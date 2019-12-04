Денис Думлер: При Николае I Россия встала на путь промышленного переворота

13:55 | 5.12.2019

О характере и правлении императора Николая I и его критиках рассказывает пермский историк Денис Думлер.

- Денис, охарактеризуйте начало правления императора Николая I.

- Будущий наследник престола великий князь Николай Павлович родился 25 июня 1796 года в Царском селе, в семье цесаревича Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны. Николай был третьим сыном в августейшей семье, у него были старшие братья Александр (будущий император) и Константин. Великий князь получил блестящее домашнее образование, знал несколько иностранных языков, правда, не проявлял интереса к наукам. Зато хорошо освоил военную науку и инженерное дело. Недаром именно при этом государе в России началась модернизация, произошел крайне важный промышленный переворот 30-40 годов XIX столетия, в ходе которого появились первые железные дороги, строились фабрики, магазинная торговля, произошли значительные изменения и в обществе. Появились буржуазия, то есть класс предпринимателей, использующих наемный труд, и пролетариат, то есть наемные рабочие.

Благодаря деятельности М.М. Сперанского было принято новое законодательство. Министр государственных имуществ граф П.Д. Киселев провел реформу государственных крестьян, в ходе которой заработали местные органы самоуправления: волостные и сельские сходы, суды. В селах стали появляться врачи, ветеринары и учителя.

Развивались наука, культура и образование. В 1834 году указом Николая I был открыт Киевский университет. В 1839 году также благодаря стараниям императора открыли Пулковскую обсерваторию. Произошли преобразования и в отечественном здравоохранении. С 1834 года стали появляться первые детские больницы. Во время Крымской войны русский врач Н.И. Пирогов впервые использовал наркоз во время хирургических операций. Математик, профессор Казанского университета Н.И. Лобачевский был одним из создателей неевклидовой геометрии.

С правлением Николая I начался золотой век русской культуры. В его эпоху творили поэты А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, К.Н. Батюшков, баснописец И.А. Крылов, писатель Н. В. Гоголь. В это время начинается творчество великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Художники К. П. Брюллов и А.А. Иванов создали гениальные шедевры мирового значения.

- Вы перечислили позитивные стороны правления Николая I. А как быть с подавлением восстания декабристов и попыткой установить полицейское государство?

- Конечно же, государь Николай I не был идеальным человеком, идеальным правителем, как, впрочем, и другие самодержцы до него и после. Он был суровым, строгим и даже жестким человеком. Но эти качества сочетались в нем с решительностью, ответственностью, трудолюбием и любовью к Отечеству.

До сих пор фигура Николая I (как, впрочем, и вся династия Романовых) подвергается нападкам и демонизации, причем необъективным и голословным. Особенно критики ставят ему в вину разгром восстания 14 декабря 1825 года. Якобы царь должен был поступить с мятежниками гуманнее. Хотя куда уж там гуманнее. Из 579 участников восстания после суда казнили только пятерых зачинщиков: Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Остальные отправились либо в ссылку, либо были разжалованы из офицеров в рядовые и отправлены воевать с горцами на Кавказ.

Вы должны понимать, в каких непростых условиях ему пришлось принять страну. Была попытка государственного переворота, абсолютно незаконного, с возможной расправой над новым царем и всей его семьей. Он должен был хоть как-то отреагировать на это? Принять меры для недопущения переворота и возможной гражданской войны? Вот он и принял. Мало кто знает, что в тот страшный декабрьский день император пытался мирно договориться с мятежными офицерами-декабристами. Посылал к ним представителей духовенства, питерского генерал–губернатора М.А. Милорадовича, между прочим, героя Отечественной войны 1812 года, пользовавшегося большим авторитетом среди солдат и офицеров. Понятное дело, простые солдаты могли послушать столь уважаемого в военных кругах человека, именно поэтому зачинщики заговора не позволили ему говорить. Милорадович был застрелен Каховским. Пролилась первая кровь. После этого Николаю I не оставалось ничего другого, как приказать своим верным, уже присягнувшим войскам открыть огонь из пушек по восставшим.

За это «прогрессивные современники», а следом за ними советская историография прокляли Николая I и все его правление. Исходя из своих идеологических представлений и личных антипатий, а не из учета объективных причин, объясняющих его действия и ту внутреннюю политику, которую он проводил за долгий срок своего правления.

События на Сенатской площади, конечно же, не могли не отразиться на характере всего правления Николая I. В 1826 году был принят довольно жесткий цензурный устав, прозванный современниками «чугунным». В этом же году император создал Его императорского величества канцелярию. Она состояла из четырех отделений. Первое отделение исполняло обязанности пресс -службы, занималось подготовкой указов, приказов и т.д. Второе отделение под руководством М.М. Сперанского занималось приведением в порядок действующего законодательства. Четвертое отделение занималось благотворительностью и социально направленной работой.

Самым знаменитым было, конечно же, Третье отделение. Начальником этого отделения государь назначил генерала А.Х. Бенкендорфа. Третье отделение занималось не только розыском и слежкой за несогласными и вообще контролем за настроением умов в России, но и борьбой с должностными преступлениями чиновников, коррупцией и жестоким обращением помещиков со своими крепостными.

Недоброжелатели Николая I часто упрекают его еще и в том, что он ликвидировал автономию университетов. Действительно, в 1835 году был принят Новоуниверситетский устав, запретивший автономию российских вузов. Однако заметьте, император не покушался на эту автономию достаточно долго, почти десять лет, с момента своего вступления на престол. Так почему же он его принял через столько лет после восстания на Сенатской площади? Новый, более строгий устав был принят из-за многочисленных антиправительственных кружков, которые появлялись в стенах высших учебных заведений.

Таким образом, мы видим, что мера, которую предпринял Николай I, была не более чем ответом на усилившуюся деятельность оппозиционной части студенческого сообщества.

- То есть вы хотите сказать, что они сами спровоцировали запрет довольно либерального устава, принятого еще в 1804 году?

- Да. Правда, критики, как правило, не учитывают причину этого шага. Появление Третьего отделения канцелярии,»чугунный устав» 1826 года, установивший цензуру в прессе, и Новоуниверситетский устав 1835 года были не чем иным, как закономерной реакцией власти на попытку государственного переворота.

- А что вы можете сказать про немецкое засилье? Якобы среди советников Николая I было много немцев. Например, министр финансов Е.Ф. Канкрин.

- Ну, так и русских было много на ключевых постах. Как я уже говорил, М.М. Сперанский (настоящая фамилия Васильев), выходец из семьи простого священника, составил свод законов Российский империи. С.С. Уваров, ученый-антиковед, историк и археолог, возглавлял министерство народного просвещения. Он также известен как создатель идеологии официальной народности.

Поздних Романовых очень часто упрекают в том, что в их жилах текла, помимо русской, также и немецкая кровь. Я считаю, что этот факт не может считаться поводом для критики всей династии, тем более, как показывает нам опыт западных монархий, иностранцы нередко становились королями соседних стран. Пример, французская династия Плантагенетов в Англии. Или Каролинги и Капетинги-Робертины, выходцы из германского племени франков, ставшие правящими династиями во Франции.

- Если оставить политику в стороне, как отразилось правление Николая I на Перми?

- Начнем с того, что сам государь Николай I в Перми не был ни разу, даже проездом. Однако с его правлением связанно появление в Перми великолепных памятников архитектуры, настоящих шедевров, радующих глаз современных пермяков и гостей города. Иными словами, наш город стал преображаться на глазах. В это время Пермь украсил величественный Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложенный еще в 1798 году. Благодаря архитектору И.И. Свиязеву в Перми появились здание Благородного собрания для нужд местного дворянства. Оно было построено в 1837 году в стиле классицизм. Церковь Всех святых на Егошихинском некрополе была возведена в 1836 году, также в стиле классицизм. Саркофаг участника Бородинской битвы и Заграничного похода русской армии Н.А. Теплова появился в 1829 году. Это единственный памятник нашим воинам - участникам наполеоновских войн в городе. Было построено живописное здание Окружного суда, сейчас там расположен гуманитарный корпус ПГМУ. Все эти, как и многие другие шедевры, можно считать памятниками правления Николая I.

- Вы уже неоднократно заявляли, что вся дореволюционная история России недооценивается, да и вообще подвергается несправедливой критике. В чем это проявляется, на ваш взгляд?

- Я не перестану говорить: не надо вешать всех собак на Романовых! В период правления этой династии Россия занимала не последние позиции на мировой арене, развивались наука и культура, было отменено крепостное право, появились привычные нам парламентаризм, суд и органы местного самоуправления. Я категорически против политизации русской истории и попыток противопоставить советский период дореволюционному. Сейчас бытует миф, что история - это и не наука вовсе, и заниматься ею может каждый. Это, конечно же, далеко не так. История - это наука, изучающая политические, социально-экономические и культурные процессы прошлого. История не идеология. Именно поэтому историей и должны заниматься профессиональные историки, а не любители и уж тем более не политики. Подобно тому, как физикой должны заниматься физики, химией - химики, а медициной - медики.

В советское время дореволюционная история и особенно цари демонизировались. Николая I, например постоянно обвиняли (и обвиняют до сих пор) в том, что он негуманно обошелся с декабристами. Альтернативная точка зрения и причинно-следственная связь такого жестокого шага со стороны царя, понятное дело, не учитывались. Александра II обвиняли в том, что он как-то не так провел отмену крепостного права. Не совсем понятно, как конкретно он должен был ее провести? Вообще Романовых очень часто называют ответственными за крепостное право. Однако не скажут, что расцвет крепостничества пришелся на правления Екатерины II, по крови не имеющей к Романовым никакого отношения!

И наоборот, вся история правления от Павла I до Александра II характеризуется попытками пересмотра тормозившего Россию крепостничества, которые закончились окончательной отменой крепостного права 19 февраля 1861 года.

Сегодня тоже есть недобросовестные историки - популяризаторы и просто дилетанты, постоянно обвиняющие династию Романовых во всех смертных грехах. В основном они находят негативные черты, (например гонения на старообрядцев). И на основании недостатков и ошибок правления Романовых (которые действительно имели место быть) делают категоричные выводы обо всей эпохе в целом и о каждом государе в частности. Позитивные стороны и плюсы, о которых я уже сказал выше, обходят стороной. К сожалению, такие нападки будут продолжаться, и дело историков-профессионалов - дать им отпор.

Беседовал Роман ГНЕВАШЕВ

ФОТО: bazinga.ru

© «Вечерние ведомости»