Через Пермь в Монголию – на советском ГАЗике

Ремо Кирш (RemoKirsch) и Роланд Шрёдер (RolandSchroeder) мчатся по Евразии на советском грузовике ГАЗ-66 (прозванном в народе Шишигой) из немецкого Потсдама (земля Бранденбург) через всю Россию в Монголию и обратно. Почему в Монголию? Просто потому, что Ремо бывал там с родителями в детстве.Позже он прилетал туда на самолёте, а сейчас реализует давнюю мечту – проехать в Монголию через великую и загадочную для немецкого сердца страну Россию. Предполагаемая длина маршрута – от 18 до 20 тысяч км, планируемое время в пути – около двух месяцев.За прокладку и отработку маршрута в этой паре отвечает Роланд. Узнав про пермский музей «Ретро-гараж», немцы специально изменили маршрут, проложив его через Пермь. На момент приезда в Пермь путешественники преодолели около 3 тысяч км за две недели.Об автомобиле. Это советский ГАЗ-66 с КУНГом 1976 года выпуска, использовался на службе в чехословацкой армии в качестве автомобиля радиоуправления. Затем он попал к чешскому коллекционеру. Наш герой Ремо владеет этим автомобилем с сентября 2017 года.Кстати, КУНГ – это «кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита» или «кузов унифицированный герметизированный». Наиболее распространён стандартный каркасно-металлический кузов-фургон КМ131 или кузов-фургон К131, собранный из стальных уголков и швеллеров, обшитый снаружи алюминиевыми листами, а внутри — пропитанной лаком фанерой. Пустоты между обшивками заполняются панелями армированного пенопласта.…С первого дня владения автомобилем Ремо и Роланд стали готовиться к поездке. По своему проекту Ремо глубоко и собственноручно переоборудовал КУНГ. Во многом ему помогал Роланд. На все подготовительные работы у друзей ушло полтора года. Теперь в КУНГе есть всё для дальних путешествий: у передней стены поперёк направления движения – два спальных места, верхнее из которых может складываться, подобно полке плацкартного вагона. По правому борту – место для сидения и сундук для хранения консервированной провизии, а также складного инвентаря для навеса, прикрепляемого к КУНГу во время стоянок. Здесь же хранится складная переносная мебель и крупные запасные детали. По левому борту – холодильник, рабочий стол, раковина со складным водопроводным краном, двухконфорочная газовая плита и душевая кабина. Под столом – оборудование для управления водоснабжением и сбором отходов. В центральном проходе может быть установлен дополнительный стол.Система водоснабжения имеет два бака по 70 литров и позволяет принимать душ как внутри КУНГа, так и снаружи, через специальный портал в заднем борту. Кондиционера нет в принципе (автомобиль-то военный, да ещё и советский), его заменяет естественная вентиляция в виде окон, открывающихся в КУНГе и кабине.Но и без кондиционера на борту имеется пять (!) аккумуляторных батарей. Со слов владельца, система жизнеобеспечения автомобиля способна поддерживать автономный режим работы в течение трёх суток.Стоимость произведенных работ по переоборудованию – более 30 тысяч евро.Кабина осталась почти без изменений. В силу конструктивной особенности (бескапотной компоновки) она «нахлобучена» на двигатель, поэтому капот расположен прямо в салоне, между сиденьями водителя и пассажира, что обеспечивает экипаж бесплатным отоплением в любую погоду. Сами сиденья находятся прямо над передними колёсами, поэтому все неровности русских дорог европейские тела воспринимают по кратчайшему пути.В качестве дополнительного оборудования можно назвать два электрических вентилятора на лобовом стекле и радиоприёмник в специальной корзине на капоте. Последний оказался невостребованным, т.к. диапазон частот, на который он рассчитан, не совпадает с российским. Звукоизоляцией детище советского автопрома не балует, так что вся езда проходит под весёлый аккомпанемент урчащего мотора и свистящего ветра.Выехав из родного Потстдама 26 апреля, проплыв на пароме через Балтийское море до Финляндии и въехав в Россию в Ленинградской области, 7 мая пилигримы добрались до территории Пермского края. После пресечения административной границы между Удмуртией и Пермским краем за 8 км до села Черновское у Шишиги развалилась крестовина карданного вала. До Перми ещё оставалось 200 км. Такой запчасти у запасливых немцев с собой не было, но – хвала Интернету! – была связь и контакт с пермяком Максимом Исаевым, их fb-другом и другом «Ретро-гаража». Получив «сигнал бедствия», Максим связался с Александром Черепановым, директором «Ретро-гаража», а тот, в свою очередь, – с коллегами из г. Чайковского, занимающимися профессиональной организацией авторалли в Пермском крае: Андреем Сметаниным и Севой Суфияровым. Наши друзья оперативно нашли нужную запчасть и организовали доставку прямо на трассу. Немцы оказались опытными механиками, быстро и самостоятельно справились с ремонтом. К вечеру их встречала Пермь. Единственное, чем была омрачена радость встречи, – подтекающей системой гидроусиления руля.8 мая с утра гости посетили музей «Ретро-гараж». По-немецки основательно и неспешно ознакомились с экспонатами. По ходу осмотра происходил обмен мнениями и опытом в части ремонта техники, важности сохранения промышленного технического наследия. Далее в плотной культурной программе зарубежных гостей была поездка в музей-заповедник политических репрессий «Пермь-36». Вечером состоялась долгожданная русская баня – неотъемлемая часть пребывания в России, после которой – возвращение в Пермь.9 мая. День Победы. Просмотр военного парада и прохождения Бессмертного полка. Эспланада. Мелкий ремонт автомобиля: замена шлангов гидроусилителя руля на новые, любезно предоставленные Александром Черепановым. Благодаря возвращению на свою историческую Родину автомобиль здесь чинится быстрее, проще и дешевле. Особенно приятен отзыв путешественников, в котором они отметили, что в России им повстречалось много людей, готовых прийти на помощь.10 мая утром друзья двинулись в дальнейший путь, который лежал на восток через Кунгур. Там они сделали остановку и с удовольствием посетили всемирно известное местное чудо – Ледяную пещеру.Свой автомобиль путешественники назвали Иваном за его простоту, надежность и русское происхождение. Однако из-за большого расхода топлива (от 30 до 40 л/100 км) ласково добавляют: «алкоголик»…Анатолий ПЕТРОВ.ПОДДЕРЖИ «РЕТРО-ГАРАЖ» В СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯи поделись своим мнением, проголосуй на YARATING.RU!Для пользователей мобильных устройствДля пользователей персональных компьютеров