Пермь: газетный номер
17:37 | 20.05.2019
Через Пермь в Монголию – на советском ГАЗике
Немецкие технические эксперты и путешественники содействуют в реализации президентского гранта #ретрогаражпермь
Позже он прилетал туда на самолёте, а сейчас реализует давнюю мечту – проехать в Монголию через великую и загадочную для немецкого сердца страну Россию. Предполагаемая длина маршрута – от 18 до 20 тысяч км, планируемое время в пути – около двух месяцев.
За прокладку и отработку маршрута в этой паре отвечает Роланд. Узнав про пермский музей «Ретро-гараж», немцы специально изменили маршрут, проложив его через Пермь. На момент приезда в Пермь путешественники преодолели около 3 тысяч км за две недели.
Об автомобиле. Это советский ГАЗ-66 с КУНГом 1976 года выпуска, использовался на службе в чехословацкой армии в качестве автомобиля радиоуправления. Затем он попал к чешскому коллекционеру. Наш герой Ремо владеет этим автомобилем с сентября 2017 года.
Кстати, КУНГ – это «кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита» или «кузов унифицированный герметизированный». Наиболее распространён стандартный каркасно-металлический кузов-фургон КМ131 или кузов-фургон К131, собранный из стальных уголков и швеллеров, обшитый снаружи алюминиевыми листами, а внутри — пропитанной лаком фанерой. Пустоты между обшивками заполняются панелями армированного пенопласта.
…С первого дня владения автомобилем Ремо и Роланд стали готовиться к поездке. По своему проекту Ремо глубоко и собственноручно переоборудовал КУНГ. Во многом ему помогал Роланд. На все подготовительные работы у друзей ушло полтора года. Теперь в КУНГе есть всё для дальних путешествий: у передней стены поперёк направления движения – два спальных места, верхнее из которых может складываться, подобно полке плацкартного вагона. По правому борту – место для сидения и сундук для хранения консервированной провизии, а также складного инвентаря для навеса, прикрепляемого к КУНГу во время стоянок. Здесь же хранится складная переносная мебель и крупные запасные детали. По левому борту – холодильник, рабочий стол, раковина со складным водопроводным краном, двухконфорочная газовая плита и душевая кабина. Под столом – оборудование для управления водоснабжением и сбором отходов. В центральном проходе может быть установлен дополнительный стол.
Система водоснабжения имеет два бака по 70 литров и позволяет принимать душ как внутри КУНГа, так и снаружи, через специальный портал в заднем борту. Кондиционера нет в принципе (автомобиль-то военный, да ещё и советский), его заменяет естественная вентиляция в виде окон, открывающихся в КУНГе и кабине.
Но и без кондиционера на борту имеется пять (!) аккумуляторных батарей. Со слов владельца, система жизнеобеспечения автомобиля способна поддерживать автономный режим работы в течение трёх суток.Стоимость произведенных работ по переоборудованию – более 30 тысяч евро.
Кабина осталась почти без изменений. В силу конструктивной особенности (бескапотной компоновки) она «нахлобучена» на двигатель, поэтому капот расположен прямо в салоне, между сиденьями водителя и пассажира, что обеспечивает экипаж бесплатным отоплением в любую погоду. Сами сиденья находятся прямо над передними колёсами, поэтому все неровности русских дорог европейские тела воспринимают по кратчайшему пути.
В качестве дополнительного оборудования можно назвать два электрических вентилятора на лобовом стекле и радиоприёмник в специальной корзине на капоте. Последний оказался невостребованным, т.к. диапазон частот, на который он рассчитан, не совпадает с российским. Звукоизоляцией детище советского автопрома не балует, так что вся езда проходит под весёлый аккомпанемент урчащего мотора и свистящего ветра.
Выехав из родного Потстдама 26 апреля, проплыв на пароме через Балтийское море до Финляндии и въехав в Россию в Ленинградской области, 7 мая пилигримы добрались до территории Пермского края. После пресечения административной границы между Удмуртией и Пермским краем за 8 км до села Черновское у Шишиги развалилась крестовина карданного вала. До Перми ещё оставалось 200 км. Такой запчасти у запасливых немцев с собой не было, но – хвала Интернету! – была связь и контакт с пермяком Максимом Исаевым, их fb-другом и другом «Ретро-гаража». Получив «сигнал бедствия», Максим связался с Александром Черепановым, директором «Ретро-гаража», а тот, в свою очередь, – с коллегами из г. Чайковского, занимающимися профессиональной организацией авторалли в Пермском крае: Андреем Сметаниным и Севой Суфияровым. Наши друзья оперативно нашли нужную запчасть и организовали доставку прямо на трассу. Немцы оказались опытными механиками, быстро и самостоятельно справились с ремонтом. К вечеру их встречала Пермь. Единственное, чем была омрачена радость встречи, – подтекающей системой гидроусиления руля.
8 мая с утра гости посетили музей «Ретро-гараж». По-немецки основательно и неспешно ознакомились с экспонатами. По ходу осмотра происходил обмен мнениями и опытом в части ремонта техники, важности сохранения промышленного технического наследия. Далее в плотной культурной программе зарубежных гостей была поездка в музей-заповедник политических репрессий «Пермь-36». Вечером состоялась долгожданная русская баня – неотъемлемая часть пребывания в России, после которой – возвращение в Пермь.
9 мая. День Победы. Просмотр военного парада и прохождения Бессмертного полка. Эспланада. Мелкий ремонт автомобиля: замена шлангов гидроусилителя руля на новые, любезно предоставленные Александром Черепановым. Благодаря возвращению на свою историческую Родину автомобиль здесь чинится быстрее, проще и дешевле. Особенно приятен отзыв путешественников, в котором они отметили, что в России им повстречалось много людей, готовых прийти на помощь.
10 мая утром друзья двинулись в дальнейший путь, который лежал на восток через Кунгур. Там они сделали остановку и с удовольствием посетили всемирно известное местное чудо – Ледяную пещеру.
Свой автомобиль путешественники назвали Иваном за его простоту, надежность и русское происхождение. Однако из-за большого расхода топлива (от 30 до 40 л/100 км) ласково добавляют: «алкоголик»…
Анатолий ПЕТРОВ.
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© «Вечерние Ведомости»
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