Законодательное собрание Прикамья открывает осеннюю сессию

11:37 | 19.08.2019

На этой неделе краевой парламент проведет первое после летних каникул пленарное заседание. Отметим в скобках – каникулы касались собственно законотворческой деятельности. Что до рабочих групп по разным направлениям, деятельности в своих избирательных округах – депутаты трудились в обычном режиме.

Открывая парламентскую неделю, по традиции, спикер Законодательного собрания Валерий Сухих обозначил в блоге ключевые темы предстоящей пленарки. На ней депутатам предстоит рассмотреть около 40 вопросов, которые пройдут предварительное обсуждение

на заседаниях комитетов и фракций.

В числе «горячих» вопросов Валерий Сухих назвал перечни объектов дорожного строительства и капитального строительства, а также законопроекты, посвященные местному самоуправлению. В частности, предстоит регламентировать деятельность сельских старост, откорректировать закона об инициативном бюджетировании.

«Взаимодействие населения и власти на селе всегда были особенным, - отмечает Валерий Сухих. - С одной стороны, здесь все повседневные проблемы видны как на ладони, с другой – их решение требует взаимодействия администраций с жителями. Надеемся, принятие нового закона поспособствует тому, что уважаемые и инициативные люди прикамских сел получат возможность активней участвовать в решении насущных местных вопросов».

На 2019 год в крае утверждены 118 проектов-победителей конкурсного отбора по инициативному бюджетированию, напоминает председатель ЗС. Общий объем субсидий по ним составил 107,9 млн рублей. Ещё 12 проектов включены в дополнительный перечень с субсидированием в 16,3 млн. «Механизм инициативного бюджетирования уже доказал свою эффективность. Прежде всего, в решении вопросов благоустройства территорий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая программа развивается благодаря общественной поддержке со стороны населения, участию бизнеса и власти», - комментирует спикер.

Изменения, которые предложены в краевой закон об инициативном бюджетировании, касаются

механизма распределения субсидий на проекты из бюджета края. В случае принятия закона у крупных муниципальных образований, таких как город Пермь, появится возможность получать субсидии на более выгодных условиях.

Также предстоит рассмотреть изменения в закон о бюджетном процессе и методику распределения межбюджетных трансфертов, внесенные губернатором в связи с происходящими преобразованиями муниципалитетов. Он предложил установить одинаковые нормативы отчислений по налогам для муниципальных образований первого уровня – по налогам, которые подлежат зачислению в краевой бюджет и дополнительно переданы на муниципальный уровень.

В рамках «правительственного часа» парламентарии заслушают доклад заместителя председателя правительства - министра территориального развития края Александра Борисова на тему «Региональная политика и развитие территорий». Заместитель председателя краевого кабмина Татьяна Абдуллина представит результаты независимой оценки качества услуг в сфере охраны здоровья, образования и по другим направлениям социальной сферы. Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов расскажет о состоянии законности в регионе. Завершит «отчетный» блок краевая Регистрационная палата.

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