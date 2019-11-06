В Перми успешно реализуется проект «Природу чувствую, люблю и берегу»

13:07 | 7.11.2019

Проект Пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы «Природу чувствую, люблю и берегу», победитель 2-го конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества 2018 года, является продолжением проекта «Уголок родной природы» - победителя 2-го конкурса президентских грантов 2017 года.

Мероприятия календарного плана успешно завершились, однако сам проект предполагал продолжение, которое его авторы видели в практическом использовании созданной дендрологической зоны в качестве экспериментальной площадки для экологического просвещения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), причем с различными структурными нарушениями. Семинар, проведенный в рамках проекта для учителей школ города, показал, что методик экологического воспитания детей группы «норма» имеется достаточно много, а вот для группы «ОВЗ» не достаточно. Таким образом, пришли к идее создания пространства, где можно было бы аккумулировать имеющийся опыт, разрабатывать новые методики, рекомендации и подходы к экологическому просвещению и воспитанию детей с ОВЗ с целью создания базы наработок и дальнейшего ретранслирования для инклюзивного образования в учебных заведениях и детских садах нашего города. Дендрологическая площадка находится в территориальной доступности для многих учебных заведений, поэтому есть возможность проводить на ней экскурсии для особенных детей, как силами взрослых, так и учащихся. Была необходимость также облагородить и правую часть парка, однако теперь посадить дикопроизрастающие плодовые деревья, присущие природе Пермского края, построить открытую беседку, удобную для проведения занятий на свежем воздухе, поскольку изучать явления природы и поведение насаждений необходимо в любое время года, а также разбить клумбы и засеять травостоем территорию парка. Проект успешно реализован, все запланированные мероприятия проведены.

В качестве консультантов и экспертов приглашались на семинары и мастер-классы преподаватели, студенты из вузов города, специалисты из профильных учреждений, которые помогали также и в проведении научно-исследовательских работ в природных условиях минипарка для детей с ОВЗ.

Актуальность необходимости создания экспериментального образовательного пространства для привития персональной экологической культуры, включающей в себя и просвещение, и воспитание, детям с различными структурными нарушениями здоровья не только для специализированных школ и интернатов, но и для специализированных детских садов города в процессе реализации проекта была подтверждена. Об этом говорили практически все участники проекта, в первую очередь те, кто непосредственно связан с данной работой. Эксперты и специалисты, привлеченные в проект, также подчеркивали важность затронутой темы. Созданное пространство будет служить базой для выработки методических рекомендаций, разработок и советов для преподавателей и воспитателей, занимающихся с детьми с ОВЗ. Тем более что деятельность данной методической площадки будет продолжена и в 2020 году, так как организации ПГО ООО ВООП удалось стать победителем 3 конкурса 2019 года на получение гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Целью всех проектов является реализация естественных потребностей детей с ОВЗ в деятельности, познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества посредством социально значимой деятельности экологической направленности и формирования экологического сознания подрастающего поколения, экологической культуры.

Задачи социальные:

- создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия ее творческого потенциала, стимулирования самопознания и самовоспитания детей;

- воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе, роль которой в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного вредительства природе;

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой, стремления к гармонизации отношений личности с социоприродным окружением;

- формирование экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды, рационального использования природы в сочетании с любовью к каждому ее проявлению, осознание экологической опасности;

- воспитание эстетического отношения к труду как к источнику радости и творчества людей, стремления к активной природоохранной деятельности, практическому решению экологических проблем родного края;

- формирование гражданской позиции юного гражданина, реализация им своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, родному краю, Отечеству, планете Земля;

- воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого достоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание собственной ответственности за сохранение здоровья.

Выполнены практические задачи:

- проведен семинар для 120 преподавателей школ и воспитателей детских садов города Перми;

- проведены 3 конкурса и 4 акции на экологические темы;

- проведены 32 мастер-класса для учащихся и преподавателей как по использованию природных материалов в быту, так и просветительского характера;

- проведены 5 экскурсий по дендроплощадке;

- осуществлены 1 экскурсия для учащихся в ботанический сад ПГНИУ и 1 поездка в ботанический сад им. Демидова в городе Соликамске;

- проведено 3 субботника на территориях всех трех отделений школы-интерната;

- проведены экоквест, экологическая игра «Хранители Земли», викторины и концерты;

- проведено итоговое мероприятие в виде иммерсивного спектакля «Экодети и планета Земля»;

- построена беседка в этнографическом стиле.

Ожидаемые результаты деятельности созданной методической площадки:

- совершенствование личности и раскрытие ее творческого потенциала;

- развитие личностных качеств: эстетического отношения к миру, к природе;

- гармонизация отношений личности с социоприродным окружением, понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой;

- повышение экологической культуры, ответственности за состояние окружающей среды;

- умение находить решение по устранению экологических проблем родного края, умение реализовывать свои права и обязанности по отношению к самому себе, своим близким, родному краю, Отечеству, планете Земля;

- понимание и осознание ценности человеческой жизни, ответственности за сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни.

Поскольку в январе 2019 года произошло слияние интерната для детей с нарушением зрения с интернатом для глухонемых детей (ул. Казахская, 71 и ул. Бушмакина, 23), то есть, создан холдинг, то количество непосредственных благополучателей данного проекта увеличилось в три раза и достигло числа 600 человек.

Охват учащихся с ОВЗ города составил около 3000 человек, поскольку в городе имеется 7 специализированных школ, 3 интерната и 4 детских сада для детей с ОВЗ.

Проект реализовывался в течение 9 месяцев. Его успешность зависела не только от непосредственной слаженной работы команды, но и от участия постоянных партнеров нашей организации: Пермской городской Думы в лице председателя Ю.А. Уткина; ООО «Нестле Россия» - «Дом Кит-Кат»; ООО «Хенкель Рус»; ООО «Перммакулатура»; кафедры лесоведения и ландшафтного дизайна и кафедры «Экология» Государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова; геологического факультета, управления по работе с абитуриентами и Центра профориентации Пермского государственного национального исследовательского университета; ОДОД «Экологический центр» Пермского агропромышленного техникума, МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля г. Перми». В процессе работы над проектом появились и новые партнеры и помощники: магазин «Леруа Мерлен»; интернет-магазин «Siberian Wellness/Сибирское здоровье»; ЦДОДД «ЛУЧ» г. Перми.

Особую благодарность авторы проекта выражают спонсору и самому активному помощнику – генеральному директору АО «Кортрос-Пермь» и депутату Законодательного собрания Пермского края Н.Г. Зуеву. За отзывчивость, неравнодушие и спонсорскую поддержку экологических проектов Центральный совет Всероссийского общества охраны природы наградил Николая Геннадьевича в 2019 году своим дипломом.

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