города удалось освоить только на 68%, а федеральный – на 42%. А планы на 2020 год более чем масштабные – 9 млрд рублей.



- Администрация представила большой, развернутый доклад, - отметил депутат Сергей Богуславский. – Но он отчасти вызывает ощущение дежавю. Депутаты задают те же вопросы, которые уже ставились, - про уровень исполнения инвестиционного бюджета, роль города в инвестпроектах. Мы услышали доклад о достижениях, но очень мало о том, к чему мы должны стремиться и как реально управлять инвестиционными процессами. Гордума дала достаточно много поручений инвестиционной комиссии, их исполнение будем тщательно мониторить. Особенно с учетом резкого роста инвестиционной составляющей городского бюджета в этом году – возможные риски должны быть минимизированы.



Проект 26/24



Транспортный блок повестки с учетом его социальной значимости стал одним из важнейших. Напомним, что вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте не раз поднимался в течение прошлого года – и неоднократно откладывался: депутаты настаивали на более полной информации об объемах пассажиропотока в городе и экономическом обосновании нового тарифа.



Вопросы тарифа на проезд в общественном транспорте, скидок по льготным проездным документам и тарифного меню в целом настолько взаимосвязаны, что и обсуждались, по сути, в едином комплексе.



Решение профильного комитета представил коллегам Арсен Болквадзе. С учетом всех принятых поправок предложенный на обсуждение депутатов проект нового тарифа на проезд в общественном транспорте выглядел следующим образом: установить с 1 февраля 2020 года стоимость проезда в пермском общественном транспорте 26 рублей за наличный расчет и 24 рубля – по безналичному расчету. Под безналичным расчетом пока подразумеваются городские транспортные карты – по признанию чиновников, обычные банковские карты большинство перевозчиков пока принимать не готовы.



Городская транспортная карта сегодня стоит 50 рублей и реализуется в 37 точках продаж. Там же можно пополнить ее на любую сумму. Представители мэрии пообещали в ближайшее время довести количество пунктов продажи карт до 150, а в срок до 2 марта рассмотреть вопрос о том, чтобы горожане получали эту карту бесплатно.



В этот же срок городская администрация рассмотрит еще ряд предложений гордумы, зафиксированных протокольно. В их числе - предложение ввести льготы для многодетных семей, школьников, сделать проезд в общественном транспорте в выходные и праздничные дни бесплатным для пенсионеров.



Будут ли все эти меры поддержки приняты? Глава города Дмитрий Самойлов не смог ответить на вопрос депутата Вероники Куликовой. Но заверил, что необходимые расчеты будут выполнены:



- До 2 марта сделаем, по-другому быть не может.



По оценке администрации, на сегодняшний день подробно проработано тарифное меню, которое регламентирует размеры скидок в зависимости от количества оплачиваемых поездок. Изменения предусмотрены в части льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров: срок действия проездного будет равен 30 календарным дням с момента его пополнения, а не с первого по последнее число месяца, как было ранее. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы. Кроме того, для школьников и студентов станут доступны безлимитные проездные, которые позволят активно посещать секции и внеклассные занятия. Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести: с 60 до 30.



И в целом, по мнению чиновников, за последний год проделана огромная работа по реформированию отрасли. Дмитрий Самойлов назвал только основные позиции:



- Муниципалитет вернулся на рынок автобусных перевозок, мы собираемся и дальше пополнять парк, совместно с краем закупать новые трамваи. Разработана новая маршрутная сеть, реализуется пилотный проект, в котором участвуют электротранспорт и 11 автобусных маршрутов, введены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда. Мы создаем не просто тариф, а тарифное меню, удобное для жителей и гостей города. Не сомневаюсь, что тарифное меню будет усовершенствоваться, мы будем мониторить ситуацию. Предлагаемый тариф максимально отражает сегодняшнюю стоимость транспортной работы. Кто же за нее должен платить? Если не примем тариф – давайте искать деньги в бюджете. Мы определились с основными задачами на страте транспортной реформы и двигаемся последовательно. Выполнен огромный объем работы, останавливаться нельзя!



Дискуссия по ключевому вопросу повестки продолжалась не один час. Депутаты подвергли критике требования к перевозчикам, заложенные в новых контрактах, и в первую очередь с точки зрения допустимого возраста подвижного состава. Чиновникам указали на слишком высокую цену за безлимитный проездной. Депутат Вячеслав Григорьев поинтересовался, все ли автобусы работают с валидаторами, а депутат Владимир Молоковских рассказал, что недавно приобрел в автобусе билет «из рулончика», без всякого автоматического учета.



Тем не менее, депутаты большинством голосов приняли проект во втором чтении. Мнение большинства выразил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин:



- Транспортный тариф - один из самых острых вопросов, и не только сегодняшнего заседания, но и вообще в работе Думы, поскольку это единственный тариф, который мы регулируем. Мы больше года работаем в режиме дискуссий и проработок. Благодарен рабочей группе, коллегам за их позицию, она вызывает уважение. Но должен быть компромисс между властью и подрядчиком, который обслуживает жителей. Либо надо переходить на муниципальный транспорт, закупать полностью весь автобусный парк и закрывать тему. Готов к этому бюджет? Скорее нет. Как депутат я на стороне населения, для которого повышение тарифа всегда плохо. Но мы ведь проводили опрос – и люди готовы платить больше за более качественную услугу. С 2015 года мы не повышали тариф – скажем прямо, 4 года сдерживали его. Конечно, проблемы будут. Прежде всего предлагаю администрации еще раз проработать вопрос о том, как транспортная карта дойдет до каждого жителя, потому что безналичная оплата - это приоритет. И мы будем настаивать на том, чтобы сделать акцент на информировании населения. Люди должны знать, что они получают от транспортной реформы.



Елена ДЕМЕНЕВА

© «Вечерние ведомости»