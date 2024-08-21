Пермячка сделала ремонт балкона дважды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Жительница Перми сделала ремонт балкона в своей квартире, но районная администрация сочла это незаконным.Сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство после того, как администрация Индустриального района г. Перми обратилась с иском к женщине о признании незаконной реконструкции дома в виде устройства балкона консольного типа с демонтажом подоконного проема в несущей стене. Истец обосновывал иск тем, что женщина реконструировала квартиру посредством устройства балкона, не имея на то правовых оснований.Гражданка с иском не согласилась и заявила встречные требования к администрации Индустриального района г. Перми о сохранении жилого помещения в реконструированном виде, указав на получение одобрения собственников помещений, соблюдение всех строительных норм и требований, а также на отсутствие угрозы жизни и здоровью жильцов.Разрешая спор, суд пришел к выводу, что в ходе возведения балкона была разрушена часть стены, тем самым фактически изменены параметры жилого дома в целом.Судебные приставы обязали гражданку в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу за свой счет привести дом в первоначальное состояние путем демонтажа балкона и полного восстановления подоконного проема. По истечении установленного срока сотрудники ведомства выехали по адресу женщины и убедились в полном исполнении всех требований.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.