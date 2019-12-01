Николай Зуев: Мы справились со всеми задачами

11:41 | 25.12.2019

В следующем году «КОРТРОС-Пермь» завершает строительство жилого квартала «Гулливер»

ЖК «Гулливер» продолжает расти вверх в самом центре Перми. И внимание к этой стройплощадке особое. В этом году глава города Дмитрий Самойлов дважды посещал объект - в связи со строительством здесь детского сада. Притом весь дорожный сезон рядом с «Гулливером» шла реконструкция улицы Революции, напоминает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев. Так что строители работали в плотном контакте с городскими службами

- Николай Геннадьевич, «КОРТРОС-Пермь» известен как застройщик, который никогда не нарушает сроков. Нынешний год был непростым для строительной отрасли. Как справились?

- На сроках и объемах строительства новые процедуры никак не сказались, тем более что наши объекты попали в число тех, что будут достраиваться по старым правилам. Ну, чуть добавилось внимания и контроля за нашей деятельностью. Мы тоже, со своей стороны, проверяли жилые дома в ЖК «Гулливер» на соответствие новым критериям. Но все это не стало для нас сдерживающим фактором.

- Если говорить об итогах года…

- В этом году мы сдали сдвоенную башню по адресу Революции, 52б - на месяц раньше срока по проектной декларации и на 3 месяца раньше даты, которая значилась в договорах долевого участия. Вторым объектом этого года стал детский сад на 160 мест, надеемся в ближайшее время получить разрешение на его ввод в эксплуатацию. Таким образом, программа этого года в части ввода объектов у нас будет полностью выполнена.

Если в цифрах, то объем ввода составил 25 тысяч кв. метров, плюс 3100 кв. метров детского сада – в статистику по жилью эти метры не входят, но мы их построили.

- Строительство ЖК «Гулливер» близится к завершению?

- Да, в 2020 году заканчиваем этот проект. Нам остается построить три дома. Один планируем завершить во втором квартале, еще один сдаем в третьем. По одному из домов рассматриваем возможность ускорения строительства, но это будет зависеть от экономики: увеличение темпов работы всегда влечет дополнительные издержки.

Кроме того, нам предстоит благоустроить вторую очередь парка. Это территории, прилегающие к площадкам жилых домов. Первая очередь парка была завязана на строительство трех первых домов и установку памятника Георгию Буркову. И сети строились не одномоментно, были разбиты на этапы. Благоустройство зон, граничащих с придомовыми территориями, возможно только после завершения благоустройства придомовой территории. Это уже завершающий этап, он запланирован на третий квартал 2020 года. И, согласно договору аренды земельных участков, будем безвозмездно передавать парк в муниципальную собственность города Перми.

- Если суммировать - год был успешным?

- Мы справились со всеми задачами, получили результаты, которые лучше заложенных бизнес-планом и бюджетом. И с точки зрения внутреннего рейтинга ГК «КОРТРОС» - пермская компания традиционно на высоте и выполняет все поставленные задачи.

-А планами на перспективу не поделитесь?

- Наша специализация – строительство жилья. А место для жилья появляется, когда определены точки притяжения, расположение крупных инфраструктурных объектов. По некоторым таким объектам уже началась проектная работа, решаются вопросы концентрации финансов для расселения ветхого жилья, сноса. На сегодня в Перми самая активная площадка, где потенциально высвобождаются участки под строительство, – это ДКЖ. Есть концепция размещения там проекта Пермь-сити – комплекса административных, офисных зданий, торговых площадей, плюс перенос автовокзала и формирование ТПУ, сопутствующие объекты. Озвучено решение правительства Пермского края о строительстве в микрорайоне Пермь-сити концертно-спортивного комплекса на 10500 мест – это крупный объект.

На Градсовете при главе города уже озвучены концепции двух компаний по застройке Пермь-сити и прилегающей жилой зоны. Но надо иметь в виду, что там имеются детские сады, больница, ДК, два стадиона и так далее – достаточно много социальных объектов, которые требуют как минимум реконструкции. И речь, конечно, должна идти о комплексном развитии территории.

Мы совместно со специалистами питерской компании «Спич» сейчас заканчиваем разработку собственной концепции жилой застройки в этом районе и собираемся ее презентовать. И в любом случае мы планируем и дальше направлять свой опыт масштабного, комплексного строительства на пользу Перми и ее жителей.

Ольга БОРЗУН

ФОТО: АО «КОРТРОС-Пермь»

© «Вечерние ведомости»