Пермь: газетный номер
00:46 | 29.06.2019
Опасные маневры
С начала сезона в Прикамье произошло 28 ДТП с участием мотоциклистов
…Теплой погодой встретил жителей Березников конец рабочего дня. Кто-то прогуливался под светом предзакатных солнечных лучей, кто-то спешил домой к родным. В уютной городской суете взрослые и дети наслаждались летними запахом свежей зелени.
И тут – резкий, пронзающий воздух и застывающих в ушах звук тормозов. В одно мгновение улица затихла, взгляды устремились в одну точку, боясь увидеть страшное.
В одно мгновение жизнь 27-летнего мотоциклиста оборвалась. Он, быть может, торопился на ужин к семье, которая с нетерпением его ждала, или спешил в гости к друзьям. И проехал перекресток на красный свет. Результатом стало столкновение с автобусом, в котором, к счастью, не оказалось пассажиров.
Очевидцы вспоминают:
- Мы услышали громкий звук удара, после – звон разбившегося стекла. Оглянувшись, увидели: водитель мотоцикла врезался в правое крыло ПАЗика. Люди начали звонить в скорую, хотя сразу стало понятно, что человек погиб.
В момент мечты и планы молодого парня превратились в пепел. И те, кто ждал его дома, на работе, в гостях, уже никогда с ним не встретятся.
Несколькими днями позже в Добрянском районе 37-летний мужчина на мотоцикле в ночное время возвращался домой. Он торопился, жал на газ. Стрелка на спидометре поднималась все выше. На короткий момент он потерял управление. Но этого оказалось достаточно. «Урал» влетел в бордюрное дорожное ограждение и перевернулся. Водитель погиб.
А скольких еще водителей могут не дождаться родные и близкие?
Дорожно-транспортная статистика происшествий с участием водителей мотоциклов на территории Пермского края неутешительна. 11 мая в Перми официально открыт мотосезон. С этого времени на территории региона зарегистрировано 28 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибло 2 человека, 29 граждан получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2018 года зафиксировано 34 аварии, в которых пострадали 36 человек, из них трое погибли. К сожалению, снижение количества такого рода происшествий практически нулевое.
В большинстве случаев причиной трагедий становится невыполнение установленных нормативных требований. Примерно в 70% случаев вина за произошедшее лежит на мотоциклистах, пренебрегших Правилами дорожного движения. В летний период сотни мотоциклистов становятся участниками дорожного движения, но далеко не каждый выбирает путь законопослушного водителя.
Во избежание негативных последствий сотрудники полиции обращают внимание водителей мотоциклов на необходимость строго следовать ПДД, устанавливающим ограничения скоростного режима. Любое, даже самое незначительное превышение на спидометре может повлечь фатальные последствия.
Пренебрежение требованиями дорожных указателей и разметки, сигналом светофора часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, результат которых ‒ гибель людей.
После употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ недопустимо садиться за руль. К сожалению, именно состояние опьянения часто становится причиной аварий, влекущих непоправимые последствия.
Использование водителем и пассажирами мотоцикла шлемов позволит сохранить жизнь в случае неблагоприятной дорожной обстановки. При этом запрещено применение строительных или велосипедных защитных элементов. Мотоциклетный шлем должен быть плотно застегнут во время движения.
Помните! Ваша безопасность и безопасность окружающих зависит в первую очередь от четкого следования Правилам дорожного движения. Простое соблюдение нормативных требований существенно снижает риск аварийной ситуации на дороге и количество жертв дорожно-транспортных происшествий.
Дарья ИСТОМИНА
ФОТО: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
© «Вечерние Ведомости»
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