Неопубликованное интервью

15:14 | 9.12.2019

Схимонах Кукша в воспоминаниях современника

Почти год назад, 8 января 2019 года, в Тихвинском храме г. Кунгура прошёл чин отпевания схиигумена Корнилия (Щукина), больше известного как игумен Антоний, скончавшегося от тяжёлой болезни на 48-м году жизни.

За год до этого тогда ещё игумен Антоний дал интервью, в котором поделился воспоминаниями о своей дороге к храму. Интервью ранее нигде не публиковалось. Говорил игумен не о себе, а вспоминал о тех людях, которые оказались рядом с ним. Среди них был и Николай Андреевич Букирев. Впоследствии он принял Великую схиму с именем Кукша.

СПРАВКА. Схимонах Кукша (в миру Николай Андреевич Букирев) родился 16 июля 1912 года в деревне Усть-Мечка Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской губернии – почил 17 апреля 2017 года, на второй день Пасхи, на 105 году жизни в Кунгуре. Фронтовик, в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Латвии, Польши, Чехословакии. С 1956 года и до последних дней жизни нес послушание пономаря во Всехсвятском храме.

«Вот мне сейчас сорок семь лет. А с Николаем Андреевичем я познакомился, когда мне было восемь лет. 20 апреля 1979 года у меня умерла моя няня. Мы привезли ее отпевать во Всехсвятский храм, тогда только он был открыт в Кунгуре. Это был первый день праздника Пасха. Когда зашли в храм, мне сразу в глаза бросился невысокий, слегка согбенный благородный старичок. Он меня тоже приметил. Спросил, как меня зовут. Я ответил - Виталий. Так и завязался разговор. Тогда же Николай Андреевич подарил мне Евангелие. Ученическое Евангелие, такие издавали до революции. Оно было на церковно-славянском языке. У нас в роду была одна псаломщица, она меня научила читать. Евангелие это у меня до сих пор хранится, я даже завещал, когда я умру, эту книгу мне положить в руки.

У нас с Николаем Андреевичем завязалась после этого дружба. Я часто после всенощной оставался ночевать у него дома. Спал на полатях. Каждый день он вставал в четыре часа утра. Вместе мы вычитывали все положенные молитвы, читали Евангелие, послание Апостолов. И к шести часам уже шли в храм. Я как-то спросил у него, кто тебе сказал так делать. Он ответил - мой духовник Кукша. И вот пятьдесят три года после этого он соблюдал это монашеское правило».

СПРАВКА. Кукша Одесский (в миру Косьма Кириллович Величко) родился 24 января 1875 года в селе Арбузинка Елисаветградского уезда Херсонской губернии - почил 24 декабря 1964 года в Одессе. Канонизирован в лике преподобных. В 1938 году был арестован, приговорен к пяти годам заключения, срок отбывал Усольлаге в Соликамском районе Молотовской области (ныне Пермский край). В 1943 году на три года был отправлен в ссылку под Кунгур в деревню Новая. После окончания срока ссылки вернулся на Украину, куда к нему регулярно приезжали многочисленные паломники из Прикамья, в том числе Николай Букирев.

«Мне очень хотелось попасть в алтарь, прямо как-то тянуло туда. Но в те времена даже в храме были те, кто присматривал за тем, чтобы молодёжь не втягивали в церковь, могли доложить «куда следует». И вот как-то раз, когда все ушли из храма и двери закрыли на засов, Николай Андреевич мне говорит - пойдём. Поднимаемся на амвон. Перекрестился, поцеловал иконы дьяконских врат и зашёл в алтарь. Николай Андреевич говорит: «Ты принародно не заходи, вот когда людей в церкви не будет, можешь спокойно заходить сюда». И вот я, бывало, приду в храм пораньше, пока никого нет, зайду в алтарь, а выхожу уже через уличные двери, чтобы никто не видел. Так я и остался при церкви.

Помню, однажды, на Троицу, Николай Андреевич позвал меня помочь поработать в просфорню. Там просфоры пекли две тайные монахини. Почему тайные, после революции монастыри почти все закрыли, и вот чтобы институт монашества не потерять, достойных людей тайно постригали. В просфорне огромная печь была, в ней на железных листах пекли просфоры. Моя задача была после того как они испекутся, с листов этих снять. Пальцы обжигаю, снимаю. Хотел варежки надеть, говорят - не надо варежки. Вот, говорят, будешь себя плохо вести - в аду ещё жарче.

Позже Николай Андреевич начал меня искусству колокольного звона обучать. Он у него особый был – Каширинский. Чтобы не сбиться, надо было на каждый удар про себя повторять: «Со старухами иду, со старухами иду». Много Николай Андреевич мне про свою жизнь рассказывал. Сейчас вспоминается один случай про Пашу Воробушка. Паша тот отличился тем, что кресты с храмов сбрасывал. И был как-то такой случай, как раз в Каширино. На Пасху пошли крестным ходом, только из храма вышли, новые власти церковь закрыли. Говорят, пока не снимете с иконостаса с креста царскую корону, служить не разрешим. Так вот этот Пашка прямо по иконам наверх забрался и корону скинул. Она упала на амвон и разбилась на две части. С такой горечью это Николай Андреевич рассказывал, что я как будто бы сам эти события переживал…»

Продолжение следует.

ФОТО: Личный архив схиигумена Корнилия (Щукина)

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