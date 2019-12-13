Взыскание за прохладу

17:58 | 17.12.2019

Система теплоснабжения современных городов уже давно стала примером непрозрачной и часто неэффективной организации хозяйственных процессов. Отсутствие единого центра ответственности, непрозрачные системы расчетов и монополизация отдельных сегментов производственной цепочки привели к тому, что потребитель остается один на один с проблемами холодных батарей. Однако государство наконец предложило инструмент, который позволит разрубить этот «гордиев узел».

Зима пока радует нас безморозной погодой. Только поэтому жители 160 домов в микрорайоне Крохалева смогли спокойно перенести снижение температуры отопления, продолжавшееся почти сутки. И вся компенсация им – возможность недоплатить какие-то там копейки ровно по цене недополученного тепла. На то, что людям пришлось включать на полную мощность обогреватели и не по своей прихоти «накручивать» киловатты, современный закон закрывает глаза.

Чтобы понять, в чем причина сложившихся проблем отрасли, необходимо понимать модель ценообразования в этой сфере. В имеющейся модели формирования цены потребитель платит за полученный энергоресурс и стоимость услуги не зависит от качества поставки. Производитель просто приносит в ведомство, которое отвечает за назначение цены, список своих затрат. И ему невыгодно, чтобы они сокращались, ведь тогда и денег он получит меньше.

Чтобы стимулировать производителей тепла, Минэнерго предложило новую модель рынка, в которой качество – главный критерий оценки работы теплоснабжающей организации. По сути, она была позаимствована в Скандинавии, где уже хорошо себя зарекомендовала. В России апробация этой системы проходит в самом подходящем для этого месте – морозном Сибирском федеральном округе и там оценки от всех участников процесса также получила высокие. С оглядкой на сибирский опыт решение о переходе уже принял Ульяновск. Самое время задуматься над принятием новой модели и столице Прикамья.

В новой модели рынка тепла предусмотрена важная деталь — если центр ответственности — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) — допускает снижение качества теплоснабжения, она не просто получает меньше денег – она оплачивает потребителю дополнительные издержки. В новой модели у потребителя больше возможностей контролировать ЕТО — весь перечень затрат прозрачен. Это позволяет добиться справедливого отношения к потребителю.

Справедливость и в цене – она устанавливается на уровне эталонной стоимости строительства так называемой «альтернативной котельной, возведение которой может обеспечить потребителей населенного пункта необходимым количеством тепла. Такая виртуальная, но тщательно просчитанная специалистами конкуренция позволяет видеть реально необходимые затраты и те, которые накручиваются сверху «на всякий случай». Затраты уже сегодня можно спрогнозировать на специальном расчетном инструменте, доступном на сайте Минэнерго и сравнить с текущей ценой гигакалории.

В случае внедрения новой модели рынка тепла, вместо десятков поставщиков все вопросы можно направлять к единственной ЕТО, которая получает плату и несет ответственность за результат. Компания, которая будет допускать ошибки и просчеты, понесет ответственность в виде штрафов. Такие меры будут стимулировать ЕТО эффективнее выполнять свою работу. А в чем заключается основная задача теплоснабжающей организации? Правильно — в правильном содержании тепловых сетей, по которым к потребителю побежит долгожданное качественное тепло.

© «Вечерние ведомости»