Пермь: газетный номер
17:47 | 16.09.2019
Парламент Прикамья готовится к началу осеннего цикла
В частности, предстоит скорректировать показатели бюджета текущего года. Его доходы и расходы предложено увеличить на 4,9 млрд рублей. Источник дополнительных поступлений - налог на прибыль организаций и НДФЛ.
«После произведенных корректировок расходные показатели региональной казны в этом году составят 147,6 млрд рублей, - отмечает Валерий Сухих. - Поправками предлагается увеличить расходы на 2019-2021 годы по 10 государственным программам. Наиболее существенное увеличение предлагается по программе «Региональная политика и развитие территорий» - более чем на 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на компенсацию выпадающих доходов муниципалитетам в случае отмены единого налога на вмененный доход. На сегодняшний день решение об отмене ЕНВД с 2020 года приняли 30 муниципальных образований Пермского края».
По программе «Образование и молодежная политика» предполагается дополнительно выделить 158,8 млн рублей на обновление материально-технической базы для профессиональных училищ и колледжей по программе «WorldSkills Россия». Кроме того, в муниципалитетах края за счёт увеличения бюджета должны появиться ещё 30 школьных автобусов.
. В 2020-2021 годах дополнительно закладывается 125,7 млн рублей на увеличение ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет. Как отмечает Валерий Сухих, «краевые власти продолжают последовательно исполнять свои обязательства по поддержке семей с детьми. Добавлю, что такое решение даст возможность привлечь на эти цели и дополнительные средства федерального бюджета».
Среди социальных законопроектов спикер краевого парламента выделяет инициативу по изменению закона «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Она касается установления единого порядка учета детей-сирот, которые имеют право на жилье, и предусматривает возможность для граждан этой категории неоднократного заключения договора найма специализированного жилья сроком на 5 лет. Ранее такое право давалось всего один раз. Кроме того, число квартир, предоставляемых сиротам, теперь не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.
В отчетной части пленарки депутаты заслушают доклады о положении семей с детьми в Пермском крае за 2018 год и исполнении регионального плана в рамках Десятилетия детства,
о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Правительственный час будет посвящен вопросам организации онкологической помощи жителям Прикамья.
«Темы, связанные с качеством и доступностью медицинской помощи, традиционно являются актуальными и значимыми для большинства жителей региона, а соответственно, и для народных избранников, - напоминает валерий Сухих. - Ждем интересной дискуссии и содержательного разговора и на этот раз. Важно, чтобы результатом рассмотрения вопроса стали положительные изменения в организации медицинского обслуживания населения. Именно в этом заинтересованы депутаты».
Блок экономических вопросов будет связан с изменением системы налогообложения: законопроект, внесенный главой региона, вводит корректировки в части применения патентной и упрощенной системы налогообложения.
«Сегодня нужны действенные меры по стимулированию малого и среднего бизнеса, по обеспечению развития деловой активности в муниципальных образованиях Пермского края. Такой работой нужно заниматься в постоянном диалоге власти с бизнес-сообществом. Отмечу, что депутатский корпус ориентирован на выстраивание конструктивного взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества, на создание условий для увеличения доходов краевого бюджета не только за счёт повышения собираемости налогов, но и за счет развития предпринимательства», - резюмирует Валерий Сухих.
ФОТО: zsperm.ru
© «Вечерние ведомости»
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