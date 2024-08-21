Возрастное ограничение 18+
Приставы нашли подход к должнику через беседу
Уроженец Пермского края погасил задолженность после посещения судебного пристава.
На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере около 220 тысяч рублей.
В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, и судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но и после этого мужчина не принял мер к погашению долга, поэтому сотрудник органа принудительного исполнения решил пообщаться с ним лично. Неплательщику была направлена повестка с вызовом на приём. Мужчина не просто явился, но и с большим вниманием выслушал пристава. Должнику на личном приёме в установленном порядке был разъяснён порядок погашения долга, последствия уклонения от уплаты. На мужчину это подействовало молниеносно, и уже в течение недели задолженность была оплачена сразу в полном объёме.
Судебные приставы зафиксировали факт погашение долга. Ограничения на выезд за границу были сняты, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере около 220 тысяч рублей.
В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, и судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но и после этого мужчина не принял мер к погашению долга, поэтому сотрудник органа принудительного исполнения решил пообщаться с ним лично. Неплательщику была направлена повестка с вызовом на приём. Мужчина не просто явился, но и с большим вниманием выслушал пристава. Должнику на личном приёме в установленном порядке был разъяснён порядок погашения долга, последствия уклонения от уплаты. На мужчину это подействовало молниеносно, и уже в течение недели задолженность была оплачена сразу в полном объёме.
Судебные приставы зафиксировали факт погашение долга. Ограничения на выезд за границу были сняты, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге 53-летнего мужчину обвиняют в трёх эпизодах сексуализированного насилия над сыном знакомого
19 августа 2024
19 августа 2024