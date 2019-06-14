Пермь: газетный номер
14:28 | 18.06.2019
Законодательное собрание Пермского края завершает весеннюю сессию
Сразу несколько законопроектов связаны с развитием местного самоуправления, отмечает в своем блоге председатель Законодательного собрания края Валерий Сухих. В их числе - изменения в закон «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае». Сегодня самым активным инструментом поддержки муниципалитетов остаются дотации из краевого бюджета, цель которых - сбалансировать местные бюджеты. В меньшей степени развивается работа по увеличению собственной доходной базы муниципалитетов.
«В текущих экономических условиях приходится искать компромисс между выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований и созданием стимулов для их собственного развития, - напоминает Валерий Сухих. - Не раз отмечал, насколько важно выстраивать эффективное, доверительное взаимодействие с муниципалитетами, с местным активом и, главное, с самими жителями. Для этого необходимо, в первую очередь, знать реальное положение дел на местах».
В этом контексте значимой составляющей повестки станет ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления и развитии муниципалитетов в 2018 году, в подготовке которого участвовали все территории. По итогам рассмотрения вопроса будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой согласованных предложений по решению проблем территорий, обозначенных в докладе.
Также на июньской пленарке депутатскому корпусу предстоит внести коррективы в Перечень капитального строительства – в частности, в раздел «Спортивное Прикамье». В его предложено дополнительно включить инвестиционный проект по строительству ледовой арены в Перми и строительство санно-бобслейной трассы с искусственным намораживанием льда в Чусовом. Есть предложения внести в Перечень реконструкцию стадиона «Энергия» и лыжно-биатлонного комплекса с лыже-роллерной трассой, а также строительство общежития для спортсменов на 400 мест в районе спорткомплекса им. Сухарева. Необходимые средства - более 5,2 млрд рублей – уже учтены при корректировке трехлетнего бюджета края, срок окончания строительства - 2023 год
Также предложено дополнить Перечень объектов автодорожного строительства – в него предстоит внести строительство двух автомобильных тоннелей под Транссибирской магистралью – в створе улиц Углеуральской и Вишерской. Предварительно их стоимость может составить 800 и 843 млн рублей, соответственно.
В «отчетной» части пленарки депутаты заслушают информацию о деятельности налоговой службы по Пермскому краю.
А вот доклад и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Оксаны Бредневой о приоритетных направлениях развития отрасли в Прикамье, напротив, будет дебютным.
«Ожидается, что министр расскажет о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельскохозяйственной отрасли и регулирования рынков сельхозпродукции на территории края, - отмечает Валерий Сухих. - Агропромышленный комплекс является ведущей системообразующей сферой экономики края, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий».
© «Вечерние Ведомости»
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