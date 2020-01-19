Калийные доллары должны вернуться

16:34 | 20.01.2020

Иск «ЗУМК-Инжиниринг» к узбекским партнерам рассмотрит международный арбитраж

Международное экономическое сотрудничество сегодня в тренде. Да и не только сегодня – многие годы на постсоветском пространстве страны совместно работают над развитием взаимовыгодных контактов. Для этого, собственно, создавались и СНГ, и межправительственные комиссии,и многочисленные структурыпо поддержке экономических связей. На этом фоне особенно странно выглядятнегативные последствия, которыми обернулось для российского предприятия добросовестное сотрудничество с зарубежным партнером.

Да что там негативные!Для «ЗУМК-Инжиниринг» проблемы оказались настолько серьезными, что привели к банкротству основных предприятий группы ЗУМК, задействованных в проектах Узбекистана. С 2018 года ООО «ЗУМК-Инжиниринг» находится в процедуре конкурсного производства. Прямым следствием нежелания зарубежного партнера выполнять свои обязательства стали задолженности предприятий ЗУМК по налогам, а также перед российскими государственными банками и прочими кредиторами. Спор хозяйствующих субъектов уже перенесен в Международный коммерческий арбитражный суд и Европейский суд по инвестициям. Потому что узбекский партнер занял неизъяснимую позицию в отношении «ЗУМК-Инжиниринга»: он признает, что предусмотренные договорами и соглашениями работы произведены и услуги оказаны, а свою обязанность оплатить их – наоборот, не признает.



Все начиналось хорошо

Российская компания «ЗУМК-Инжиниринг»уже много лет участвует в реализации стратегически важных проектов Республики Узбекистан. В 2007 году ЗУМК подписал контракт на 56 млн долларов с Дехканабадским заводом калийных удобрений (ДЗКУ), входившим в ГАК «Узкимёсаноат», обязавшись построить калийный рудник «под ключ», от проектно-изыскательских и до пусконаладочных работ. Рудник был сдан в срок. Начиная с 2010 года, «ЗУМК-Инжиниринг» трижды привлекался для осуществления опытно-промышленных работ (ОПР). Фактически речь шла об опытной эксплуатации новой шахты, построенной российскими специалистами, и оборудования, поставленного российской стороной, с целью добычи на гора для обеспечения обогатительной фабрики сильвинитовой рудой. Узбекские партнеры желали получить не просто объект «под ключ», перевязанный ленточкой, а полноценное действующее производство.

По требованию ДЗКУ была проведена ценовая экспертиза договоров ОПР. У швейцарской компании SGS Societe Generale de Surveillance SA вопросов не возникло.

Кроме того, российскую компанию привлекли к участию впроекте «Расширение производственных мощностей ДЗКУ (2 этап)». Новый контракт с ДЗКУ на 122,3 млн долларов осуществлялся на основании Постановления президента Республики Узбекистан. При этом Постановлением было подтверждено выполнение и стоимость ОПР. С помощью надежного российского партнера страна желала ускорить развитие калийной отрасли - конъюнктура на мировом рынке была исключительная. За тонну хлоркалия давали 500 долларов - вдвое больше, чем сегодня, заметим в скобках.

В октябре 2012 года российские специалисты столкнулись с форс-мажором. Геологические данные, предоставленные узбекской стороной, оказались недостоверными. Возник риск потери рудника из-за затопления - приток воды достигал 5 тысяч кубов в сутки, ущерб мог составить 2,5 млрд долларов. Работы по ликвидации аварии под руководством руководителя ЗУМК А.А. Поздеева продолжались до августа 2014-го. Рудник спасли, Госархитектурстрой республики выдал экспертизу стоимости работ - 4,2 млн долларов. ДЗКУ признал факт непредвиденных горно-геологических условий и пообещал компенсировать ЗУМК расходы. Иными словами, на этом этапе узбекские партнеры еще признавали, что русская компания все делает правильно и ничего лишнего с них не просит.



Посчитали - прослезились

К февралю 2014 года ЗУМК уже выполнил ОПР на 45,2 млн долларов, из которых ДЗКУ оплатил 16 млн. Остаток задолженности по ОПР составил 29,2 млн. Плюс 4,2 млн за ликвидацию аварии на руднике. 33,4 млн долларов - сумма более чем солидная для кого угодно. ЗУМК вынужден был остановить работы из-за растущего долга партнера.

В мае 2014 года руководитель ЗУМК А.А. Поздеев был приглашен на совещание в Минэкономики Узбекистана по второму этапу строительства ДЗКУ. А на следующий день он был арестован. Правоохранительные органы Узбекистана обвинили его в заключении сделок, противоречащих интересам республики Узбекистан (РУз), включая завышение цен на работы 1 и 2 этапа. И это несмотря на то, что все контракты прошли ценовые экспертизы в уполномоченных органах РУз, утверждены постановлениями правительства и президента РУз. За дело рьяно взялся небезызвестный зампрокурора Узбекистана У. Хуррамов с целью оказания давления на российскую компанию для отказа от требований к государственной компании Узбекистана. Только при содействии Межправительственной комиссии «Россия–Узбекистан», МИД России, посольства России в Узбекистане Поздеев был освобожден и покинул братскую республику.

Узбекская сторона в итоге отказалась признавать долги по ОПР. В судах Ташкента соответствующие договоры были признаны ничтожными со ссылкой на уголовное дело. ДЗКУ в одностороннем порядке пересмотрел стоимость уже выполненных работ, дополнительно включив собственные расходы. Так что узбекские суды решили, что вовсе не ДЗКУдолжен миллионы долларов российской компании, а наоборот.

Добавим для понимания, что к тому времени дехканабадский проект потерял для Узбекистана свою привлекательность – цены на калий серьезно упали. Отсюда и попытка выдавить «ЗУМК-Инжиниринг» из страны без погашения долгов госпредприятий. Результаты партнерства получились странные: Узбекистан получил горнодобывающий комплекс, вполне соответствующий тем, что успешно работают по всему миру даже в условиях плохой конъюнктуры, а «ЗУМК-Инжиниринг» - финансовые проблемы.



На государственном уровне

Как успешный участник внешнеэкономической деятельности «ЗУМК-Инжиниринг» включен в программу сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. С 2013 года между Минэкономразвития РФ и предприятием действует Соглашение о взаимодействии. Правительственные структуры предприняли немало усилий для того, чтобы поддержать российское предприятие и разрешить противоречия между партнерами на межгосударственном уровне.

Так, в 2014-2015 годах в ходе переговоров сопредседателя Межправительственной комиссии «Россия - Узбекистан» с руководителями правительства Республики Узбекистан была достигнута договоренность о решении узбекской стороной проблемных вопросов по ЗУМКу и продолжении работы в Узбекистане. В урегулировании принимали участие Минэкономразвития России, МИД РФ, посольство РФ в Узбекистане, торгпредство РФ в Республике Узбекистан, а с 2016 года также и Минпромторг РФ. Однако проволочки с узбекской стороны и нарушение договоренностей по срокам и объемам погашения долгов ДЗКУпривели к тому, что российские банки отказали ООО «ЗУМК-Инжиниринг» в поддержке по проектам в Узбекистане и инициировали процедуру банкротства. На группу компаний ЗУМК легли кредитные требования – блокировка счетов компаний, завязанных на узбекском контракте, потеря контрактов и на российском рынке в связи с повышенными рисками.

В 2017 году после встречи сопредседателя МПК «Россия – Узбекистан» с президентом республики узбекская сторона вновь подтвердила готовность к диалогу. С учетом поддержки правительства РФ и позиции правительства Узбекистана в отношении ЗУМК всеми кредиторами была поддержана процедура финансового оздоровления, планировалось подписание мирового соглашения.

Согласно договоренностям Минпромторга России с правительством Узбекистана и АО «Узкимёсаноат», ДЗКУ должен был оплатить часть долга, а ЗУМК – получить дополнительную поддержку в виде заказа на строительство шахтных стволов в Навои и продолжение работ по строительству канатной дороги ДЗКУ, что позволило бы восстановить производственную деятельность заводов ЗУМКа. Но, тем не менее, отработав на строительстве 2 этапа с августа 2017 по май 2018 года, ЗУМК не получил ни копейки за выполненные работы, оставив без зарплаты российских и узбекских рабочих и специалистов. В конце июня 2018 года в отношении «ЗУМК-Инжиниринг» введено конкурсное производство.

И, тем не менее, достигнутые в предыдущие годы договоренности между правительствами двух стран были подтверждены главами правительств и вошли в протокол заседания Межправительственной комиссии от 7 сентября 2018 года. Комиссия поручила «Минпромторгу РФ, Российскому экспортному центру и Узкимёсаноат с Нацбанком РУз согласовать совместный план по комплексному урегулированию проблемных вопросов ЗУМК, связанных с деятельностью в Узбекистане и завершить работы строительства 2-го этапа ДЗКУ».



…И в судебной плоскости

В феврале 2019-го узбекская сторона отказалась от всех ранее достигнутых договоренностей. После чего Минпромторг РФ рекомендовал ЗУМК инициировать судебные разбирательства с ДЗКУ на всех уровнях.

В марте 2019 года конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла подала в Арбитражный суд Пермского края иски об оспаривании односторонних зачетов, произведенных Дехканабадским калийным заводом, как именуется ДЗКУ с 2018 года, - на общую сумму 19,5 млн долларов. Также подан иск к АО «Азия-Инвест Банк» (узбекский банк в России), который произвел одностороннее списание 1,8 млн долларов со счетов «ЗУМК-Инжиниринг».

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Пермского края и 17-й апелляционный арбитражный суд подтвердили долг ДЗК за опытно-промышленные работы 2011и 2013 годов на сумму 6,1 млн долларов. Это решение вступило в законную силу. Также суд вынес решение о взыскании с АО «Азия-Инвест Банк» 1,8 млн долларов в конкурсную массу ООО «ЗУМК-Инжиниринг». А ДКЗ, отказавшись в суде от проведенного им в 2017 году одностороннего зачета на 13,4 млн долларов, признал факт и физические объемы ОПР, выполненных в 2012и 2014 годах по контрактам в рамках 2 этапа строительства ДКЗ.

Таким образом, первые решения судов Российской Федерации подтвердили, что заявления узбекских партнеров об отсутствии долгов перед ЗУМК не соответствуют действительности. На основании этих решений конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла подала иск в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП России (г.Москва) о расторжении контракта №041/11 «Расширение производственных мощностей ДКЗ (2 этап)» и взыскании задолженности по контракту. Сумма требований - более 34 млн долларов. Отметка МКАС о приеме искового заявления датирована 27 декабря 2019 года.

Отметим, что активную поддержку конкурсному управляющему «ЗУМК-Инжиниринг» в судах оказывают кредиторы компании - государственные банки Росэксимбанк и Промсвязьбанк, ФНС России, ООО «ЗУМК-Инвест», иностранные поставщики, с которыми «ЗУМК-Инжиниринг» не смог рассчитаться из-за долгов узбекской стороны.

- Я представляю конкурсного кредитора - немецкую компанию «Кальтенбах», которая поставила «ЗУМК-Инжиниринг» оборудование и не получила оплату, порядка 100 млн рублей, - поясняет свою позицию юрист Илья Рачков, партнер фирмы Nektorov, Saveliev&Partners (NSP). – Как и другие кредиторы, мы рассчитываем в судах России и Европы истребовать долги узбекского калийного завода перед ЗУМКом (свыше 40 млн долларов), которые многократно превышают обязательства самого ЗУМКа. Это позволит получить деньги кредиторам и вернуться к вопросу подписания мирового соглашения. «ЗУМК-Инжиниринг» должен предпринять все усилия для взыскания средств со своих должников, и мы его в этом поддерживаем.

В общем, на сегодняшний день речь уже не просто о споре двух хозяйствующих субъектов, а о недопустимости одностороннего отказа зарубежного партнера исполнять обязательства по договорам, при котором в орбиту конфликта вовлекаются государственные структуры, банки, страдают другие хозяйствующие субъекты (бизнес). Так и в этом случае. На сегодня отношения между Россией и Узбекистаном достигли небывалого подъема во всех сферах сотрудничества. Как никогда, требуется соблюдение правил, без которого невозможно доверие. Если доверия нет - об укреплении международных экономических связей можно забыть. Потому что есть такое нехорошее слово - прецедент.

Ольга БОРЗУН



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