Пермь: газетный номер
11:37 | 18.12.2019
Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в рекордные сроки
«КОРТРОС-Пермь» возвел социальный объект в архитектурной логике современного квартала
На территории застройки квартала №179 для садика выделен участок в 6377 кв. метров. Площадь самого здания - 3100 кв. метров. Здесь с комфортом разместятся 6 групп – всего 160 детей.
Территория детского сада разбита на площадки для прогулок и общую спортивную зону, здесь установлены всевозможные конструкции для укрепления здоровья, развития творческих способностей малышни. Благоустройство выполнено в зимнем варианте, озеленение будет завершено, когда позволит погода. Ну, а невероятные, сказочно яркие фасады трехэтажного здания, кажется, только выигрывают в окружении сугробов.
На прошлой неделе глава города Перми Дмитрий Самойлов осмотрел готовый объект. В выезде на площадку также приняли участие министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, депутаты Пермской городской Думы, представители департамента образования города. Гости обошли садик сверху донизу, осмотрев каждое помещение. Похвалили блоки для двух ясельных групп, размещенные на первом этаже. Одобрили и необычную планировку, и стеклянные стены в групповых блоках – красиво, интересно. Особое внимание уделили пищеблоку и системе безопасности здания.
Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в соответствии с соглашением, заключенным два года назад, напомнил генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев:
– Трехстороннее соглашение между правительством Пермского края, администрацией города Перми и компанией «КОРТРОС-Пермь» предусматривало строительство четырех объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день мы уже приобрели и передали городу земельный участок для гимназии №17, построили спортплощадку для школы №9, установили памятник нашему земляку, актеру и режиссеру Георгию Ивановичу Буркову. Теперь закончено и строительство садика. Сейчас здание проходит приемку государственной экспертизы. На этом наши обязательства по действующему соглашению будут выполнены. Надеемся на новые проекты и планы.
Дмитрий Самойлов поблагодарил Николая Зуева как представителя застройщика – пермского подразделения ГК «КОРТРОС» за выполнение обязательств, а главу регионального минстроя - за поддержку проекта со стороны правительства Пермского края. Он отметил значимость частно-муниципального партнерства для развития социальной сферы города:
- Таких соглашений по детским садам на сегодняшний день у нас уже 4, плюс строится школа. Буквально в ближайшие дни Пермская городская Дума рассмотрит вопрос унификации формата соглашения с застройщиками. Это замечательная практика, и это очень серьезная прибавка для горожан, для семей с детьми, радостное предновогоднее событие и хороший подарок городу.
Министр строительства Андрей Колмогоров признал, что принять соглашение два года назад было непросто, но это решение себя полностью оправдало:
- Сегодня мы видим, что партнерские отношения, взаимопонимание работают во всех смыслах. При этом органы власти, которые планируют развитие территории, в то же время выступают и как посредники между населением как потребителями и застройщиком. Опыт «КОРТРОСа» как федеральной структуры показывает, что сегодня многие территории двигаются в этом направлении, и Пермь – впереди многих.
После ввода в эксплуатацию новый детский сад будет передан в собственность города и присоединен к ДОУ №296.
- Сейчас мы находимся на этапе заключения контрактов на установку оборудования и мебели, - рассказала заведующая детским садом №296 Ирина Хохлова. - В первом квартале нового года наш детский сад откроет двери для воспитанников. Приоритетное направление дошкольного учреждения - экспериментальная деятельность, это базовый этап для развития интеллекта ребенка. И как раз здание в ЖК «Гулливер» позволяет работать в этом направлении, потому что здесь огромные площади, которые обеспечивают возможность разместить много интерактивного оборудования. На третьем этаже предполагаем открыть лабораторию. Очень удобно, что ясельные группы на первом этаже, а выше - старшие дети. Прозрачные стены в некоторых помещениях – такого нет ни в одном дошкольном учреждении города... Красивое здание, большие возможности - все грамотно, безопасно и эстетично!
Ольга БОРЗУН
ФОТО: АО «КОРТРОС-Пермь»
© «Вечерние ведомости»
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