Пермь: газетный номер
11:37 | 19.08.2019
Законодательное собрание Прикамья открывает осеннюю сессию
Открывая парламентскую неделю, по традиции, спикер Законодательного собрания Валерий Сухих обозначил в блоге ключевые темы предстоящей пленарки. На ней депутатам предстоит рассмотреть около 40 вопросов, которые пройдут предварительное обсуждение
на заседаниях комитетов и фракций.
В числе «горячих» вопросов Валерий Сухих назвал перечни объектов дорожного строительства и капитального строительства, а также законопроекты, посвященные местному самоуправлению. В частности, предстоит регламентировать деятельность сельских старост, откорректировать закона об инициативном бюджетировании.
«Взаимодействие населения и власти на селе всегда были особенным, - отмечает Валерий Сухих. - С одной стороны, здесь все повседневные проблемы видны как на ладони, с другой – их решение требует взаимодействия администраций с жителями. Надеемся, принятие нового закона поспособствует тому, что уважаемые и инициативные люди прикамских сел получат возможность активней участвовать в решении насущных местных вопросов».
На 2019 год в крае утверждены 118 проектов-победителей конкурсного отбора по инициативному бюджетированию, напоминает председатель ЗС. Общий объем субсидий по ним составил 107,9 млн рублей. Ещё 12 проектов включены в дополнительный перечень с субсидированием в 16,3 млн. «Механизм инициативного бюджетирования уже доказал свою эффективность. Прежде всего, в решении вопросов благоустройства территорий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая программа развивается благодаря общественной поддержке со стороны населения, участию бизнеса и власти», - комментирует спикер.
Изменения, которые предложены в краевой закон об инициативном бюджетировании, касаются
механизма распределения субсидий на проекты из бюджета края. В случае принятия закона у крупных муниципальных образований, таких как город Пермь, появится возможность получать субсидии на более выгодных условиях.
Также предстоит рассмотреть изменения в закон о бюджетном процессе и методику распределения межбюджетных трансфертов, внесенные губернатором в связи с происходящими преобразованиями муниципалитетов. Он предложил установить одинаковые нормативы отчислений по налогам для муниципальных образований первого уровня – по налогам, которые подлежат зачислению в краевой бюджет и дополнительно переданы на муниципальный уровень.
В рамках «правительственного часа» парламентарии заслушают доклад заместителя председателя правительства - министра территориального развития края Александра Борисова на тему «Региональная политика и развитие территорий». Заместитель председателя краевого кабмина Татьяна Абдуллина представит результаты независимой оценки качества услуг в сфере охраны здоровья, образования и по другим направлениям социальной сферы. Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов расскажет о состоянии законности в регионе. Завершит «отчетный» блок краевая Регистрационная палата.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:55 | 19.08.2019
До конца 2019 года в Курганской области сдадут 8 новых детских садов
12:45 | 19.08.2019
В ближайшие три дня сохранится высокая пожарная опасность в Зауралье
12:30 | 19.08.2019
Ушел в лес и пропал: в Первоуральске ищут мужчину
11:53 | 19.08.2019
В Екатеринбурге в начале недели будет пасмурно, но тепло
11:13 | 19.08.2019
Проект программы ускоренного социально-экономического развития Зауралья внесут в кабмин осенью
11:12 | 19.08.2019
На станции метро в Екатеринбурге женщина легла на рельсы
10:00 | 19.08.2019
В уральской столице объявили победителя чемпиона мира по матчевым гонкам
09:40 | 19.08.2019
В Екатеринбурге на Щорса столкнулись автомобили. Есть пострадавшие
09:20 | 19.08.2019
В Екатеринбурге нашлась девушка-подросток, пропавшая в День города
23:09 | 18.08.2019
На трассе под Артемовском произошло ДТП с двумя погибшими
23:07 | 18.08.2019
В Екатеринбурге прошёл немецко-армянский музыкальный вечер
18:16 | 18.08.2019
Ушла в День города и не вернулась: в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку-подростка
17:11 | 18.08.2019
На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступит Андрей Замковой
16:24 | 18.08.2019
Пару из Екатеринбурга признали «Золотой семьёй» года в России
16:06 | 18.08.2019
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
14:26 | 18.08.2019
В День города екатеринбургские полицейские научили детей безопасному поведению на дорогах
13:46 | 18.08.2019
Из главного храма Вооруженных сил в Екатеринбург привезут икону «Спас Нерукотворный»
13:00 | 18.08.2019
Екатеринбургский школьник завоевал диплом на международном математическом турнире в Сербии
12:04 | 18.08.2019
В Серове произошла авария с участием двух автомобилей «ВАЗ»
09:25 | 18.08.2019
В Екатеринбурге ночью на улице Белинского таксист сбил пьяную женщину
09:09 | 18.08.2019
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём воздушного флота
02:32 | 18.08.2019
Пермские летчики в составе сборной России стали вице-чемпионами Европы
02:31 | 18.08.2019
Инспекция госжилнадзора Пермского края вернула жителям более 15 млн рублей за некорректные «платежки»
02:29 | 18.08.2019
Пермский зоопарк проведет «День открытых дверей» для людей с ограниченными возможностями здоровья
20:16 | 17.08.2019
Возле ЕКАДа произошло ДТП, в котором пострадали двое детей
19:19 | 17.08.2019
«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счётом 1-3
18:21 | 17.08.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мира и Первомайской произошло ДТП с участием двух автомобилей
17:43 | 17.08.2019
Пилот A321 нанёс первый удар по мячу на матче «Урал»- «Крылья советов»
17:16 | 17.08.2019
В Екатеринбурге открылся танцевальный Фестиваль #DANCEEKB