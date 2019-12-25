Конституционный суд вернул пермский бизнес на землю

12:12 | 26.12.2019

Позиция властей Перми по размещению НТО поддержана на уровне конституционного контроля

Вряд ли можно утверждать, что тема размещения нестационарных торговых объектов во дворах жилых домов волнует всех пермяков поголовно. Но заинтересованные лица, конечно, есть. И в первых рядах – представители бизнеса и их деловые партнеры в ряде пермских ТСЖ. Благодаря их активности, в том числе в СМИ, тема не сходит с городской повестки.

Это при том, что со стороны мэрии предпринимаются немалые усилия для урегулирования ситуации. Более года назад принята новая схема размещения НТО, сформулированы подходы к размещению НТО на территории города. За 2019 год по согласованию с предпринимательским сообществом в схему дополнительно включено 121 место. Сейчас общее количество мест составляет 646.

Кроме того, в этом году создана рабочая группа по вопросам размещения НТО при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае. При участии бизнес-омбудсмена с предпринимательским сообществом обсуждаются изменения в типовой договор на размещение НТО. В этом году он значительно либерализирован: увеличен срок для установки объекта, уменьшен размер штрафных санкций. Сейчас проходит согласование Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат, связанных с приобретением или изготовлением типового НТО. Предварительно размер субсидии может составить до 200 тысяч рублей, в зависимости от площади объекта.

По оценке уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова, тема размещения НТО была одной из наиболее обсуждаемых в 2019 году, и к концу года ситуация выглядит конструктивно. По многим вопросам найдены компромиссные сбалансированные решения, учитывающие интересы власти и бизнеса:

- В течение 2019 года, на мой взгляд, удалось выстроить эффективное взаимодействие с администрацией города Перми с целью совместного решения проблемных вопросов предпринимателей на муниципальном уровне. Руководство краевого центра идет на диалог и готово менять условия ведения бизнеса в лучшую сторону.

Что интересно, параллельно шли бесконечные судебные разбирательства о судьбе НТО на частной земле и о самом праве мэрии регламентировать нестационарную торговлю на оформленных в собственность придомовых территориях. В частности, оспаривались положения городских Правил благоустройства, которые запрещают размещение киосков на расстоянии менее 15 метров от окон и фасадов домов. Краевой суд, рассмотрев иск предпринимателей, пришел к выводу, что городская дума превысила свои полномочия. Верховный суд РФ отменил это решение, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства могут регулироваться муниципальными правилами.

Ну, а теперь мы имеем еще и решение Конституционного суда России. Он признал законным право органов местного самоуправления в пределах своих полномочий регламентировать в правилах благоустройства порядок размещения НТО на частных землях. Также суд указал, что размещение НТО не должно нарушать интересы иных лиц и противоречить требованиям нормативных актов, принятых правотворческими органами в пределах их компетенции. Особо суд отметил, что данная правовая позиция имеет ориентирующее значение при решении вопроса о размещении НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности.

При этом суд указал на необходимость достижения баланса интересов местного сообщества и хозяйствующих субъектов, а также на то, что безусловный запрет на размещение НТО на частных землях не допускается. И кое-кто уже увидел в этом перспективу для дальнейших дискуссий. Юрист Антон Любич, который представлял в суде бизнес и ТСЖ, считает, что решение Конституционного суда снова разрешает ставить НТО на частной территории и позволяет оспорить городские Правила благоустройства. Что ж, как известно, два юриста – три мнения.

В пермской мэрии полагают, что действующие городские нормативные акты уже полностью учитывают баланс интересов, и о безусловных запретах речь тоже давно не идет. Сегодня Правила благоустройства в Перми как раз не предусматривают безусловного запрета на размещении НТО на частных землях: разрешены вендинговые аппараты, аппараты с водой.

И вообще в мэрии понимают вердикт Конституционного суда буквально. Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отмечает, что в целом позиция властей подтверждена. Конституционный суд указал, что распоряжение землей должно осуществляться с учетом требований градостроительных регламентов, экологических, санитарных и иных правил, а также соответствовать требованиям об использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением.

Напомним, принципиально речь не о том, где стоять конкретной бочке с водой. Определения Конституционного суда подтвердили, что городские власти вправе регулировать вопросы размещения НТО – не только в отношении муниципальных, но и в отношении частных земель.

И наконец, о главном. Конституционный суд постановил оставить без дальнейшего рассмотрения жалобы пермяков по нестационарным торговым объектам (НТО), которые оспаривали право устанавливать киоски во дворах. Тем самым еще раз подтвердив, что подобные вопросы местного значения относятся к компетенции муниципалитета. А значит, нужно договариваться.

Елена ДЕМЕНЕВА

ФОТО: Александр Фролов

© «Вечерние ведомости»