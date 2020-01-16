Пермь: газетный номер
12:45 | 17.01.2020
«Президента услышал каждый»
Общественники Прикамья высоко оценили Послание президента Федеральному собранию
Так, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Сергей Булдашов подчеркивает:
- В этом Послании впервые, на мой взгляд, так ясно и четко прозвучала позиция о том, что все наши накопленные финансовые резервы направляются на нужды наших людей. И при этом не просто размазываются, а выбран базовый посыл, который на самом деле во многом определяет будущее страны. Это демографическая ситуация. Послание услышал каждый, и каждому понятно, что все эти деньги грамотно и правильно направлены на одну цель. Этот блок Послания, на мой взгляд, очень важен.
В региональном штабе Общероссийского Народного фронта отмечают особую адресность Послания. По сути, оно обращено к каждому жителю страны. При этом в Послании обозначены не только ключевые вопросы, которые волнуют людей, но и пути их решения.
- В Послании президента Владимира Путина огромное внимание уделено проблемам так называемых рядовых граждан, абсолютного большинства жителей нашей страны, - обращает внимание член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель Пермской краевой организации «Союз журналистов России» Игорь Лобанов. - И даже сама структура Послания выстроена таким образом, что все проблемы, которые волнуют каждого из нас - образование, здравоохранение – проговорены в первую очередь. И именно в этом смысле для нас очень значимое выступление. Что касается деятельности Народного фронта – в Послании прозвучало поручение провести мониторинг строительства федеральных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Мы в Пермском крае этот мониторинг ведем с позапрошлого года. У нас уже есть понимание, как эта ситуация развивается, есть понимание, какие проблемы существуют с ФАПами, и понятно, что в ближайшее время мы эту работу усилим, ускорим. И предложим краевому правительству меры по исправлению тех недостатков, которые имеются.
В Общественной палате Пермского края отмечают актуальность Послания, его соответствие сегодняшним запросам и растущему уровню общественной активности. По оценке члена Общественной палаты Пермского края Ямура Гильмутдинова, обозначенные подходы и возможности их реализации воодушевляют:
– Я как член Общественной палаты Российской Федерации целиком и полностью присоединяюсь к оценке руководителя ОП РФ Лидии Михеевой: «Задачи, которые были поставлены президентом в его Послании Федеральному Собранию, отражают запросы общества. Мы с огромным удовлетворением услышали слова о необходимости вовлечения населения в общегосударственную повестку. Общественная палата РФ, подготавливая в декабре доклад по итогам 2019 года, отмечала рост общественной активности. Неравнодушные люди - это тот активный класс, который мы совершенно точно уже наблюдаем, и очень здорово, что предложения от этого класса людей, которые достаточно активно озвучивались на протяжении последнего года или двух, звучали из уст президента. Воодушевление вызывают меры по решению демографических проблем, прозвучавшие в социально-экономической части послания. Это все то, что мы в регионах, в общественных палатах субъектов РФ, на наших слушаниях постоянно собирали и озвучивали, мы тоже старались донести такую повестку до федеральных органов исполнительной власти. Сейчас, конечно, очень приятно было услышать, что в стране есть та самая «подушка безопасности», есть все необходимые условия для принятия таких важных социальных решений. И мне кажется, люди, которые причастны к этому, сегодня должны быть воодушевлены».
ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние ведомости»
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