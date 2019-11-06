Пермь: газетный номер
13:07 | 7.11.2019
В Перми успешно реализуется проект «Природу чувствую, люблю и берегу»
Мероприятия календарного плана успешно завершились, однако сам проект предполагал продолжение, которое его авторы видели в практическом использовании созданной дендрологической зоны в качестве экспериментальной площадки для экологического просвещения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), причем с различными структурными нарушениями. Семинар, проведенный в рамках проекта для учителей школ города, показал, что методик экологического воспитания детей группы «норма» имеется достаточно много, а вот для группы «ОВЗ» не достаточно. Таким образом, пришли к идее создания пространства, где можно было бы аккумулировать имеющийся опыт, разрабатывать новые методики, рекомендации и подходы к экологическому просвещению и воспитанию детей с ОВЗ с целью создания базы наработок и дальнейшего ретранслирования для инклюзивного образования в учебных заведениях и детских садах нашего города. Дендрологическая площадка находится в территориальной доступности для многих учебных заведений, поэтому есть возможность проводить на ней экскурсии для особенных детей, как силами взрослых, так и учащихся. Была необходимость также облагородить и правую часть парка, однако теперь посадить дикопроизрастающие плодовые деревья, присущие природе Пермского края, построить открытую беседку, удобную для проведения занятий на свежем воздухе, поскольку изучать явления природы и поведение насаждений необходимо в любое время года, а также разбить клумбы и засеять травостоем территорию парка. Проект успешно реализован, все запланированные мероприятия проведены.
В качестве консультантов и экспертов приглашались на семинары и мастер-классы преподаватели, студенты из вузов города, специалисты из профильных учреждений, которые помогали также и в проведении научно-исследовательских работ в природных условиях минипарка для детей с ОВЗ.
Актуальность необходимости создания экспериментального образовательного пространства для привития персональной экологической культуры, включающей в себя и просвещение, и воспитание, детям с различными структурными нарушениями здоровья не только для специализированных школ и интернатов, но и для специализированных детских садов города в процессе реализации проекта была подтверждена. Об этом говорили практически все участники проекта, в первую очередь те, кто непосредственно связан с данной работой. Эксперты и специалисты, привлеченные в проект, также подчеркивали важность затронутой темы. Созданное пространство будет служить базой для выработки методических рекомендаций, разработок и советов для преподавателей и воспитателей, занимающихся с детьми с ОВЗ. Тем более что деятельность данной методической площадки будет продолжена и в 2020 году, так как организации ПГО ООО ВООП удалось стать победителем 3 конкурса 2019 года на получение гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Целью всех проектов является реализация естественных потребностей детей с ОВЗ в деятельности, познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества посредством социально значимой деятельности экологической направленности и формирования экологического сознания подрастающего поколения, экологической культуры.
Задачи социальные:
- создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия ее творческого потенциала, стимулирования самопознания и самовоспитания детей;
- воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе, роль которой в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного вредительства природе;
- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой, стремления к гармонизации отношений личности с социоприродным окружением;
- формирование экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды, рационального использования природы в сочетании с любовью к каждому ее проявлению, осознание экологической опасности;
- воспитание эстетического отношения к труду как к источнику радости и творчества людей, стремления к активной природоохранной деятельности, практическому решению экологических проблем родного края;
- формирование гражданской позиции юного гражданина, реализация им своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, родному краю, Отечеству, планете Земля;
- воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого достоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание собственной ответственности за сохранение здоровья.
Выполнены практические задачи:
- проведен семинар для 120 преподавателей школ и воспитателей детских садов города Перми;
- проведены 3 конкурса и 4 акции на экологические темы;
- проведены 32 мастер-класса для учащихся и преподавателей как по использованию природных материалов в быту, так и просветительского характера;
- проведены 5 экскурсий по дендроплощадке;
- осуществлены 1 экскурсия для учащихся в ботанический сад ПГНИУ и 1 поездка в ботанический сад им. Демидова в городе Соликамске;
- проведено 3 субботника на территориях всех трех отделений школы-интерната;
- проведены экоквест, экологическая игра «Хранители Земли», викторины и концерты;
- проведено итоговое мероприятие в виде иммерсивного спектакля «Экодети и планета Земля»;
- построена беседка в этнографическом стиле.
Ожидаемые результаты деятельности созданной методической площадки:
- совершенствование личности и раскрытие ее творческого потенциала;
- развитие личностных качеств: эстетического отношения к миру, к природе;
- гармонизация отношений личности с социоприродным окружением, понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой;
- повышение экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды;
- умение находить решение по устранению экологических проблем родного края, умение реализовывать свои права и обязанности по отношению к самому себе, своим близким, родному краю, Отечеству, планете Земля;
- понимание и осознание ценности человеческой жизни, ответственности за сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни.
Поскольку в январе 2019 года произошло слияние интерната для детей с нарушением зрения с интернатом для глухонемых детей (ул. Казахская, 71 и ул. Бушмакина, 23), то есть, создан холдинг, то количество непосредственных благополучателей данного проекта увеличилось в три раза и достигло числа 600 человек.
Охват учащихся с ОВЗ города составил около 3000 человек, поскольку в городе имеется 7 специализированных школ, 3 интерната и 4 детских сада для детей с ОВЗ.
Проект реализовывался в течение 9 месяцев. Его успешность зависела не только от непосредственной слаженной работы команды, но и от участия постоянных партнеров нашей организации: Пермской городской Думы в лице председателя Ю.А. Уткина; ООО «Нестле Россия» - «Дом Кит-Кат»; ООО «Хенкель Рус»; ООО «Перммакулатура»; кафедры лесоведения и ландшафтного дизайна и кафедры «Экология» Государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова; геологического факультета, управления по работе с абитуриентами и Центра профориентации Пермского государственного национального исследовательского университета; ОДОД «Экологический центр» Пермского агропромышленного техникума, МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля г. Перми». В процессе работы над проектом появились и новые партнеры и помощники: магазин «Леруа Мерлен»; интернет-магазин «Siberian Wellness/Сибирское здоровье»; ЦДОДД «ЛУЧ» г. Перми.
Особую благодарность авторы проекта выражают спонсору и самому активному помощнику – генеральному директору АО «Кортрос-Пермь» и депутату Законодательного собрания Пермского края Н.Г. Зуеву. За отзывчивость, неравнодушие и спонсорскую поддержку экологических проектов Центральный совет Всероссийского общества охраны природы наградил Николая Геннадьевича в 2019 году своим дипломом.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону
17:31 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку
16:44 | 7.11.2019
По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников
16:39 | 7.11.2019
При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода
16:18 | 7.11.2019
По ночам и выходным в Перми будет частично ограничиваться движение транспорта по одной полосе Коммунального моста
16:15 | 7.11.2019
В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки
16:12 | 7.11.2019
Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь
15:41 | 7.11.2019
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб
14:31 | 7.11.2019
РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов
14:13 | 7.11.2019
Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»
13:40 | 7.11.2019
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы
13:26 | 7.11.2019
Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина
13:21 | 7.11.2019
На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае
13:16 | 7.11.2019
В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий
13:05 | 7.11.2019
РМК реализует очередной уникальный международный проект
12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей
12:25 | 7.11.2019
В Лесном три дня будет частично отключено электричество
12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам
12:16 | 7.11.2019
В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья
12:02 | 7.11.2019
В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой
11:40 | 7.11.2019
В Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона
10:20 | 7.11.2019
Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам
09:57 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
09:31 | 7.11.2019
На Урале к концу недели похолодает
09:12 | 7.11.2019
В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки
20:59 | 6.11.2019
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ
20:26 | 6.11.2019
Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно