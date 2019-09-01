Династия Багдасаровых представляет в Перми необычное шоу

17:44 | 16.09.2019

Признайтесь, в любом возрасте нам хочется сбежать куда-нибудь подальше от суеты, неприятностей и всевозможных бед, которые порой, кажется, окружают со всех сторон. Но чем старше мы становимся, тем сложнее становится найти то, что могло бы объединить нас в отдыхе и доставить радость всем поколениям без исключения.

Новая цирковая программа «Планета 13» уже для многих жителей городов России и зарубежья стала источником радости, за которой приходят семьями, с друзьями, целыми коллективами. Чудесным образом Артуру и Карине Багдасаровым удалось не просто создать очередное шоу, а будто бы на волшебном космолёте перемещать людей на другую планету – планету радости, чудес и смеха! Многие пермяки уже посетили премьеру и первые представления новой программы в нашем цирке и, вернувшись с этого инопланетного путешествия, по прошествии многих часов и дней продолжают светиться улыбками.

Иначе и быть не может, ведь чудеса начинаются с того момента, как вы переступаете порог цирка! Под присмотром добрых волшебниц с чудесными красками в руках дети превращаются в сказочных персонажей, диковинных зверей и бабочек, а неподалёку всех посетителей приветствуют две большие добрые белоснежные собаки и маленький добрый братец-кролик. И начинается сказочное путешествие…

Нам удалось встретиться и побеседовать с Кариной Багдасаровой, создавшей со своим братом Артуром специально для нас чудесную «Планету 13».

- Карина, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за то, что на протяжении стольких лет династия Багдасаровых дарит детям и взрослым радость от общения с цирком! Мой первый вопрос, наверное, не будет оригинальным, но всё же именно с него хотелось бы начать разговор: насколько трудно для вас сочетать любовь к хищникам с твердостью и непоколебимостью, которые должны быть присущи дрессировщику?

- Совсем не трудно! В основе отношений с тиграми в первую очередь лежит любовь! Без любви к этим прекрасным животным невозможно ничего! Ещё очень важно терпение и тотальное доверие. Ну, а твёрдость заключается в силе характера. Нужно быть в меру строгим и в меру мягким. Хотя я больше балую своих «котов», а Артур «строжит». Папа строгий, мама - нет.

- Второй вопрос, наверное, более философского плана: как вы определяете для себя понятие «вера»? Вера в людей, вера в тигров, вера в зрителей - для вас определяющие понятия или несущественные словосочетания?

- Вера для меня - основа жизни! Без веры невозможны никакие отношения. Ни с людьми, ни с животными. Хотя с люди чаще подводят в этом вопросе. У меня уже есть золотые грабли, на которые я постоянно наступаю. Но продолжаю верить в людей!

- Время от времени мы говорим о тех случаях, когда люди, в зрелом возрасте решившие сменить профессию, не просто успешно переучиваются и грамотно приступают к своим обязанностям, но даже становятся героями вспомнить хотя бы недавний случай с летчиком-героем, посадившим самолет в поле). И вот следующий мой вопрос связан именно с такими случаями: есть ли надежда у человека, который решил стать артистом цирка и заниматься укрощением тигров, что его мечта осуществится?

- Конечно, это возможно! Главное - вера в себя и желание достичь своей цели. Мой папа не был цирковым артистом, но мечтал стать дрессировщиком хищников, - и стал! И много таких примеров.

- Мне уже довелось пообщаться с «цирковыми» и прийти к умозаключению, что отношения внутри коллектива «Планеты 13» не просто дружелюбные, а, прямо скажем, теплые, семейные. Какой совет вы могли бы дать человеку, который в современном обществе потребления ищет искренность и любовь среди своего окружения - близких, родных, друзей и знакомых?

- В первую очередь, быть самому таким! Я очень люблю мультик про Крошку Енота. Помните, как обезьяна говорила: не ходи к озеру, там живет злая обезьяна? А Енот, подойдя к воде, увидел улыбающегося зверька! Вот и в жизни так. Когда ты открыт миру, мир открыт тебе, и наоборот.

- Ну, и последний вопрос: есть ли что-то такое, чего вы не могли бы простить себе, друзьям, артистам цирковой труппы?

- Я благодарна Богу, что научилась прощать! Нет ничего в мире, чего я не могла бы простить. Я стараюсь понять мотив человека, который поступил со мной несправедливо, и, как правило, нахожу ответ. У каждого своя правда. Я не держу долго в себе обиду. Я отпускаю. Но общение с человеком прекращаю. Я его отпускаю. Хотя, если попросили прощения, то отношения возобновляю. Добрая я…

Юрий КИЩУК

© «Вечерние ведомости»