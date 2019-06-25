«Небесная ярмарка» в Кунгуре ждет гостей

00:48 | 29.06.2019

В этом году фестиваль воздухоплавания обещает много нового

В Прикамье завешена подготовка к XVIII «Небесной ярмарке», которая пройдёт в Кунгуре с 29 июня по 6 июля. В этом году жителей Пермского края и гостей из других регионов на фестивале ждёт несколько новшеств.

Отметим, в этом году «Небесная ярмарка» приурочена к Году театра. Зрителей и участников ждут обновлённые Воздушные баталии, шоу сверхлёгкой авиации с парашютистами и ежедневные театральные представления. На соревнования по воздухоплавательному спорту в Кунгур съедутся два десятка пилотов из России, Казахстана и Японии. Традиционно в открытом чемпионате Пермского края смогут принять участие все пилоты, в том числе из-за рубежа.

Церемония открытия фестиваля состоится 29 июня. В рамках фестиваля состоятся Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации, чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Кунгур в очередной раз станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств.

По словам главного организатора фестиваля Андрея Вертипрахова, ожидается множество красивых полетов и ярких спортивных побед. «Отличительной особенностью этого года будут новые задания в «Воздушных баталиях над Кунгуром»: освоение новых земель и воздушные бои с применением лазертага. За баталиями безумно интересно наблюдать, а еще интереснее участвовать. Традиционно ждём всех на открытие, где планируется массовый старт аэростатов, а на закрытии - легендарный «танец слонов», - поделился Андрей Вертипрахов.

«Воздушные баталии над Кунгуром» - игра, которая моделирует военные действия в воздухе, на воде и на земле. Пилоты аэростатов становятся капитанами воздушных судов и оказываются в зоне боевых действий, где их задачами стоят уничтожение танка, моста, других аэростатов и катамаранов, а также разведка, открытие новых земель и другие. В «Баталиях» принимают участие две армии, в каждой из которой есть 10 экипажей аэростатов, паралет, два катамарана, а также парашютист и 10 пехотинцев - ополченцы и диверсанты. В сухопутные «войска» могут выйти и простые жители и гости Кунгура. В зависимости от набранных за выполнение «боевых» заданий очков, выбирается армия-победитель. Пилоты аэростатов могут вести воздушные бои, а также вызвать на дуэль кого-то из оппонентов - для этого используется оборудование для лазертага.

По традиции, программа фестиваля «Небесная ярмарка» насыщена спортивными, культурными и развлекательными событиями. В этом году вновь состоится открытый кубок по стритболу, появятся выставка собак ранга чемпионата РКФ и фестиваль визуальной культуры, пройдут детские праздники, рок-концерты, театральные представления и многое другое. Вместе с баталиями и соревнованиями аэростатов в Кунгуре с 28 июня по 5 июля пройдет III Международный эко-арт фестиваль «По следам Маяковского. Кунгур. Голос Камня». А в последние дни «Небесной ярмарки» эстафету примет фестиваль керамики «Алхимия огня».

29 июня, в день открытия «Небесной ярмарки», Пермская пригородная компания решила запустить специальный ночной рейс электрички из Кунгура в Пермь, чтобы все желающие могли вернуться домой в краевую столицу после праздника.

Скоростной электропоезд отправится из Кунгура в Пермь в 22:50. Он выедет в 22:32 из Кишерти, прибудет на станцию Кунгур в 22:46, а также сделает остановку в пункте 1533-й километр в 22:50 - туда зрителям Ярмарки ближе будет добраться со стадиона, где будет происходить действие. Во время пути электричка сделает лишь несколько остановок: Ергач, Кукуштан, Юг, 1447 км, Бахаревка и 1436 км (в черте города Перми). В Пермь электричка прибудет в 00:18.

Кроме того, городской Департамент дорог и транспорта организует движение ночного трамвая. К прибытию электропоезда на станцию Пермь-II в 00:18 пассажиров будет ждать трамвай №4 «Пермь-2-Висим».

Напомним, из Перми в Кунгур теперь можно добраться быстрее с помощью электропоезда «Ласточка», который отправляется из краевой столицы дважды в день со станции Пермь-II - в 13.30 и в 17.55.

ФОТО: permkrai.ru