Пермь: газетный номер
17:58 | 17.12.2019
Взыскание за прохладу
Зима пока радует нас безморозной погодой. Только поэтому жители 160 домов в микрорайоне Крохалева смогли спокойно перенести снижение температуры отопления, продолжавшееся почти сутки. И вся компенсация им – возможность недоплатить какие-то там копейки ровно по цене недополученного тепла. На то, что людям пришлось включать на полную мощность обогреватели и не по своей прихоти «накручивать» киловатты, современный закон закрывает глаза.
Чтобы понять, в чем причина сложившихся проблем отрасли, необходимо понимать модель ценообразования в этой сфере. В имеющейся модели формирования цены потребитель платит за полученный энергоресурс и стоимость услуги не зависит от качества поставки. Производитель просто приносит в ведомство, которое отвечает за назначение цены, список своих затрат. И ему невыгодно, чтобы они сокращались, ведь тогда и денег он получит меньше.
Чтобы стимулировать производителей тепла, Минэнерго предложило новую модель рынка, в которой качество – главный критерий оценки работы теплоснабжающей организации. По сути, она была позаимствована в Скандинавии, где уже хорошо себя зарекомендовала. В России апробация этой системы проходит в самом подходящем для этого месте – морозном Сибирском федеральном округе и там оценки от всех участников процесса также получила высокие. С оглядкой на сибирский опыт решение о переходе уже принял Ульяновск. Самое время задуматься над принятием новой модели и столице Прикамья.
В новой модели рынка тепла предусмотрена важная деталь — если центр ответственности — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) — допускает снижение качества теплоснабжения, она не просто получает меньше денег – она оплачивает потребителю дополнительные издержки. В новой модели у потребителя больше возможностей контролировать ЕТО — весь перечень затрат прозрачен. Это позволяет добиться справедливого отношения к потребителю.
Справедливость и в цене – она устанавливается на уровне эталонной стоимости строительства так называемой «альтернативной котельной, возведение которой может обеспечить потребителей населенного пункта необходимым количеством тепла. Такая виртуальная, но тщательно просчитанная специалистами конкуренция позволяет видеть реально необходимые затраты и те, которые накручиваются сверху «на всякий случай». Затраты уже сегодня можно спрогнозировать на специальном расчетном инструменте, доступном на сайте Минэнерго и сравнить с текущей ценой гигакалории.
В случае внедрения новой модели рынка тепла, вместо десятков поставщиков все вопросы можно направлять к единственной ЕТО, которая получает плату и несет ответственность за результат. Компания, которая будет допускать ошибки и просчеты, понесет ответственность в виде штрафов. Такие меры будут стимулировать ЕТО эффективнее выполнять свою работу. А в чем заключается основная задача теплоснабжающей организации? Правильно — в правильном содержании тепловых сетей, по которым к потребителю побежит долгожданное качественное тепло.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:57 | 17.12.2019
Евгений Куйвашев вручил стипендии 50-ти студентам колледжей и техникумов Свердловской области
17:54 | 17.12.2019
Полтысячи бизнесменов собрались на балу в Челябинске
17:40 | 17.12.2019
Пермяков приглашают на новогодний «Котофест»
17:36 | 17.12.2019
В адреса пермских магазинов направлено около 2 тысяч уведомлений об устранении нарушений в содержании территории
17:32 | 17.12.2019
Конкурс на проектирование аквапарка в Перми объявят в течение месяца
17:07 | 17.12.2019
В школе Екатеринбурга произошёл пожар, эвакуировано более 300 человек
16:44 | 17.12.2019
По сообщению синоптиков, январь на Урале будет теплее обычного
16:44 | 17.12.2019
Всероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна»
16:41 | 17.12.2019
Образ будущего
16:29 | 17.12.2019
Подведены годовые итоги акции «Чужой беды не бывает»
16:19 | 17.12.2019
В Екатеринбурге появятся две новые улицы
15:55 | 17.12.2019
Вместо путёвки в санаторий свердловским ветеранам увеличат денежную компенсацию в новом году
15:46 | 17.12.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося похитить ребенка
15:28 | 17.12.2019
В столице Урала открылся самый большой скалодром в городе
14:57 | 17.12.2019
В Екатеринбурге загорелась квартира в двухэтажном доме
14:28 | 17.12.2019
Прикамцы смогут купить новогоднюю ель за 120 рублей
14:26 | 17.12.2019
В Рефтинском родители боятся отпускать детей в школу. За помощью они обратились к депутату
14:04 | 17.12.2019
На удачу: свердловчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
13:30 | 17.12.2019
СвЖД призывает свердловчан бороться с вандализмом
13:04 | 17.12.2019
На Среднем Урале увеличился поток туристов
13:00 | 17.12.2019
В Прикамье введут электронные трудовые книжки
12:57 | 17.12.2019
В Перми на линию вышли «Трамваи пожеланий»
12:49 | 17.12.2019
Проектирование гостиничного комплекса на ул. Окулова в Перми начнется в следующем году
12:43 | 17.12.2019
Краснознамённую группу вернут на Плотинку в 2020 году
12:33 | 17.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу «Рождество в Германии»
12:11 | 17.12.2019
Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится в 2020 году
11:51 | 17.12.2019
Бюджет Екатеринбурга на 2020 год принят во втором чтении
11:48 | 17.12.2019
Кольцово возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Оренбург
11:33 | 17.12.2019
В Екатеринбурге африканские студенты УрГЭУ находятся под угрозой отчисления из-за подозрений на гепатит
11:10 | 17.12.2019
Подстанции скорой помощи в Нижнем Тагиле перейдут в частные руки