«Альткотельная» - альтернатива коммунальном коллапсу?

19:06 | 23.12.2019

Не секрет, что тепловые сети уже давно стали больным местом всех российских городов. Пожалуй, даже в столичных новостях периодически появляются новости об отключениях или устранённых повреждениях. Перекопанные тротуары и дороги летом часто становятся одной из главных причин возникновения пробок.

А потребители продолжают платить... Одна из наиболее перспективных попыток решить проблему не так давно появилась именно от государства – переход на новую модель рынка тепла по методу «альтернативной котельной». В список городов, где это решение могло бы получить реализацию, попала и Пермь.

Предполагается, что новая модель позволит привлечь дополнительные инвестиции в энергетику, а значит и обновить большую часть тепловых сетей. Давайте разберемся, что же нас ждёт в действительности.



Эталонная цена

При предлагаемом подходе к новой методике расчета стоимости тепловой энергии, ответственность за качество ресурса закрепляется за единой организацией. Она принимает на себя ответственность за весь комплекс теплосетей по фиксированной для потребителя цене.

«Альтернативная котельная» - метод расчета цены на тепловую энергию исходя из следующего подхода: что дешевле построить, собственный источник тепла или подключиться к существующему? Это математическая формула, по которой в зависимости от конкретной местности и типа топлива можно рассчитать, сколько будет стоить тепло от новой котельной с самыми современными технологиями. Минэнерго даже разработало специальный калькулятор и разместило его на своем сайте – с помощью этого инструмента житель любой точки страны может узнать, сколько стоит "альтернативная котельная" для его города, и сравнить получившуюся цифру с суммой в платежке.

Таким образом, для расчета стоимости тепла за основу берется стоимость «альтернативной котельной», подключения к ней потребителей и ее обслуживания. Это - предельный уровень тарифа. Дороже него продавать тепло нельзя. Принятие нового правила предполагает длительный – 5 или 10 лет – переходный период, поэтому потребитель не заметит существенной разницы. А для тех, кто платит больше "альткотельной", тариф и вовсе будет заморожен.



Кто заинтересован

Переход на новый метод позволит привлечь инвестиции в сферу теплоснабжения, улучшить качество сетей и оборудования. Поэтому компания-поставщик тепла заинтересована во внедрении нового метода и готова инвестировать в теплоснабжение, так как именно «альткотельная» дает возможность нарастить капитальные вложения.

Сегодня в Перми таких инвестиций остро не хватает – темпы перекладки тепловых труб отстают от темпов ветшания сетей. При необходимом ежегодном уровне замены в 3% от всех трубопроводов нынешнее ценовое регулирование позволяет менять менее 1%. А это значит, что, если ничего не менять, через 5-7 лет все тепловое хозяйство города превратится в труху.



Новая модель абсолютно добровольна

Пользоваться альтернативным методом никого не принуждают — каждый город сам решает, переходить или не переходить. Так что сейчас лучшее время взвесить все «за» и «против» и определить, как будет развиваться теплоснабжение Перми. Если новая модель приживётся в нашем городе, уровень теплового комфорта в квартирах значительно улучшится. Ведь сейчас реальное понимание того, кто сколько потребляет, подменяется нормативом, который фактически представляет собой «среднее по больнице».



Каковы гарантии

Обязательное условие перехода на метод «альтернативной котельной» - подписание соглашения между администрацией города и единой теплоснабжающей организацией. Этот «тепловой генплан» определяет все направления, куда будет двигаться центральное отопление в ближайшие 10–15 лет. Документ должен содержать все технические мероприятия, которые обязательны для выполнения единой теплоснабжающей организацией – перекладки, замена изоляции, обновление тепловых пунктов. И объемы этих работ значительно превышают то, что делается сейчас. Оправдает ли себя государственная инициатива, можно будет в полной мере оценить в ближайшие 5 – 10 лет. И если сейчас никакой другой альтернативы нет, то почему бы не воспользоваться предлагаемым вариантом?

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