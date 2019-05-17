В Перми продолжается объединение школ

12:29 | 22.05.2019

О том, как идет процесс, рассказывают его непосредственные участники

Повышение качества образования и совершенствование управления – основные задачи объединения школ. Процесс реорганизации в Пермском крае и в Перми, в частности, идет постоянно. Практически в каждом случае на первоначальных этапах он вызывает настороженность у родителей. И во всех случаях результаты оказываются в пользу детей.

В прошлом году объединение коснулось школ №32 и №52. Оно проходило в течение учебного года. В результате дети бывшей школы №52 получили свободный доступ к образовательным услугам уникальной школы «Киокусинкай», к спортивным классам и прекрасным спортивным сооружениям.

В несколько этапов проходит реорганизация школы №14. Почти два года назад после проведения капитального ремонта в школе №73 эти учебные заведения объединились. Сейчас запущен еще один процесс – присоединение школы №70.

- У нас 1 сентября 2017 года произошла реорганизация путем присоединения к школе №14 школы №73, - рассказывает директор школы №14 Наталья Ивановна Копылова. - В чем плюсы? Теперь все дети – а у нас 51 класс - учатся только в первую смену. Появилось два кабинета информатики, два - химии, два - физики. У 10-11-классников теперь есть возможность изучать предметы на том или ином уровне, по желанию. С учетом большого количества педагогов родители могут выбрать и педагога, и предмет. Если раньше желающих углубленно изучать предмет набиралось 3-4, мы не могли открыть профиль - школе это невыгодно в финансовом плане. Сейчас у нас больше 10-классников, и мы можем предоставить им различные варианты образовательной программы.

Существенный плюс для объединенной школы – высвобождение школьных площадей, которые раньше были заняты во вторую смену, отмечает Наталья Ивановна. А свободные площади – это больше дополнительных образовательных услуг, как платных, так и бесплатных. Так, реализовать сертификаты на дополнительное образование ребята могут, не выходя из школы: есть договоры с рядом центров, со спортшколой олимпийского резерва, с центром физической культуры города, тренеры приходят в школу, ведут секции. Эти возможности тоже появились в результате реорганизации.

Еще один плюс объединения в том, что начальная школа с 1 по 4 классы выведена в отдельное здание. Для младших школьников созданы все условия. Благодаря победе в краевом грантовом конкурсе вся начальная школа играет в шахматы – в общем здании вряд ли нашлись бы такие возможности. Ну, а для родителей, конечно, важнее всего безопасность. В отдельном здании она выше – малышня теперь не пересекается с ребятами постарше.

- Сейчас у нас на очереди второй этап реорганизации, - говорит Наталья Копылова. - С 1 августа к нам присоединяется школа №70, соответствующее решение уже принято городской Думой. У этой школы 2 здания, так что в итоге у нас будет 4 здания и 2600 детей. Собственно, подготовка к объединению завершена, но решено дать выпускникам 70-й школы получить аттестаты там, где они учились с первого класса. Как только вручим аттестаты, сразу уведомим налоговую инспекцию о ликвидации 70-й школы. С 1 августа мы все станем школой №14. Это пока – потому что стоит задача дать школе брендовое название, уйти от номера, чтобы никому не было обидно. А сейчас налаживаем контакты – пригласили друг друга на итоговые педсоветы, на последние звонки. У нас будет 80 педагогов, объединить их сложнее, чем ребят, - те всегда найдут общий язык. Хотя у нас в Закамске все и так друг друга знают, все педагоги встречались на методобъединениях или хотя бы слышали друг о друге. Тем не менее, нужна какая-то объединяющая идея, будем над этим работать.

Школу №70 отделяют от 14-й четыре остановки, поэтому детей решено «не дергать». Учиться в школе №14 будут только 10-11 классы из 70-й. Благодаря освободившимся помещениям вторые классы смогут учиться в первую смену (сейчас они учатся в две). У большой объединенной школы получится 3 библиотеки, 3 мастерские для девочек – необходимости в этом нет, а значит, появятся свободные площади. При этом девочки, как и мальчики, смогут изучать технологии модульно: кулинарию, швейное дело и прочее у них будут вести разные специалисты.

- У нас было проведено собрание, мы получили всю информацию о том, как будет происходить объединение, - рассказывает родитель Марина Шаньгина. – Я вижу в этом только плюсы. У меня двое детей учатся в 70-й школе, оба в среднем звене. Очень беспокоит, что не хватает преподавателей, например, учитель физики только один, вообще нагрузка на педагогов огромная. Нет кабинетов для уроков технологии у мальчиков, нет актового зала. Мы надеемся, что объединение решит все эти проблемы, даст нашим детям доступ к современному оборудованию, увеличится коллектив педагогов, появится возможность проведения торжественных мероприятий. Качество образования, атмосфера в школе очень важны и для детей, и для родителей.

Конечно, вопросов у родителей много. И самый распространенный – «где мы теперь будем искать директора?» Вопрос не самый сложный, считает Наталья Копылова. Директор разделит рабочее время между двумя площадками, на Маршала Рыбалко, 101б и на Александра Невского, 25. Не говоря уж о том, что многое можно решить онлайн, не выходя из дома, с помощью кнопки «Задай вопрос директору» на сайте школы.

Высвобождения педагогов в ходе реорганизации не планируется, отмечает директор школы №14:

- Учителя, наоборот, должны выиграть. Увеличится количество детей, в том числе в старшей ступени, которая по муниципальному заданию оплачивается выше. И для педагогов 70-й школы будет больше возможностей. Там 22 кабинета на 2 здания, а у нас 63 кабинета. Воспользовавшись нашим ресурсом, они могут во вторую смену оказывать дополнительные платные услуги. У нас 2 новых компьютерных класса, два музыкальных зала, которых в 70-й школе вообще нет, – пожалуйста! У нас же автономное учреждение, объем платных услуг - более 5 млн рублей в год.

Сегодня на очереди - собеседования с будущими десятиклассниками и их родителями. Их решено проводить двумя административными командами. Два дня в школе будет работать своего рода «открытый микрофон». Родители и дети смогут задать интересующие их вопросы, и все предложения и пожелания будут услышаны.

Елена ДЕМЕНЕВА

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