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Судебные приставы помогли прикамцу восстановить трудовые права
Гражданин, работающий у индивидуального предпринимателя без оформления трудового договора, подал в суд на бизнесмена с требованием признать факт существовавших между ними трудовых отношений и внести полагающуюся информацию в трудовую книжку. Ранее мужчина устроился по устной договоренности на должность вальщика леса.
Вскоре на заготовительном участке произошел несчастный случай, в результате падения ели работник получил закрытую травму живота. Ему потребовалась экстренная операция и длительный этап реабилитации. После восстановления пострадавший прикамец обратился в суд с требованием установить факт трудовых отношений, а также выплатить в налоговые органы и пенсионный фонд положенные отчисления.
Суд рассмотрел иск прикамца и вынес решение о том, что его требования правомерны. Согласно действующему законодательству, трудовые отношения могут возникать не только на основании официального документа, но и при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Так как данное условие было выполнено, предпринимателя обязали внести все необходимые данные в персональный документ бывшего сотрудника, а также произвести положенные выплаты.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинском районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Кроме того, нарушитель чужих трудовых прав был ограничен в праве покидать пределы Российской Федерации. Понимая всю серьезность ситуации, индивидуальный предприниматель внес требуемые записи в персональный документ о трудоустройстве гражданина и перевел требуемые суммы в указанные судом ведомства.
Вскоре на заготовительном участке произошел несчастный случай, в результате падения ели работник получил закрытую травму живота. Ему потребовалась экстренная операция и длительный этап реабилитации. После восстановления пострадавший прикамец обратился в суд с требованием установить факт трудовых отношений, а также выплатить в налоговые органы и пенсионный фонд положенные отчисления.
Суд рассмотрел иск прикамца и вынес решение о том, что его требования правомерны. Согласно действующему законодательству, трудовые отношения могут возникать не только на основании официального документа, но и при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Так как данное условие было выполнено, предпринимателя обязали внести все необходимые данные в персональный документ бывшего сотрудника, а также произвести положенные выплаты.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинском районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Кроме того, нарушитель чужих трудовых прав был ограничен в праве покидать пределы Российской Федерации. Понимая всю серьезность ситуации, индивидуальный предприниматель внес требуемые записи в персональный документ о трудоустройстве гражданина и перевел требуемые суммы в указанные судом ведомства.
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