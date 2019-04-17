Законодательное собрание Пермского края отметило юбилей на рабочем месте

11:10 | 19.04.2019

Апрельская пленарка краевого парламента прошла по необычному сценарию. Депутаты заслушали доклад губернатора об итогах деятельности правительства в 2018 году и после торжественных поздравлений – напомним, в этом месяце Законодательное собрание региона отмечает 25-летие – вернулись к работе над текущей повесткой.



На контроле – инфраструктура

Темой «Правительственного часа» стала реализация крупных инвестпроектов автодорожного строительства и строительства объектов общественной инфраструктуры. Перед депутатами выступили вице-премьер краевого правительства – министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин и глава краевого минтранса Николай Уханов.

«В последние годы наблюдается настоящий бум дорожного строительства, – прокомментировал Валерий Сухих. – Дорожный фонд в 2018 году исполнен на 95,8%. По объектам общественной инфраструктуры не столь радужная картина – процент освоения бюджетных средств составил порядка 60%, но это уже значительно больше показателей предыдущих лет».

По данным краевого правительства, в 2018 году введена в эксплуатацию детская поликлиника в Соликамске, завершено строительство учебного корпуса Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина, закончена реконструкция котельной Юсьвинского агротехнического техникума. Также реализовано техническое перевооружение нижней механики сцены пермского Театра-Театра. Возведено пожарное депо на 6 выездов в Березниках (Правобережный район, микрорайон Усольский), пожарные депо в Кизеле и п. Яйва.

Среди перспективных проектов – поликлиники, зоопарк в Перми, новая сцена Пермского театра оперы и балета, региональный центр по фигурному катанию, пожарные депо, новый учебный корпус для Пермского авиационного техникума, детского реабилитационного центра и др.

На строительство (реконструкцию) объектов автодорожного строительства в трехлетнем периоде предусмотрено 14,8 млрд рублей из краевого бюджета, из них в 2019 году – 5,0 млрд, в 2020-м – 5,2 млрд, в 2021 году – 4,6 млрд рублей. За три года планируется построить и реконструировать 62,7 км дорог и 4229,4 погонных метров мостов.

В 2019 году планируется строительство обхода Чусового, участка Восточного обхода Перми, обхода п. Куеда, реконструкция автотрассы Березники – Соликамск и других объектов.



Стандарты станут прозрачнее

В первом чтении депутаты поддержали изменения в региональный закон о стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Инициативу по изменениям стандартов оплаты коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий внес губернатор Максим Решетников.

Предлагается расчет региональных стандартов для получателей субсидии осуществлять дифференцированно. Порядок расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг предусматривает несколько групп получателей субсидий: пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; собственники жилых помещений в многоквартирных домах; наниматели жилых помещений, собственник жилого дома. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг будут рассчитаны, исходя из тарифов на содержание жилья и текущий ремонт жилого помещения, совокупной платы граждан за коммунальные услуги, тарифов на электрическую энергию, газ, горячую и холодную воду, водоотведение, ТКО и прочее.

Более детальная регламентация порядка расчета региональных стандартов приведет к установлению прозрачного механизма их расчета. При этом принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края.



Объединительные процессы

Народные избранники поддержали проект закона «Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской округ». Законопроект направлен на исполнение решений жителей объединяемых муниципалитетов по результатам проведенных публичных слушаний. Городской округ образуется путем объединения Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения и Чайковского сельского поселения. В итоге в состав городского округа войдет 117 населенных пунктов, в том числе один городской населенный пункт – административный центр город Нытва и 116 сельских населенных пунктов.

По словам председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александра Бойченко, консолидация финансовых и кадровых ресурсов, а также удобная для населения структура управления территорией дадут новый толчок для развития этого муниципального образования. «Объединение позволит эффективно решать вопросы по благоустройству, ремонту дорог и социальных объектов, что важно для жителей муниципалитета», – отметил парламентарий.



Механизм дорабатывается

Парламентарии продолжили работу над таким механизмом стимулирования развития промышленности края, как специальный инвестиционный контракт. В двух чтениях принят проект закона о смягчении требований по налоговым льготам в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специнвестконтракт. Инициатива группы депутатов предусматривает заключение специнвестконтрактов на реализацию промышленных инвестиционных проектов без требования о наличии дохода от реализации промышленной продукции, произведенной в рамках инвестпроекта, составляющего не менее 90% от всех доходов предприятия. При этом при применении пониженной ставки по налогу на прибыль требование к налогоплательщикам сохраняется.

«Ожидается, что смягчение требований для заключения специнвестконтрактов будет стимулировать реализацию новых промышленных проектов. В конечном счете, мы надеемся на рост налоговых поступлений в бюджет края», – подчеркнул спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.

В «отчетной» части пленарки перед парламентариями выступил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Виталий Костарев. Он представил итоги работы ведомства и обозначил ключевые задачи на будущее.

Положительная динамика по ряду показателей свидетельствует о серьезной работе Управления Роспотребнадзора, отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин: «Сегодня одним из важных направлений в работе ведомства должен стать пересмотр и жесткое соблюдение всех необходимых санитарных норм в отношении продуктов питания. Национальный проект «Демография» предполагает переход на принципы здорового питания. Поэтому нужно строго подходить к вопросу здорового питания, установить его понятие и требования. Законодатели готовы к совместной работе по правовому регулированию данного вопроса».

Также парламентарии приняли проект постановления «О внесении предложения о присвоении новой улице в городе Перми имени Бориса Коноплёва». По инициативе группы депутатов ЗС главе Перми предлагается присвоить новой улице в строящемся микрорайоне Красные казармы (Свердловский район Перми) имя Бориса Коноплёва, Почетного гражданина Пермской области, первого секретаря Пермского обкома КПСС (1972-1988 гг.). Инициатива приурочена к столетнему юбилею Бориса Всеволодовича и призвана увековечить память выдающегося государственного, общественного и политического деятеля, под чьим руководством Пермская область достигла значительных побед во всех отраслях народного хозяйства. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР, награжден государственными наградами, среди которых - орден Ленина за успешное строительство Камской ГЭС, орден Трудового Красного Знамени за досрочный ввод в действие и освоение мощности Воткинской ГЭС.

Марина ТУШИНА

ФОТО: zsperm.ru