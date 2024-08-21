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Приставы нашли подход к должнику через беседу

13.36 Пятница, 23 августа 2024
Уроженец Пермского края погасил задолженность после посещения судебного пристава.

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере около 220 тысяч рублей.

В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, и судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но и после этого мужчина не принял мер к погашению долга, поэтому сотрудник органа принудительного исполнения решил пообщаться с ним лично. Неплательщику была направлена повестка с вызовом на приём. Мужчина не просто явился, но и с большим вниманием выслушал пристава. Должнику на личном приёме в установленном порядке был разъяснён порядок погашения долга, последствия уклонения от уплаты. На мужчину это подействовало молниеносно, и уже в течение недели задолженность была оплачена сразу в полном объёме.

Судебные приставы зафиксировали факт погашение долга. Ограничения на выезд за границу были сняты, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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