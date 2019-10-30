На защите нарушенных прав

11:22 | 31.10.2019

Работа судебного пристава требует постоянного напряжения и полной отдачи

1 ноября профессиональный праздник отмечают судебные приставы Российской Федерации. В этом году исполняется 154 года со дня образования института судебных приставов. За более чем полуторавековую историю в ведомстве произошли значительные изменения, вступили в силу новые законы, расширился круг полномочий сотрудников службы. Основной задачей, возложенной на ФССП, остается исполнение вступивших в законную силу судебных решений, актов иных уполномоченных органов, а также обеспечение безопасности в зданиях судов и в ходе судебных процессов.



В преддверии профессионального праздника и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский рассказывает о наиболее актуальных тенденциях развития Службы, действенных способах работы с должниками, эффективных методах взыскания долгов и задачах, стоящих сегодня перед судебными приставами Прикамья.



- Сергей Анатольевич, каких результатов удалось добиться в этом году?



- С начала года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось почти 2 млн исполнительных производств, в том числе по взысканию штрафов – около 630 тысяч, задолженности по коммунальным платежам – свыше 160 тысяч, кредитов – более 200 тысяч, налогов и сборов – свыше 260 тысяч, алиментов – более 30 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств увеличилось на 16%, при этом объем фактического взыскания увеличился на 19%.



С начала 2019 года судебными приставами Пермского края взыскано почти 9 млрд рублей, в том числе налогов и сборов – более 2,5 млрд, кредитов на сумму более 2 млрд, задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса – более 725 млн рублей, административных и уголовных штрафов – 550 млн рублей. Одной из самых социально значимых категорий исполнительных производств является взыскание алиментных платежей. В этом году судебные приставы взыскали с задолжавших родителей свыше 196 млн рублей.



- Суммы впечатляют. Каким образом удается достигать таких результатов, есть ли какие-то способы воздействия на должников, побуждающие их к исполнению обязательств?



- Российским законодательством для судебных приставов предусмотрено достаточно полномочий, чтобы понудить должника к погашению долга: неплательщиков ограничивают в праве выезда за пределы РФ, в специальном праве на управление транспортным средством, накладывают арест на принадлежащее им имущество. Так, за 9 месяцев 2019 года прикамскими судебными приставами ограничены в праве выезда за пределы РФ 65527 должников, благодаря применению данной меры удалось взыскать почти 4 млрд рублей. В специальном праве на управление транспортным средством на данный момент ограничены 2930 неплательщиков. Не желая становиться пешеходами, граждане оплатили долги на сумму почти 23 млн рублей.



В 2019 году в рамках принудительного взыскания задолженностей произведено более 9 тысяч арестов имущества общей стоимостью более 3 млрд рублей.

К тем, кто, несмотря на аресты, ограничения выезда и другие меры, всё же не погашает задолженность, сотрудники ведомства применяют меры уголовно-правового воздействия. Так, за 9 месяцев года дознавателями УФССП России по Пермскому краю возбуждено 1198 уголовных дел, в отношении 873 должников судами вынесен обвинительный приговор, 161 осужденный приговорен к реальному наказанию – лишению свободы.



- Какими силами Служба обеспечивает такое качество работы?



- Управление ФССП по Пермскому краю включает в себя 31 структурное подразделение отделов судебных приставов, в том числе 3 специализированных отдела: межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, в котором на исполнении находятся наиболее социально значимые исполнительные производства, и 2 межрайонных отдела по взысканию штрафов.Обеспечение безопасности судебных приставов во время проведения исполнительных действий и охрану правопорядка в зданиях судов ежедневно осуществляют сотрудники специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Перми и специализированного отдела оперативного дежурства.



Штатная численность Управления – 1730 федеральных государственных гражданских служащих. На должности судебного пристава-исполнителя трудятся в большинстве своем представительницы слабого пола: из 587 судебных приставов-исполнителей 513 – женщины. С каждым годом нагрузка на сотрудников увеличивается. В 2019 году на 1 судебного пристава-исполнителя в среднем приходится более 3 тысяч исполнительных производств, но мои коллеги с достоинством преодолевают все сложности нелегкой работы.



- Невзирая на высокую нагрузку, судебные приставы активно участвуют в общественной жизни. В каких мероприятиях принимали участие сотрудники Управления в этом году?



- В Управлении сложились многолетние традиции проведения благотворительных мероприятий, направленных на оказание помощи воспитанникам интернатов, детских домов, центров социальной помощи и реабилитации детей и подростков, а также акций «День донора», в ходе которых сотрудники службы оказывают посильную помощь людям, нуждающимся в экстренной медицинской помощи.



В сентябре этого года поисковый отряд УФССП России по Пермскому краю им. Леонида Голева принял участие во Всероссийском поисковом движении «Вахта памяти». Уже в шестой раз сотрудники Управления выезжают на поиски останков солдат, защищавших Родину в Великую Отечественную войну. В этом году поисковые работы велись на территории республики Крым в г. Керчи. Участие в подобных акциях, несомненно, способствует не только воспитанию патриотизма, но и укреплению корпоративного духа.



- Вы упоминали о том, что исполнять судебные решения приходится в основном женщинам. Но работа судебного пристава часто сопряжена с опасностью, с СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях агрессивных должников на лиц, находящихся при исполнении. Как обеспечивается защита сотрудников Службы?



- Исполнение судебных решений — это своеобразный показатель уважения к государству, в первую очередь. Правосудие только тогда может считаться свершенным, когда исполнено решение суда. К сожалению, некоторые должники пытаются доказать свою правоту демонстрацией своей физической силы. На такой случай судебных приставов-исполнителей всегда сопровождают судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые в критической ситуации могут оказать «силовую поддержку».



Уголовным законодательством предусмотрено серьезное наказание за противоправные действия в отношении должностных лиц Службы. В подобных случаях граждане рискуют стать фигурантами уголовных дел. В зависимости от тяжести преступления, санкция статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 или 10 лет.



- Какие обязанности, помимо защиты судебных приставов-исполнителей, есть у судебных приставов по ОУПДС?



- К основным функциональным обязанностям судебного пристава по ОУПДС относится обеспечение безопасности при проведении судебных заседаний, осуществление контроля при входе граждан в суд. Отвечая за пропускной режим в зданиях судов, приставы в первую очередь следят за тем, чтобы в помещение не были пронесены запрещённые предметы, представляющие опасность. Работа, проводимая приставами по ОУПДС, позволяет не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением порядка в суде, исключить случаи нападения на судей, участников судебного процесса и посетителей суда. За 9 месяцев 2019 года судебными приставами по ОУПДС Пермского края были пресечены проносы в здания судов боеприпаса, травматического оружия, 11 электрошоковых устройств, а также 302 иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.



Так, в июле текущего года при осуществлении пропускного режима судебный пристав по ОУПДС предложил посетителю выложить предметы, запрещенные к проносу в суд, и предупредил об административной ответственности за неисполнение данного распоряжения. Гражданин отрицал наличие у него каких-либо опасных предметов, но в ходе осмотра ручным металлодетектором в складках находящегося при нем зонта был обнаружен нож-бабочка. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли нож. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, правонарушитель был подвергнут наказанию в виде штрафа.



Помимо этого, в обязанности приставов по ОУПДС входит принудительное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. С начала года в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России судебными приставами по ОУПДС было препровождено 247 иностранных граждан, до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации - 259 иностранных граждан.



- Человеческий ресурс незаменим в вашем нелегком деле. А использует ли Служба судебных приставов современные технологии?



- Около года назад судебные приставы Прикамья получили возможность выявлять должников на дорогах с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» и подключения к камерам фотовидеофиксации. Данные технологии позволяют автоматически по заранее загруженному реестру номерных знаков обнаруживать в потоке движущегося транспорта автомобили, принадлежащие гражданам, имеющим задолженности в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в УФССП России по Пермскому краю. Теперь рейды с использованием АПК «Дорожный пристав» и подключением к стационарным камерам проводятся регулярно и приносят результаты.



С начала года на дорогах Перми и Пермского края выявлено 2065 автомобилистов, имеющих долги. Судебные приставы предоставляли возможность на месте исполнить финансовые обязательства. За 9 месяцев в ходе выездных мероприятий сотрудниками УФССП принято платежей по налогам в размере 6 млн 300 тысяч рублей и штрафов ГИБДД на сумму 3 млн 700 тысяч.



Автомобили должников, не пожелавших исполнять свои финансовые обязательства, подвергнуты аресту. Судебными приставами составлено 188 актов описи и ареста транспортных средств на общую сумму задолженности более 56 млн рублей. Если автолюбители продолжают уклоняться от необходимых выплат, арестованные машины изымаются и передаются на реализацию в счет погашения долга.



- Расскажите о применении современных информационных технологий. Какие возможности есть у граждан получить информацию, касающуюся Службы, через Интернет?



- Уровень информационно-технологического сопровождения деятельности Службы растет из года в год. Процесс обмена информацией между Управлением и различного рода организациями, будь то налоговая служба, банки, органы ГИБДД и др., полностью автоматизирован. Судебные приставы направляют запросы, постановления в различные организации и получают ответы посредством электронного документооборота. Это значит, что наложить ограничение на регистрационные действия относительно, допустим, транспортного средства можно нажатием всего лишь одной кнопки.



В постоянном режиме осуществляется электронный документооборот Управления с кредитными организациями, что позволяет оперативно выявлять расчетные счета неплательщиков и обращать взыскание на находящиеся на них денежные средства.



Что касается сервисов, то Федеральной службой судебных приставов специально разработан Интернет-ресурс «Банк данных исполнительных производств», который можно найти на официальном сайте ведомства, – www.r59.fssprus.ru. С помощью данного ресурса любой желающий имеет возможность узнать о наличии задолженности, для этого нужно просто ввести фамилию и имя, а для юридических лиц - соответственно, название организации. Сервис позволяет оплатить долг, не выходя из дома.



Также следует отметить, что для получения более подробной информации по исполнительному производству на сайте Управления создан личный кабинет стороны исполнительного производства. С помощью данного сервиса взыскатели и должники могут получать юридически значимые процессуальные документы, выносимые судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства, подавать обращения, заявления, ходатайства или жалобы в электронном виде.



- 1 ноября Служба судебных приставов в России отметит 154-ю годовщину со дня образования. Какие какие задачи ставите перед собой и своими сотрудниками?



- Работу судебного пристава легкой не назовешь, это тяжелый и кропотливый труд, требующий большого напряжения и полной отдачи. В настоящее время в Пермском Управлении немало профессионалов своего дела, которые максимально реализуют свои знания и опыт для достижения наиболее высоких результатов и повышения эффективности деятельности Службы. В преддверии профессионального праздника Дня судебного пристава хотелось бы поблагодарить всех сотрудников, коллег и ветеранов за преданность делу, добросовестность и те усилия, которые они прилагают для поддержания авторитета Службы.

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