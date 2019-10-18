Пермь: газетный номер
13:18 | 21.10.2019
Основной темой октябрьской пленарки парламента Прикамья станет бюджетное послание губернатора
По традиции, основные темы предстоящей пленарки прокомментировал в своем блоге спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих: «Ожидается, что основной акцент губернатор сделает на повышении качества жизни пермяков и вопросах стратегического управления экономикой и общественными финансами. Бюджетная политика на следующие три года сейчас активно обсуждается и депутатами, и экспертами. Безусловно, законодателям сейчас крайне важно услышать от главы региона ответы на самые актуальные темы развития края в целом, и территорий в отдельности».
Как отмечает Валерий Сухих, главный финансовый документ региона в ближайшие три года сохранит социальную направленность: свыше 70% расходов составляют именно социальные ассигнования. При этом ни одна госпрограмма не ущемлена в финансировании: «На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непростых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согласуются и региональные потребности, и федеральные тренды. Сегодня краевая казна финансирует весомый пакет социальных обязательств. Достаточно сказать, что планируемые меры социальной поддержки рассчитаны на каждого третьего жителя Прикамья».
В блоке социальной политики на ближайшую трехлетку значительно увеличены расходы на образование, медицину и социальную поддержку. Расходы на государственную программу «Качественное здравоохранение» с учетом финансовых средств Фонда обязательного медицинского страхования составят более 50 млрд рублей. Значительно увеличиваются средства на строительство больниц и поликлиник: за три года объем расходов составит 10,7 млрд рублей. Более160 млн рублей заложено на расширение перечня льготных лекарственных средств.
Только в 2020 году на образование планируется направить 37,7 млрд. В числе значимых расходов – строительство детских садов и школ. Так, в ближайшие два года планируется построить 13 детских садов, рассчитанных на 2,8 тысячи воспитанников, и 21 школу на 12,3 тысячи учеников.
На социальную поддержку населения будет направлено более 17 млрд рублей. Вдвое предложено увеличить средства на жилье для молодых семей. Серьезно расширена доля федерального и краевого софинансирования этой программы, поставлена задача сократить очередь, которая образовалась в последние годы.
Дополнительно 200 млн пойдет на выплату пособий при рождении третьего ребенка, продолжатся ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Закладываются средства для полного освобождения многодетных малоимущих семей от оплаты услуги по обращению с коммунальными отходами.
«Не менее значима финансовая поддержка муниципалитетов, - отмечает спикер краевого парламента. - В 2020 году территориям региона предлагается направить более 29,4 млрд рублей, что составит 20% от всех расходов краевого бюджета. Это серьезные средства. Достаточно сказать, что объем помощи муниципальным образованиям с 2016 года вырос в 2,5 раза. Почти на 3 млрд увеличен фонд поддержки муниципальных образований. Впервые настолько мощное финансовое содействие будет оказано территориям нашего края. Средства направляются как на выравнивание, дотации территориям, так и на различные виды субсидий, которые стимулирует их развитие. Кроме того, всем муниципальным образованиям в статусе городских и муниципальных округов будут дополнительно передан норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц. Надеюсь, что муниципалитеты почувствуют «крепкое плечо» регионального бюджета исмогут рассчитывать на него».
Такие программы, как инициативное бюджетирование, поддержка ТОСов, различные социальные проекты находят широкий отклик у жителей, напоминает Валерий Сухих. При этом важно и развитие инициативы снизу, когда сами жители участвуют в решении местных вопросов.
В сфере экономики парламентариям предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе создание максимально комфортных условий при переходе ряда территорий на упрощенную и патентную систему налогообложения, новый механизм исчисления налога на недвижимость. Кроме того, на пленарном заседании будет представлена информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.
Фото: zsperm.ru
© «Вечерние ведомости»
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