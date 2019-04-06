Они стояли у истоков самостоятельной Пермской епархии

16:44 | 9.04.2019

Предшественники и современники первого Пермского епископа внесли свой вклад в историю

Рассказывая о современниках Владыки Иоанна (Островского), мы, несомненно, должны рассказывать о тех людях, которые общались с ним лично или хотя бы жили с ним в одно время. Но, говоря об архимандритах Пыскорского монастыря, всё же позволим себе немного углубиться в историю и рассказать подробнее о современниках Пермского наместника - Евгения Петровича Кашкина, с которым непосредственно общался Владыка Иоанн.

Почему мы решили копнуть поглубже? Ответ очень прост. Во время, предшествовавшее и последовавшее образованию самостоятельной Пермской епархии, в наш город последовательно переносили и перевозили по реке Пыскорский Спасо-Преображенский монастырь, ставший затем Архиерейским домом и Спасо-Преображенским собором. Эти здания украшают наш город и поныне.



Архимандрит Иакинф

Перенос монастыря в Пермь начался в годы правления архимандрита Иакинфа Кашперова. Его мирское имя неизвестно, родился он в 1723 г. в семье священника Тобольской епархии Андрея Кашперова. Воспитывался под надзором отца и брата, протоиерея Березовскаго, впоследствии был рукоположен во священника. Он рано овдовел (в 27 лет) и, оставшись бездетным, пожелал уйти в монашество.

Его постриг был совершен митрополитом Сильвестром (Словацким) 18 июня 1750 г. В первый же год своего пострижения он сделался самым приближенным и доверенным лицом митрополита. В 1750 г. он был назначен казначеем, а в 1751 г. поставлен в эконома Архиерейскаго дома. В 1753 г. тот же митрополит посвятил его в игумена и поставил настоятелем Кондинскаго Троицкого монастыря. 12 марта 1775 г. Иакинф был уже архимандритом и настоятелем Межугорского Иоанновского монастыря. Так как монастырь этот был приписной к Архиерейскому дому, то Иакинф, числясь настоятелем его, проживал в Тобольске и исполнял обязанности эконома при Архиерейском доме. Кроме этого, он заведовал, по поручению Павла, последнего митрополита Тобольского, всеми делами Тобольской консистории – до 1702 г. В этом году архимандрит Иакинф был переведен настоятелем в Далматовский монастырь, а оттуда, через 12 лет, в 1776 г. – в Соликамский Пыскорко-Пермский.

Составитель Истобенской летописи говорит в начале своего сказания следующее: «Отец архимандрит, будучи, сколько мне известно, совершенно монашескаго жития, в подчиненных ему не мог терпеть ни пьянства, ни малейшей лжи, не пропущал также каждаго поступок без возмездия, а сим приобрести мог от маломыслящих наименование неумеренно строгим. Я оставляю сие описывать далее, но только за нужное нахожу помянуть, что поведение некоторых монашествующих и служителей само по себе требовало таковаго с ними обхождения».

Если верить составителю Истобенской летописи, проникнутому особенным уважением к архимандриту Иакинфу, станет ясно, почему на его крики и выстрелы одного из его убийц, Геннадиева, не явилась ни одна живая душа, а все спали.

В монахах Пыскорского монастыря, при их многочисленности и богатстве, еще при архимандрите Иусте начали развиваться пороки. Так, в 1762 г. Синодом строго было предписано архимандриту Никифору вывести и искоренить их все. Но, вероятно, ни он, ни Леонид, ни Амвросий, ни Симон, преемственно управлявшие Пыскорским монастырем, не могли пресечь всего того зла и разнузданности, которые поселились тогда в монашествующих. И вот все эти пороки встретились с испытанной твердостью характера архимандрита Иакинфа, который не мог подобного терпеть. С одной стороны, годами укрепившаяся привычка, с другой – решительная настойчивость переменить во чтобы то ни стало эту привычку столкнулись в прямом смысле выражения не на жизнь, а насмерть. Каждый желающий сейчас может ознакомиться с материалами дела об убийстве архимандрита Иакинфа, стоит лишь прийти в Государственный архив Пермского края.

Более ста страниц страха, ненависти, злобы и гордости - так бы я описал суть документов, собранных по этому делу и сохраняемых в архиве. А ещё, при желании, подробные сведения об архимандрите Иакинфе можно найти на просторах интернета – в «Известиях Пермского епархиального Церковно-Археологического общества» (Вып. 1. 1915).

Отец Иакинф был очень жестоко убит разбойниками по наговору одного из канцелярских служителей монастыря. Архимандрит Иакинф буквально мечтал «переехать» в Пермь к Святой Пасхе 1793 г. Стоит, конечно, сказать о том, что Спасо-Преображенский монастырь в Перми к 1793 г. приведен был если не в совершенное состояние, то, по крайне мере, в приемлемое. Окончательное переведение монастыря в Пермь состоялось уже в 1794 г., при архимандрите Ювеналии, который прибыл на настоятельство 16 августа 1793 г. из Ростовского монастыря в честь преподобнаго Авраамия.



Архимандрит Ювеналий (Смирнов)

Отец Ювеналий долгое время был префектом Казанской духовной семинарии, в сане игумена. Затем, с 1772 г., состоял законоучителем кадетского корпуса. В 1774 г. он был назначен игуменом Зилантова-Успенского монастыря (в Казани), а в 1775 г. переведен в Кизический монастырь.

В 1780 г. игумена Ювеналия перевели в Царево-Кокшайский монастырь с возведением в сан архимандрита. В 1780 и 1785 гг. он исполнял чреду священнического служения в Санкт-Петербурге. В 1782-1785 гг. архимандрит Ювеналий - настоятель Можайского Лужецкого монастыря, в 1786-1787 - настоятель Нижнеломовского монастыря и ректор Тамбовской духовной семинарии. 17 мая 1787 г. он переведён в Ростовский Авраамиев Богоявленский монастырь.

16 мая 1793 г. архимандрит Ювеналий перемещён в Пыскорский Преображенский монастырь Пермской епархии со степенью второклассного Ростовского и первый, с несколькими монахами, переселился в Пермь. Разместились в кельях, где не закончена ещё была внутренняя отделка. 25 мая 1793 г. по благословению епископа Вятского и Великопермского Лаврентия (Барановича) архимандрит Ювеналий совершил закладку Архиерейских покоев в «два апартамента» и при них – домовой Крестовой церкви во имя святителя Стефана Великопермского, а также покоев для монастырской братии. Средства на строительство были получены от продажи имущества Пыскорского монастыря – колоколов, иконостасов, церковной утвари. На кладку стен шел кирпич от разобранных церквей монастыря, который сплавляли на баржах по реке Каме.

Домовая церковь во имя святителя Стефана Великопермского была освящена 24 ноября 1793 г. Из-за ошибки архитекторов алтарная апсида храма была выведена на северную сторону. Спустя пять лет, при игумене Евсевии, алтарь Стефановского храма перестроили на восток, а церковь освятили вновь.

Двухэтажное здание Архиерейского дома выстроено по проекту архитектора Г.Х. Паульсена. Крестовая церковь была соединена с настоятельскими кельями, в нижнем этаже церкви находилась ризница. После учреждения Пермской епархии, в 1799 г., Пыскорский монастырь был преобразован в Архиерейский дом.

Спустя какое-то время архимандрит Ювеналий сделался жертвой доноса со стороны одного обиженного лица и остался в числе братства. В 1802 г. был переведён в Цареконстантиновский мужской монастырь Владимирской епархии. Скончался отец Ювеналий не ранее 1804 г.



Архимандрит Иоасаф

Архимандрит Иоасаф родился в 1751 г. В молодости ему удалось побывать в Константинополе, на Афоне и в Молдавии, там он изучил греческий, итальянский, французский, немецкий и румынский языки.

В 1786 г. состоялся его монашеский постриг в Ниловой пустыни, там он некоторое время был канонархом и уставщиком. В 1787 г. рукоположен в иеромонаха, а в 1788 г., по указу Святейшего Синода, как знающий греческий язык, определен обер-иеромонахом флотского духовенства на Средиземном море. Там он участвовал в трех сражениях и 29 ноября 1790 г. за подвиги во время морских сражений получил бриллиантовый наперсный крест.

17 декабря 1790 г. иеромонах Иоасаф посвящен во игумена Арзамасского Спасского монастыря, 13 июля 1791 г. произведен во архимандрита Спасо-Евфимиева монастыря. В 1797 г., 22 июня, назначен в ставропигиальный Спасо-Преображенский Пермский монастырь, несмотря на просьбу об увольнении на покой по болезни. Он так и не приехал в Пермь, не послушался указа Синода, заявил решительно, что по болезни не может продолжать настоятельства, и в ноябре 1797 г. был уволен на покой в родную для него Нилову пустынь, где и скончался 21 февраля 1804 г.



Архимандрит Никанор

Архимандрит Никанор был родом из дворян и отличался образованностью. Он передал Пыскорский монастырь в ведение епархиального начальства тогда новооткрытой ещё Пермской епархии. В недолгое время управления монастырём отец Никанор много сделал для него. Под его руководством был перестроен алтарь в домовой церкви (2 марта 1798 г.), предпринималось много трудов по строительству Преображенского собора и поиску угодий для него.

Кстати нужно отметить, что первый камень в основание Преображенского храма положил игумен Врехочепецкого Вятского монастыря Евсевий, бывший управителем монастыря до приезда архимандрита Никанора.

В 1810 г. около храма возвели каменный корпус для монашествующих и архиерейских певчих. По замыслу архитекторов, домовую Стефановскую церковь соединили с другими строениями в единое целое. Таким образом, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Крестовая церковь во имя святителя Стефана Великопермского, три двухэтажных каменных корпуса, а также хозяйственные строения составили единый церковно-административный комплекс.



Иеромонах Никандр

Если обратиться к найденному нами в архиве документу - «Реестру коликое число находится налицо...в Спасо-Преображенском Пермском монастыре монашествующих», - то там вторым в списке, после архимандрита Иакинфа, мы увидим имя иеромонаха Никандра. Во время епископства Преосвященного Иоанна (Островского) он был членом консистории и экономом Архиерейского дома.

Сведений об иеромонахе Никандре на самом деле сохранилось крайне мало, несмотря на его значимую роль в истории нашей епархии. Некоторые сведения о нём мы нашли в истории Соликамско-Истобенскаго Свято-Троицкого мужского монастыря.

Во второй половине 1806 г., тогда уже в сане игумена, прибыл отец Никандр в Соликамский монастырь. До поступления на это место, как мы уже говорили, игумен Никандр не только нес должность эконома при пермском Архиерейском доме, но и комиссара при семинарии с 1803 по 1806 год, когда по прошению был уволен с означенной должности. После выезда из монастыря он опять служил комиссаром в семинарии по 1810 год, и хотя в это время из-за путаницы попал под суд, но был оправдан и не лишился всё же благорасположения второго архиерея самостоятельной Пермской епархии - Преосвященного Иустина, который брал его с собою в поездки по епархии для участия в архиерейском служении.

Первым большим делом игумена Никандра в возглавляемом им Соликамско-Истобенском Свято-Троицком мужском монастыре было исправление повреждений, происшедших от пожара, случившегося 18 апреля 1806 г. В декабре того же года игумен Никандр подрядил мастера Пенягина покрыть крыши на Благовещенской церкви, алтаре, ризнице и крыльце – с условием: начав работу в мае 1807 г., окончить её в том же году.

В 1807 г. он нашёл мастеров для сооружения глав и крестов на упомянутом храме. В следующем, 1808 г., игумен Никандр исправил крыши, полы и потолки в Михайловском храме, потом покрасил железную крышу на Троицком и деревянную на Благовещенском храмах. При такой усиленной деятельности игумен Никандр умел найти и средства для покрытия чрезвычайных расходов. Он отдал надежным людям в оброчное содержание Лысьвенские покосы и мельницу за хорошую сумму (300 рублей ассигнациями в год) с получением денег за год вперед. Более полных сведений об игумене Никандре нам, к сожалению, не удалось найти. Известно лишь, что преемником игумена Никандра стал игумен Гавриил.

Юрий КИЩУК

ФОТО: pastvu.com