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Продажа табака рядом с детским садом прекращена
В Пермском крае судебные приставы обязали предпринимателя прекратить реализацию табачной продукции у детского сада.
В результате проверки торговых объектов на территории Чайковского городского округа было установлено, что в магазине рядом с детским садом осуществляется продажа табачной продукции, электронных сигарет и кальянов, что недопустимо в радиусе 100 метров от детских и образовательных учреждений.
Суд признал деятельность индивидуального предпринимателя незаконной и обязал его прекратить продажу табачной и никотиносодержащей продукции в магазине.
Соответствующий исполнительный документ был предъявлен на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной ответственности за уклонение от возложенных на него обязательств. В целях дополнительной мотивации сотрудник ведомства ограничил нарушителя в праве выезда за пределы РФ. В результате принятых мер решение суда было исполнено, о чем составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В результате проверки торговых объектов на территории Чайковского городского округа было установлено, что в магазине рядом с детским садом осуществляется продажа табачной продукции, электронных сигарет и кальянов, что недопустимо в радиусе 100 метров от детских и образовательных учреждений.
Суд признал деятельность индивидуального предпринимателя незаконной и обязал его прекратить продажу табачной и никотиносодержащей продукции в магазине.
Соответствующий исполнительный документ был предъявлен на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной ответственности за уклонение от возложенных на него обязательств. В целях дополнительной мотивации сотрудник ведомства ограничил нарушителя в праве выезда за пределы РФ. В результате принятых мер решение суда было исполнено, о чем составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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