В Прикамье завершается подготовка ко Дню Победы

17:13 | 6.05.2019

В этом году салют будет произведен на правом берегу Камы

В Прикамье продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию 74-й годовщины Победы. Одно из самых ярких событий недели - «Поезд Победы», который курсирует в крае с 6 по 13 мая и в общей сложности сделает 9 остановок на станциях Пермского региона СвЖД.

В исторической реконструкции «Встреча поезда Победы» задействован ретро-состав из паровоза, санитарного вагона (в котором во время войны прямо в пути оперировали раненых) и двух теплушек. Он позволяет воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах встречали эшелоны, возвращающиеся с войны. Услышать гудки паровоза и поприветствовать исторический состав жители Прикамья смогут в Нытве, Кунгуре, Кизеле и других городах.

На станцию Пермь-2 поезд прибудет 9 мая в 10:00, на Пермь-1 в 13:00. На станции Пермь-1 во время остановки ретро-поезда состоится праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки. Студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам георгиевские ленточки, вручат «фронтовые треугольники» со словами благодарности за Победу. Для гостей торжества будет развернута полевая кухня.

В целом же количества мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, исчисляется сотнями. По оценке правительства Пермского края, в майских праздниках примут участие свыше 530 тысяч жителей Прикамья. С 30 апреля по 10 мая сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы. Обеспечивают правопорядок во время праздников более 3 тысяч силовиков.

Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что во время проведения таких мероприятий на краевые власти и правоохранительные органы ложится большая ответственность. «Задачи обеспечения безопасности и порядка – это задачи совместные», - отметил губернатор.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, подготовка к праздникам организована во всех муниципальных образованиях. Представители ведомства провели соответствующие проверки в ряде территорий.

Серьезное внимание уделено вопросам безопасности и в Перми. И одна из дополнительных мер безопасности - изменение места проведения праздничного салюта 9 мая. Как сообщил мэр Перми Дмитрий Самойлов, в этом году запускать его будут с правого берега Камы. «Оптимальные места для просмотра фейерверка – центральная набережная Камы, Соборная площадь», - отметил глава города.

Елена ДЕМЕНЕВА

Фото: permkrai.ru