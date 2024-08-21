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В Пермском крае судебные приставы предотвратили пожар

12.19 Пятница, 30 августа 2024
В Пермском крае судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов удалось ликвидировать возгорание в здании суда до приезда пожарных.

Иногда судебные приставы оказываются в ситуациях, опасных для жизни, которые требуют от них незамедлительного принятия решений. Так, помимо дебоширов, агрессивных должников и террористических угроз случаются инциденты, не связанные с человеческим фактором. Один из таких случаев произошёл в Карагайском районном суде.

27 августа в здании сработала пожарная сигнализация. При первичном незамедлительном осмотре сотрудником по ОУПДС на втором этаже был обнаружен очаг возгорания, им являлась одна из ламп освещения. О происшествии в соответствии с алгоритмом действий по чрезвычайным ситуациям было доложено председателю суда, также были оповещены дежурно-диспетчерские службы и проведена эвакуация людей на безопасное расстояние.

Открытый огонь и густой дым не помешали судебному приставу сразу отключить электричество и обесточить питание. Не дожидаясь оперативных служб, подоспевший вовремя напарник ликвидировал очаг возгорания с помощью огнетушителя, не дав огню распространиться дальше.
Благодаря своевременным действиям, бдительности и профессионализму судебных приставов по ОУПДС удалось избежать возможного чрезвычайного происшествия, материального ущерба и жертв.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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