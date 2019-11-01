Из истории полиции. Первый парад в Перми

12:01 | 8.11.2019

В 1967 году Пермь захлестнуло грандиозное событие – парад в честь 50-летия советской милиции. Его командующим был генерал-майор Иван Ефимович Лёвин, начальник Управления охраны общественного порядка Пермского облисполкома.

Строевым шагом стражи порядка прошли в колонне по Комсомольскому проспекту до Октябрьской площади. Оперативные подразделения главка возглавил Яков Абрамович Вагин. За ними следовали сотрудники Госавтоинспекции на мотоциклах и автопатрули, представители всех районных отделов внутренних дел столицы региона. Во главе колонны – знаменосец с Красным Знаменем. Оно было вручено пермской милиции в 1964 году и сегодня хранится в музее истории пермской полиции. Изумленные горожане выглядывали из окон и выбегали на улицу. Своим размахом мероприятие уступало разве что параду Победы.



История

Истоки праздника уходят своими корнями в самую гущу октябрьских событий. 10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел Рыков подписывает постановление «О рабочей милиции». Эта дата становится фактическим днем рождения милиции, но никак официально не отмечается вплоть до 1962 года, когда Президиум Верховного совета переводит неформальную дату в ранг профессионального праздника милиционеров. Руководил ведомством тогда Вадим Степанович Тикунов. И только с 1980 года День милиции приобретает статус государственного праздника.

Долгие годы он носил название «День милиции», пока оно не устарело. В соответствии с Указом президента РФ от 13 октября 2011 года №1348, праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Это связано с реформой милиции и преобразованием ее в полицию.



Традиции

В советское время праздник всегда отмечался торжественно, концерты в честь милиционеров начали проводить с 1966 года. В 1972-м мероприятие, приуроченное ко Дню милиции, впервые было показано по советскому телевидению. Этот праздник всегда был одним из самых почитаемых в обществе, в том числе из-за полюбившегося всем концерта. Его отменили лишь однажды - в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.

Примерно с 2000-х местом для проведения главного торжества служит Государственный Кремлевский дворец, где каждый год в честь 10 ноября перед стражами правопорядка выступают звезды первой величины, а лучшим сотрудникам вручают награды.

Также в этот день поздравляют ветеранов - бывших сотрудников ОВД. А накануне, 8 ноября, вспоминают погибших при выполнении служебных обязанностей товарищей, проводят памятные мероприятия.

Традиционно в профессиональный праздник работники МВД выходят на работу в парадной форме.

Аналогичные праздники существуют во многих странах мира. С российской датой День полиции совпадает на Кубе, там отмечают тоже 10 ноября. А в Сингапуре вообще празднуют масштабно, там учреждена целая неделя полиции, она продолжается с 3 по 10 июня.



Из воспоминаний ветерана

Ветеран органов внутренних дел и Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Баев рассказывает:

- В 1962 году, когда впервые было объявлено о праздновании дня советской милиции, я работал заместителем прокурора Пермской области. Наши ведомства во все времена находись в тесной взаимосвязи, поэтому новость эту мы приняли с воодушевлением и большой радостью. А в 1968 году по решению бюро обкома КПСС меня назначили начальником следственного отдела Управления охраны общественного порядка Пермского областного Совета народных депутатов.

Присутствовать на концерте в ДК им А.Г. Солдатова считалось большой честью. Помимо сотрудников милиции, приглашали их супругов, ветеранов, лучших работников градообразующих предприятий. Со сцены свое творчество дарили зрителям не только пермские артисты эстрады, филармонии, примы драматического и академического театров.

Все эти годы я не пропускал ни одного концерта. С особым впечатлением вспоминаю выступления Валентины Толкуновой, Эдиты Пьехи, Людмилы Сенчиной.

С не меньшим размахом день милиции отмечался в Кремле во времена руководства министерством Николая Щелокова. Моя семья каждый год с нетерпением ждала трансляции кремлевского концерта по телевиденью. Как известно, Николай Анисимович был человеком, интересующимся культурой. Он был в дружественных отношениях со многими, как это сейчас принято считать, «звездами». Министерских работников поздравляли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская. Насколько мне известно, программу мероприятия Николай Анисимович утверждал лично. На один из кремлевских концертов был приглашен наш земляк и коллега Изосим Иванович Кушнин, встречался и с министром Щелоковым. Участник Великой Отечественной войны, политрук 145-го полка морской пехоты, он более 30 лет прослужил в кадровом аппарате УВД Пермской области.

Вообще в истории МВД Щёлоков – фигура выдающаяся. Другого такого не было и не будет. Он пришел и возглавил лапотное, голодное, раздетое министерство. За годы его правления в стране открыли 17 институтов и академию МВД. Зарплата сотрудников выросла, существенно преобразилось обмундирование, вырос авторитет милиционера в глазах населения.

В 1973 году Щелоков прибыл в Пермь на несколько дней с рабочим визитом. Провели ряд совещаний с руководителями МВД регионов, начальниками аппаратов уголовного розыска и штабов Урала, Дальнего Востока и Сибири. Вопрос раскрытия преступлений был первоочередным и ставился во главу угла. Я был в то время первым заместителем начальника милиции области. Признаюсь, краснеть за свою работу мне не пришлось. В то время регион стабильно входил в первую десятку по раскрытию преступлений.

Возвращаясь к истокам праздника, отмечу, что праздновали несколько дней. Потому как на следующий день после кремлевского, по телевидению транслировали концерт московской милиции.

Мария ОВЧИННИКОВА

ФОТО: 59.мвд.ру

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