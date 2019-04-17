Пермь: газетный номер
11:11 | 19.04.2019
Губернатор Пермского края представил отчет о работе правительства за 2018 год
Большая часть задач связана с достижением целевых показателей по нацпроектам, старт реализации которых дал президент России Владимир Путин. Национальные проекты, отметил Максим Решетников, - это возможности развития региона. Уже сейчас в Прикамье сконцентрирован серьезный финансовый ресурс. «Только в этом году край получил из федерального бюджета 10 млрд рублей. Из них 7,5 млрд рублей – дополнительно, - отметил губернатор. - Нацпроекты требуют достижения результатов в короткие сроки, что называется, здесь и сейчас. И поэтому идет ускорение всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок. Уже заключили 27 соглашений с федеральными органами власти по межбюджетным трансфертам. Буквально за 2 месяца разработали и приняли в развитие нацпроектов 28 нормативных актов – порядков и распределения средств по муниципалитетам, 98% средств доведены до территорий», - отметил губернатор.
Благодаря нацпроекту и мерам поддержки Корпорации МСП объем кредитования инвестпроектов малого бизнеса должен достигнуть триллиона рублей. «Это значит, минимум 15 млрд рублей – для пермского бизнеса. В прошлом году при весьма напряженной совместной работе бизнеса, банков, инфраструктуры объем кредитования составил 5 млрд. То есть мы должны увеличить его в 3 раза. Обращаюсь к бизнесу – несите инвестиционные проекты. Банки – консультируйте, что нужно поправить. Представители краевых организаций по поддержке малого бизнеса – это ваша главная задача на этот год», - обозначил губернатор.
При этом глава региона отметил, что под новые экономические перспективы идет и донастройка системы высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры приема, структуру, ориентиры при подготовке кадров. Для пермских вузов – это большой вызов. «Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем конкурентоспособность», - обозначил губернатор.
В качестве одной из актуальных задач названо расселение аварийного жилья. Как отметил губернатор, реализация нацпроектов дает региону возможность консолидировать значительный объем ресурсов. Планируется, что до 2024 года Пермскому краю будет выделено 19 млрд рублей, что позволит ликвидировать порядка полумиллиона квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
Кроме того, глава Прикамья заявил, что с конца мая пермяки смогут следить за доступностью узких специалистов и участковых врачей. Вся информация о внутренней системе мониторинга будет доступна онлайн. И каждый житель на сайте «Управляем вместе» сможет пожаловаться, а главные врачи обязаны будут лично отвечать.
Также губернатор рассказал о результатах деятельности правительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, массового спорта, социальных вопросов, безопасности и других приоритетных направлений.
«Отчет показал, что краевое правительство придерживается взятого в 2017 году курса, но при этом мы увидели и новаторские решения. Губернатор в своем послании четко обозначил механизм решения многих социально- экономических вопросов. Надеемся, что такие масштабные действия правительства края конвертируются в качественные показатели, – прежде всего, в комфортную жизнь наших жителей. Задача краевых депутатов - держать на контроле острые вопросы своего округа и постоянно контактировать с жителями для получения обратной связи», - прокомментировал основные позиции послания губернатора председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
По словам члена Совета Федерации России от Пермского краяч Андрея Климова, важнее оказался не сам отчет о проделанной работе, а видение развитие региона. «Я отметил для себя, что те планы, о которых тут говорилось, в полной мере соответствуют задачам, поставленным президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Кстати, именно там Пермский край был назван среди территорий именно в привязке к Национальным образовательным центрам, о чем губернатор достаточно подробно говорил. Мы должны опираться на такого рода потенциальные возможности. И это не просто красивые лозунги. Дело в том, что Пермский край – одна из немногих территорий нашей страны, где есть очень хорошие перспективы для развития информационных технологий и формирования такого научно-образовательного центра не только межрегионального, но и мирового уровня», - подчеркнул Андрей Климов.
ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние Ведомости»
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