Пермский край и Сицилия станут ближе

14:52 | 25.11.2019

На встрече с мэром г. Муссомели Джузеппе Катания обсуждались проекты «Интерсферы» и Il Mondo Culturale на Сицилии и в Италии в целом

Сотрудничество Прикамья с итальянским островом получит новый импульс

С 2010 года в г. Агридженто на Сицилии действует ассоциация Il Mondo Culturale - Культурный Мир. Его основателями стали бывшая жительница Перми Ирина Перцева-Зобачева и ее муж, хореограф Дарио Даниле. За эти годы при полной поддержке властей двух территорий сделано многое для того, чтобы построить мост дружбы между солнечным островом и Пермским краем. Пермь и Агридженто стали городами-побратимами, сейчас обсуждается вопрос об установлении побратимских отношений между Кунгуром и г. Муссомели.

В конце октября делегация из Перми во главе с руководителем ООО «Интерсфера» Вадимом Некипеловым посетила ассоциацию для обсуждения совместных проектов на Сицилии. Il mondo culturale и «Интерсфера» достигли договоренности по многим позициям для осуществления масштабного проекта. И сейчас идет работа над программой на период до 2023 года – включая празднование 300-летия Перми.

О том, что планирует привнести в этот проект «Интерсфера», мы беседуем с Вадимом Некипеловым, человеком хорошо известным не только в Перми и России.

- Вадим, расскажите пермякам, где вы, как вы, чем сейчас занимаетесь?

- На сегодняшний день я работаю в основном не в России – во Франции, Турции, Германии и дальше. Уже три года подряд делаю ледовые шоу в Лионе, Дижоне и Бельфоре. Реализованы фестивальный проект «Фестиланд» в Кольмаре, шоу «Звёзды Кабаре» и «Пьер Кардэн» в Париже, шоу «Дом Музыки» в Страсбурге, шоу «Пежо» в Монтбельярде, фестивали в Каннах, Ницце, Сан-Тропэ. Сейчас ставлю шоу в Дижоне и Сультсмате по книге французского писателя Робэра Вьель-Глотов и Джеффа Друэнн - как ни странно, для французов о нашем Байкале. Им это интересно. Премьера состоится 1 декабря в городе Сультсмат. Это всё Франция.

В Турции сделали несколько шоу – «Красота без границ», «Волшебные сны», «Космическая одиссея». Сейчас мое шоу «ТО ВЕ» по мотивам Шекспира идет на ура в самых топовых отелях Турции: «Макс Рояль», отелях сети «Риксос», «Альвадона Белек» и «Альвадона Кириш», «Мардан Палас», «Титаник Платинум», «Руби Платинум», «Санрайз», «Суэно», «Мегасарай».

Продолжает работу наша киношкола, в которой уже отучились дети из 7 стран: Дании, Греции, Украины, Турции, Англии, Германии и России. В том числе в ней учатся и пермские ребята. Дети нашей школы кино получили уже третью премию на кинофестивалях, сыграв в наших же фильмах «Легенды о пиратах» и «Формула музыки». Работаем над тем, чтобы открыть постоянную киношколу в Турции на территории отеля «Риксос Сангейт» и на Сицилии. Ведем переговоры, чтобы там наставниками стали два сицилийца - Роберт де Ниро и Аль Пачино. Готовим большой детский проект в Лос-Анджелесе.

Ну, и сделали первый в мире и единственный пока авторский проект «Кино-аттракцион», который сейчас продвигаем. Его прототип создали в Перми в парке имени Горького. Теперь разрабатываем его для парка в старинном замке в городе Муссомели на Сицилии. Планируем реализовать его также в Турции на территории парка «Лэнд оф Лэджентс», с которым я уже третий год плотно сотрудничаю, работаю с командой Франко Драгонэ.

Все это полностью востребовано. Сейчас до середины декабря улетаю во Францию, потом вернусь в Пермь, здесь у меня коммерческий проект – с пермскими чиновниками от культуры больше не работаю. При этом «Интерсфера» остается российской компанией, которая работает в валютном коридоре и платит налоги в России.

- А каким образом вы вписались в сотрудничество с Il Mondo Culturale?

- В Италии у меня были проекты раньше. Несколько месяцев назад мы пересеклись в Москве с Ириной Перцевой-Зобачевой, нашей землячкой, а ныне жительницей Сицилии и президентом ассоциации Il Mondo Culturale. И она заинтересовала меня сицилийскими проектами. В октябре я побывал на Сицилии, познакомился с тем, что они хотят сделать, поделился своим видением. И так, собственно говоря, родилась программа.

- Были и официальные встречи?

- Да, у нас состоялась встреча с мэром г. Муссомели Джузеппе Катания, а до этого встречались с членами парламента, министром культуры этого региона, разговаривали в том числе и о проектах в Италии в целом. Например, о том, чтобы наши дети и наши модельеры могли представлять свои показы, в том числе участвовать в Fashion Week в Милане.

- Насколько побратимские отношения, в частности, между Пермью и Агридженто, Кунгуром и Муссомели могут способствовать таким проектам?

- Ну, например, они дают тому же мэру Муссомели определенные преференции в получении европейских грантов на развитие территории совместно с Россией. Потому что сейчас политика Сицилии выстраивается с учетом расширения связей с Россией. На Сицилии видят в этих отношениях большую экономическую перспективу. Они долго находились в тени «Большой Италии», и сейчас есть определенное желание выйти из тени, получить большую самостоятельность, в том числе в экономических, культурных программах.

Так что побратимство городов Кунгура и Муссомели может иметь серьезную практическую, коммерческую составляющую, особенно для малого бизнеса. А это то, чем я сейчас занимаюсь в Европе. Начинал на родине, как вы помните, но там не пригодилось, а в Европе принимают с удовольствием.

- Вадим, культурный обмен как направление взаимодействия понятен. Но что касается коммерческой составляющей – о чем речь?

- Фестивали и подобные мероприятия – это лишь надстроечная часть, нужно смотреть глубже, с точки зрения бизнеса, развития малого предпринимательства. Мне это интересно, потому что здесь есть перспектива, есть так называемые венчурные инвесторы, есть стартапы и другие механизмы, которые позволяют предприимчивым людям из России делать бизнес на Сицилии. А инвесторы у них могут быть из Америки, из Японии, Китая – хоть откуда. Нужно учить молодежь здесь, в бизнес-инкубаторе, как работать за границей. У нас есть толковые, талантливые ребята, и нужно давать им возможность развиваться. Вот как я вижу коммерческую составляющую.

Это услышали на Сицилии и восприняли не только с пониманием, но и восторженно. Им сейчас этого не хватает. А если мы еще и окажем помощь в поиске инвесторов – чего еще желать?

- На сегодняшний день сицилийский проект в стадии осмысления или вы уже подходите к реализации?

- Потихонечку начали. Достигнуты договоренности о приезде сюда мэра г. Муссомели. Кроме того, я привез в Пермь живое предложение, чтобы на ближайшую Fashion Week, которая состоится в Милане в феврале, приехали дети из России показывать моду от российских модельеров. Я предложил этот проект представителям модельного бизнеса. Наш пермский модельер, которому здесь не дают реализоваться, готов отшить коллекцию, осталось подобрать детей, которые поедут в Милан ее показывать. У нас достаточно модельных школ, дети в них учатся, родители платят деньги – а куда все это приложить? Здесь им мало что могут предложить, разве что съемки в рекламе, далеко не всегда качественной. А так кто-то реализует свою мечту – пройти по самому высокому подиуму, на который выходят известные модели, демонстрируют свои коллекции великие модельеры.

Кстати говоря, у нас и школы бизнеса работают – и тоже готовят будущих предпринимателей в никуда. А за границей перспективы есть, и хорошие. Наш премьер Дмитрий Медведев призывает: хватит терять мозги, давайте на них зарабатывать. И я с этим согласен: нужно экспортировать бизнес. У нас ребята предприимчивые. А на той же Сицилии есть недвижимость, достаточно недорогая. Надо просто помочь ребятам, и они смогут вести там бизнес, а деньги перечислять сюда. Пусть это будут небольшие деньги – но молодежь будет реализовываться, а не жить ожиданиями, разочаровываться, что некуда приложить то, чему они научились.

- Мы в данном случае говорим о шоу-бизнесе?

- А шоу-бизнес не нужно рассматривать узко. Я это называю креативной индустрией – которой, собственно говоря, и занимаюсь. Мода, кино, фестивали, фольклорные проекты, дизайн, IT – все это креативная индустрия. Это все то, что требует не просто ручного труда, а еще и идеи.

- Но культурная составляющая в отношениях Прикамья и Сицилии тоже будет развиваться?

- Культурная часть – вокруг всего этого, это как мост. Все европейские экономические связи после второй мировой войны налаживались через культуру. Мы сейчас тоже это все выстраиваем. Сами по себе фестивали ради фестивалей – это неинтересно. Недавно Ольга Каткова с ансамблем Fresh-show побывала на Сицилии – они были приглашены в рамках проекта ассоциации Il Mondo Culturale - Культурный Мир, арт-фестиваля «Сицилия моими глазами», в котором с 2012 года участвовали и другие пермские коллективы. Прокатились, произвели фурор, все супер, отлично! Но это же единицы. А сколько интересных проектов так и остается в проекте… Если им добавить коммерческую составляющую - это совсем другое дело. Этот пароход точно поплывет.

Ольга БОРЗУН

ФОТО: ООО «Интерсфера»

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