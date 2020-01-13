Пермь: газетный номер
12:42 | 14.01.2020
Судьба Горнозаводской ветки в Перми: мнение эксперта
Снятие железнодорожного барьера открывает возможности создания новых общественных пространств
Помимо транспортных изменений, преобразования дадут толчок развития всему городу. О предстоящих перспективах рассказала Светлана Максимова, заведующая кафедрой архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета:
- Идею закрытия железнодорожного движения на участке Пермь 2 – Пермь 1 – Мотовилиха нельзя рассматривать изолированно от комплекса реализуемых проектов и перспективных планов развития центральной части города и примыкающих к ней коммунально-промышленных территорий.
Железная дорога, построенная на высокой насыпи, разделяет город Пермь на несколько частей. Горнозаводское направление прерывается только двумя транспортными и одним пешеходным тоннелями, которые расположены друг от друга на большом расстоянии. Железная дорога, технологические площади железнодорожного вокзала с одной стороны и неприступная набережная Камы с другой тщательно изолировали промышленную часть Дзержинского района от города не только физически, но и в сознании жителей.
Вывод из эксплуатации железной дороги Горнозаводского направления позволит сформировать новые связи с промышленными территориями, выходы к набережной реки Камы и вдохнуть современную жизнь в застывшую в своем развитии территорию города.
В части реализации пространственной стратегии, нацеленной против «расползания» города, предлагается взглянуть на будущее заводской заимки, территорий университета как на самодостаточный, но открытый городу прибрежный район с хорошей транспортной доступностью, которая обеспечивается трамвайным сообщением и новыми улицами, связывающими его с центром города.
Местоположение Университетского района уникальное. Самый главный актив нового района – это наличие рабочих мест и условий для новых видов деятельности. Все многообразие городской жизни в 5-минутной доступности, пологий выход к Каме, атмосфера обжитости, пусть с несколько индустриальным характером. Конечно же, это не строительный проект с конкретными датами - это долгосрочный процесс планирования и реализации совместных действий публичной власти и собственников недвижимости, инвесторов, это создание условий и регламентов, в рамках которых собственники определят свои планы.
При реорганизации путевого хозяйства железной дороги на территории от железнодорожного вокзала Пермь 2 до пересечения ул. Дзержинского и ул. Окулова наиболее приемлемым решением является сохранение и интеграция насыпи железной дороги в ландшафт города в виде возвышенного линейного парка. Сегодня именно такая практика широко распространена в городах. При этом отсутствие движения железнодорожного транспорта позволит разобрать насыпь в тех местах, где необходимо проложить улицы.
Снятие железнодорожного барьера открывает возможности при создании общественного пространства в районе объединения нескольких проектов вокруг Речного вокзала. Это формирование пешеходных площадей и связей с набережной Камы, образуемых планировочным открытием завода Шпагина с выходом на привокзальную территорию Перми 1 и площадь Речного вокзала. Это восстановление долины реки Егошихи в районе впадения в Каму, парк набережной Камы.
Освободившийся коридор железной дороги сохранит свое коммуникационное назначение, и важно не допустить того, чтобы новые виды перемещений стали очередным препятствием или ограничением для вело-пешеходного доступа к набережной Камы, негативно влияли на благоустройство набережной и создаваемое пространство в районе завода Шпагина – вокзала Пермь1.
Для формирования связи города с рекой, для доступного и комфортного использования парка на набережной также необходимо преодолеть крутой склон. Эта задача может быть решена строительством нескольких пешеходных переходов, оборудованных лифтами. Наличие таких спусков отмечается практически во всех проектных концепциях и предложениях, разработанных за многолетнюю историю города.
Существует еще одно обстоятельство, которое послужило причиной форсирования принятия решения о закрытии движения поездов. Это ожидаемые крупные объемы перевозок продукции предприятий Соликамско-Березниковского промышленного узла, которые могли бы крайне негативно сказаться на экологии города, и в настоящее время грузовые маршруты выводятся за пределы города.
Что касается вторжения в транспортные привычки жителей города, то они, безусловно, должны быть компенсированы. Новые маршруты на трамвайном сообщении микрорайон Парковый – Площадь Восстания в Мотовилихе могут стать альтернативой поездкам на электропоездах Горнозаводского направления (У скоростного трамвая будет 9 остановок, большая часть в центре Перми, при этом главное преимущество трамвая в частоте движения: трамвай будет ходить каждые 15 минут, электричка – раз в 3 часа. – Прим. ред.).
Очевидно, что реализация такого проекта затрагивает интересы большого количества собственников недвижимости, конечных потребителей преобразований – жителей города. Поэтому режим информирования и открытого обсуждения принимаемых решений, как для получения поддержки, так и для объединения возможных ресурсов, имеет важное значение и является необходимым условием.
© «Вечерние ведомости»
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