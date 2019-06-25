Пермь: газетный номер
00:48 | 29.06.2019
«Небесная ярмарка» в Кунгуре ждет гостей
В этом году фестиваль воздухоплавания обещает много нового
Отметим, в этом году «Небесная ярмарка» приурочена к Году театра. Зрителей и участников ждут обновлённые Воздушные баталии, шоу сверхлёгкой авиации с парашютистами и ежедневные театральные представления. На соревнования по воздухоплавательному спорту в Кунгур съедутся два десятка пилотов из России, Казахстана и Японии. Традиционно в открытом чемпионате Пермского края смогут принять участие все пилоты, в том числе из-за рубежа.
Церемония открытия фестиваля состоится 29 июня. В рамках фестиваля состоятся Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации, чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Кунгур в очередной раз станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств.
По словам главного организатора фестиваля Андрея Вертипрахова, ожидается множество красивых полетов и ярких спортивных побед. «Отличительной особенностью этого года будут новые задания в «Воздушных баталиях над Кунгуром»: освоение новых земель и воздушные бои с применением лазертага. За баталиями безумно интересно наблюдать, а еще интереснее участвовать. Традиционно ждём всех на открытие, где планируется массовый старт аэростатов, а на закрытии - легендарный «танец слонов», - поделился Андрей Вертипрахов.
«Воздушные баталии над Кунгуром» - игра, которая моделирует военные действия в воздухе, на воде и на земле. Пилоты аэростатов становятся капитанами воздушных судов и оказываются в зоне боевых действий, где их задачами стоят уничтожение танка, моста, других аэростатов и катамаранов, а также разведка, открытие новых земель и другие. В «Баталиях» принимают участие две армии, в каждой из которой есть 10 экипажей аэростатов, паралет, два катамарана, а также парашютист и 10 пехотинцев - ополченцы и диверсанты. В сухопутные «войска» могут выйти и простые жители и гости Кунгура. В зависимости от набранных за выполнение «боевых» заданий очков, выбирается армия-победитель. Пилоты аэростатов могут вести воздушные бои, а также вызвать на дуэль кого-то из оппонентов - для этого используется оборудование для лазертага.
По традиции, программа фестиваля «Небесная ярмарка» насыщена спортивными, культурными и развлекательными событиями. В этом году вновь состоится открытый кубок по стритболу, появятся выставка собак ранга чемпионата РКФ и фестиваль визуальной культуры, пройдут детские праздники, рок-концерты, театральные представления и многое другое. Вместе с баталиями и соревнованиями аэростатов в Кунгуре с 28 июня по 5 июля пройдет III Международный эко-арт фестиваль «По следам Маяковского. Кунгур. Голос Камня». А в последние дни «Небесной ярмарки» эстафету примет фестиваль керамики «Алхимия огня».
29 июня, в день открытия «Небесной ярмарки», Пермская пригородная компания решила запустить специальный ночной рейс электрички из Кунгура в Пермь, чтобы все желающие могли вернуться домой в краевую столицу после праздника.
Скоростной электропоезд отправится из Кунгура в Пермь в 22:50. Он выедет в 22:32 из Кишерти, прибудет на станцию Кунгур в 22:46, а также сделает остановку в пункте 1533-й километр в 22:50 - туда зрителям Ярмарки ближе будет добраться со стадиона, где будет происходить действие. Во время пути электричка сделает лишь несколько остановок: Ергач, Кукуштан, Юг, 1447 км, Бахаревка и 1436 км (в черте города Перми). В Пермь электричка прибудет в 00:18.
Кроме того, городской Департамент дорог и транспорта организует движение ночного трамвая. К прибытию электропоезда на станцию Пермь-II в 00:18 пассажиров будет ждать трамвай №4 «Пермь-2-Висим».
Напомним, из Перми в Кунгур теперь можно добраться быстрее с помощью электропоезда «Ласточка», который отправляется из краевой столицы дважды в день со станции Пермь-II - в 13.30 и в 17.55.
ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
28.06.2019
21:12 | 28.06.2019
Как ни в чём не бывало: в Екатеринбурге мужчина сбил ребёнка на велосипеде и уехал
19:47 | 28.06.2019
В Екатеринбурге мужчину, сбившего на Фурманова женщину с коляской, отпустили из СИЗО
19:14 | 28.06.2019
В Екатеринбурге появится новый сквер
17:50 | 28.06.2019
Выпускники УрФУ отметят получение дипломов большим концертом
17:39 | 28.06.2019
Службе социальных участковых Пермского края вручили 40 автомобилей для перевозки граждан старшего поколения
17:36 | 28.06.2019
В Сысерть везут новую большую печь для цементного завода
17:15 | 28.06.2019
«На региональный уровень возлагается огромная ответственность», - считает Валерий Сухих
17:11 | 28.06.2019
Один из арт-объектов в Екатеринбурге подвергнут реставрации
17:02 | 28.06.2019
Для пермских перевозчиков установлен переходный период на внедрение Единой системы оплаты проезда
16:55 | 28.06.2019
Екатеринбурженка требует извинений от аквапарка «Лимпопо» за обвинение в накрутке лайков
16:38 | 28.06.2019
Жительница Березников лишилась новой «Тойоты» из-за долгов за тепло
15:34 | 28.06.2019
Серовский завод ферросплавов оштрафовали за то, что он не сохранил место происшествия
15:15 | 28.06.2019
Мэр Екатеринбурга посетил сквер за Оперным театром, который реконструируют второй год подряд
15:13 | 28.06.2019
«На одну ночь Екатеринбург должен стать музыкальной столицей мира»: в Кольцово состоялась пресс-конференция с хедлайнерами Ural Music Night
15:03 | 28.06.2019
Евгений Куйвашев предложил ввести новые налоговые льготы
14:09 | 28.06.2019
Бывший глава «Уралтрансбанка» стал фигурантом уголовного дела
14:00 | 28.06.2019
На Первомайской в Екатеринбурге перевернулся грузовик
13:54 | 28.06.2019
В Перми закрыли «Лимпопо»
13:34 | 28.06.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и викторину
13:07 | 28.06.2019
Администрация Екатеринбурга проверяет дом Александра Новикова, из-за которого банкротит его
13:03 | 28.06.2019
В воскресенье в центре Перми будет закрыто движение
12:53 | 28.06.2019
В Перми обсудят трансформацию образования для цифровой экономики
12:42 | 28.06.2019
С начала июля в Перми вводится ограничение движения на пересечении Компроса с улицей Революции
12:38 | 28.06.2019
Ежедневно в Александровске 100 человек занимается на спортплощадке, построенной по инициативе жителей
12:34 | 28.06.2019
Новое пожарное депо в поселке Яйва повысило пожарную безопасность 10 тысяч человек
12:31 | 28.06.2019
В выходные в Перми придет потепление и грозы
11:44 | 28.06.2019
Екатеринбургский байкер отомстил автолюбителю за чуть не случившееся ДТП
11:32 | 28.06.2019
Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night
10:27 | 28.06.2019
В ДТП в Екатеринбурге пострадала восьмилетняя девочка
10:13 | 28.06.2019
БТР перекрыл проезд жителям Вторчермета в Екатеригбурге